Gondolt egyet, és akcióba lépett a szír szatír a magyar vasútállomáson – videó

Október 28-án, 8 óra körül több utas is várakozott Kőbánya-Kispest vasútállomás várótermében, majd egy férfi egyszer csak felpattant, és mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, elővette nemi szervét és körülbelül 20 centire a mellette ülő nő arcába nyomta – számolt be róla a Rendészeti Államtitkárság.

A nő azonnal ellökte magától a férfit és segítségért kiáltott. A rendőrök nagyon hamar a helyszínre értek és elfogták a szeméremsértőt. Kihallgatásán a 24 éves A. H. I. mindössze annyit volt hajlandó közölni, hogy igen, megtette amivel gyanúsítják, áldozatának arabul mondta el tisztességtelen ajánlatát.

A szír állampolgárságú férfi Ausztriából jött át Magyarországra. Az ottani menekültügyi hatóságtól konvencionális útlevelet kapott, ami nem jogosította fel az ország elhagyására, ám a schengeni övezeten belül miatt oda utazhatott ellenőrzés nélkül, ahová csak akart.

A bíróság elrendelte a szír férfi letartóztatását.

Az államtitkárság videót is közölt az esetről: