ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.27
usd:
336.71
bux:
0
2025. október 15. szerda Teréz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Autós üldözésbe és karambolba torkollott a nyomozás, nem adta könnyen magát a tolvaj

Infostart

A férfi többször is kicsusszant a rendőrök keze közül, utolsó alkalommal viszont nem volt ilyen szerencsés. Akciófilmbe illő üldözés árán sikerült elkapni.

Egy több bűncselekményt elkövető férfi után a rend őrei hónapokon át nyomoztak, mire fellelték egy autó volánja mögött, és ekkor vette kezdetét az akció – írja a Zsaru Magazin által közzétett beszámoló nyomán a baon.hu.

Az ügy máj korábban elkezdődött: áprilisban egy idős asszony tett bejelentést arról, hogy több mint egymillió forintnyi ékszer tűnt el az otthonából. Rövidesen kiderült, hogy a sértett egyik ismerőse engedte be a tolvajt, majd nem sokkal később az ékszerek nyomára is bukkantak a hatóságok. A tanúk kihallgatása után összeállt a kép a gyanúsítottról, kézre keríteni ekkor azonban nem sikerült.

Megközelítőleg két hónappal később egy kecskeméti tanyára törtek be, egy villanybojlert és egy kamerát is eltulajdonítottak, nagyjából 120 ezer forintos kárt okozva ezzel. Az épület konyhaablakán bemászó tolvajt egy biztonsági kamera vette fel – a hatóságok pedig felismerték, hogy ismét az áprilisi ügy tettese az elkövető.

A rendőrségi keresés ismét megkezdődött, ám a férfi többször is sikeresen elszökött a hatóság elől. Júniusban egy autó vezető ülésén pillantották meg, mielőtt azonban igazoltathatták volna, ismét kereket oldott.

Pár nappal később azonban véget ért a tolvaj szerencséje. A rendőrök ugyanis ismét a volán mögött pillantották meg a férfit, ő pedig jó szokásához híven igyekezett elmenekülni – ez azonban már nem vált be: Surányi Dániel nyomozó a Kecskeméti Rendőrkapitányság nyomozóival, Sárkány Dávid Norbert hadnaggyal, valamint Simon Sándor főtörzszászlóssal és Richter Csaba főtörzsőrmesterrel ment a gyanúsított tartózkodási címére, amikor megpillantották a keresett férfit a szembejövő sávban.

A nyomozó elmondása alapján utána eredtek a szolgálati járművel, a járőrök is éppen arra jöttek, mert ők is a nyomában voltak egy ügyben. Amikor a gyanúsított észrevette a rendőrautót, menekülni kezdett. A nyomozók egy körforgalomnál a férfi elé vágtak, aki viszont ekkor pánikba esett és szándékosan belehajtott a szolgálati járműbe, feltolva azt a körforgalom közepéig. Ezután gyalog próbált menekülni, de a rendőrök utolérték és intézkedtek vele szemben.

A 29 éves B. Csabát üzletszerűen elkövetett lopás, egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével, járművezetéstől eltiltás hatálya alatt vétségével és közúti veszélyeztetés bűntettével gyanúsítják, a bíróság július 2-án rendelte el a letartóztatását.

Kezdőlap    Bűnügyek    Autós üldözésbe és karambolba torkollott a nyomozás, nem adta könnyen magát a tolvaj

rendőrség

kecskemét

karambol

rendőrautó

üldözés

tolvaj

bács-kiskun vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Öt titokzatos haláleset: a kriptovilágban a zuhanás néha szó szerint végzetes

Öt titokzatos haláleset: a kriptovilágban a zuhanás néha szó szerint végzetes
A 32 éves ukrán kriptokereskedő, Konsztantin Galics halála sokkolta a közösséget. A történelem során több ismert kriptopiaci szereplő távozott idő előtt, jellemzően nagy összeomlások után. Gerald Cotten, John McAfee, Nikolai Mushegian, Tiantian Kullander a digitális aranyláz hősei, akik végül maguk is a piac áldozatai lettek. A kérdés most már nem az, ki szakít nagyobbat, hanem hogy ki éli túl a bukást.
Marco Rossi: hinni kell, mert lehetséges

Marco Rossi: hinni kell, mert lehetséges

Marco Rossi rendkívül büszke a magyar labdarúgó-válogatottra, amely kedden 2–2-es döntetlent ért el Portugália vendégeként a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen, ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a bravúr ellenére az utolsó két forduló dönt a csapat sorsáról.
 

Portugáliai 2-2 a főszereplők szemével: "büszkeség ez a soha nem adom fel mentalitás"

Pontot lopott Portugáliában a kiválóan játszó magyar válogatott

Írország legyűrte Örményországot a magyar csoportban, mögöttünk maradtak mindketten

Nem ment minden simán az olasz-izraeli meccs előtt

VIDEÓ
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.15. szerda, 18:00
Aszódi Attila
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyetlen lépéssel jelentős eszkaláció jöhet Ukrajnában – Elillant a béke lehetősége?

Egyetlen lépéssel jelentős eszkaláció jöhet Ukrajnában – Elillant a béke lehetősége?

Az ukrajnai háború lezárása továbbra is távoli célnak tűnik, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök mindent megtesz a konfliktus rendezéséért - derült ki a Portfolio vadonatúj külpolitikai videós podcastjából, a Global Insight első adásából, melyben Huszák Dániel, a lap Globál rovatának vezető elemzője értékelte az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Túlterhelt a földhivatal: hónapokat csúsznak az Otthon Start hitelek

Túlterhelt a földhivatal: hónapokat csúsznak az Otthon Start hitelek

A fix 3 százalékos lakáshitel és az Otthon Start program bevezetése jelentős túlterheltséget okozott a földhivataloknál

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hamas returns four more bodies of hostages, Israeli military says

Hamas returns four more bodies of hostages, Israeli military says

Israel warns it will restrict aid convoys into Gaza because of delays returning the remaining bodies.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 14. 21:05
Terror Miskolcon: lopott, verekedett és rabolt a férfi
2025. október 14. 20:23
Ezen a „rakott tésztán” még a hatóságok is elcsodálkoztak
×
×
×
×