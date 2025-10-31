ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.05
usd:
336.45
bux:
107319.91
2025. október 31. péntek Farkas
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy rendőr éppen megbilincsel egy férfit.
Nyitókép: Pexels

Gondolt egyet, és akcióba lépett a szír szatír a magyar vasútállomáson – videó

Infostart

Az Ausztriából átruccant szíriai bevándorló igazából el se hagyhatta volna nyugati szomszédunkat, mégis előkapta férfiasságát egy gyanútlan nőnek Kőbánya-Kispesten.

Október 28-án, 8 óra körül több utas is várakozott Kőbánya-Kispest vasútállomás várótermében, majd egy férfi egyszer csak felpattant, és mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, elővette nemi szervét és körülbelül 20 centire a mellette ülő nő arcába nyomta – számolt be róla a Rendészeti Államtitkárság.

A nő azonnal ellökte magától a férfit és segítségért kiáltott. A rendőrök nagyon hamar a helyszínre értek és elfogták a szeméremsértőt. Kihallgatásán a 24 éves A. H. I. mindössze annyit volt hajlandó közölni, hogy igen, megtette amivel gyanúsítják, áldozatának arabul mondta el tisztességtelen ajánlatát.

A szír állampolgárságú férfi Ausztriából jött át Magyarországra. Az ottani menekültügyi hatóságtól konvencionális útlevelet kapott, ami nem jogosította fel az ország elhagyására, ám a schengeni övezeten belül miatt oda utazhatott ellenőrzés nélkül, ahová csak akart.

A bíróság elrendelte a szír férfi letartóztatását.

Az államtitkárság videót is közölt az esetről:

Kezdőlap    Bűnügyek    Gondolt egyet, és akcióba lépett a szír szatír a magyar vasútállomáson – videó

budapest

rendőrség

zaklatás

letartóztatás

bevándorló

vasútállomás

szatír

kőbánya-kispest

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az Amazon húzta Amerikát, erős lett az október

Az Amazon húzta Amerikát, erős lett az október

A tegnapi rossz amerikai hangulat nem ragadt át az ázsiai piacokra, a japán részvények vezették az ázsiai emelkedést pénteken, miután a befektetők értékelték Washington és Peking közötti megállapodásokat. A felek egyfajta kereskedelmi megállapodásra jutottak a csütörtöki, Dél-Koreában tartott találkozón, enyhítve ezzel a ritkaföldfémek körüli vitát. Pénteken Európában vegyesek voltak a mozgások, a régiónk piacai inkább emelkedtek. Közben a magyar tőzsdén új csúcsra ment az OTP. Az USA-ban mára megérkezett a fordulat, részben az Apple és az Amazon erős negyedéves jelentésének köszönhetően, de a részvényfelaprózást követően szép pluszban van a Netflix árfolyama is. A kormányzati leállás ellenére összességében erős hónap volt az október a tengerentúlon. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, mi lesz a Epstein-bortányba keveredett András herceg és volt feleségének, Sarah-nak a sorsa

Kiderült, mi lesz a Epstein-bortányba keveredett András herceg és volt feleségének, Sarah-nak a sorsa

András a norfolki Sandringham birtokra költözik, bár a pontos lakhelyét nem hozták nyilvánosságra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew's move out of Royal Lodge may not happen until new year

Andrew's move out of Royal Lodge may not happen until new year

There are also no plans to formally remove Andrew from the line of succession, the government says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 31. 22:02
Nyomoznak egy onkológiai alapítvány ügyében
2025. október 31. 07:57
Súlyos börtönbüntetést kapott a kegyetlen borsodi gyilkos
×
×
×
×