"Arattak" a rendőrök több kerületben, folytatni fogják az akciót

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII., XVIII., XIX., XXI., valamint XX–XXIII. Kerületi Rendőrkapitányságainak munkatársai 2025. október 22. és 26. között közös komplex rendőri ellenőrzést tartottak – írja beszámolójában a BRFK.

Az akció során a rendőrök összesen 1651 járművezetőt szondáztattak meg. Négy embert elfogtak: kettejüket körözés alapján, másik kettőt ittas vezetés miatt, mivel az ittasság mértéke átlépte a bűncselekményi határt. Tizenkét embert előállítottak: négy előállítás ittas vezetés miatt, másik négy bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt történt, további négyet engedély nélküli járművezetés indokolt.

A közlekedési szabályok megszegése miatt tíz esetben tettek szabálysértési feljelentést, negyven esetben helyszíni bírságot, négy alkalommal pedig közigazgatási bírságot szabtak ki.

A közlés szerint a dél-pesti régió rendőrei a jövőben is folytatják az összehangolt akciókat a közlekedésbiztonság, a közrend és a lakosság védelme érdekében.