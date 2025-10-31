ARÉNA - PODCASTOK
Healthcare, medicine and Cancer awareness concept, Close up a woman with pink breast cancer awareness ribbon. Copy space for text.
Nyitókép: Zania Studio/Getty Images

Nyomoznak egy onkológiai alapítvány ügyében

Infostart

Számviteli fegyelem megsértése és hűtlen kezelés miatt folyik a nyomozás a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítványnál.

A számvevőszék tárta fel a 2021 és 2023 közötti időszak vizsgálatakor a súlyos számviteli szabálytalanságokat, de a NAV megtagadta a nyomozást, ugyanakkor hűtlen kezelés gyanúját jelezte a rendőrségnek, amely el is indította az eljárást.

Miután Hadházy Ákos független képviselő a legfőbb ügyésznél érdeklődött az ügy állásáról, az ügyészség felülbírálta NAV elutasítását és elrendelte a nyomozást a számviteli ügyben is - írja a 24.hu.

Az alapítványt az Orbán-kormány alapította még 2019-ben a rákellenes nemzetközi összefogás koordinálására, ehhez 1,95 milliárd forint állami támogatást is adott, aminek felhasználást az ÁSZ szerint az eredeti számlák, bizonylatok és egyéb okiratok nem igazolták megfelelően.

A vizsgált időszakban a kormányban előbb Kásler Miklós, majd Pintér Sándor belügyminiszter felügyelte az alapítványt.

alapítvány

nyomozás

hűtlen kezelés

