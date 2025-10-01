Megölte élete párját – tizenkét év

Emberölés miatt tizenkét év börtönbüntetést szabott ki keddi jogerős ítéletével a bíróság egy baranyai férfira, aki 2022 novemberében egy késsel megölte élettársát - közölte a Pécsi Ítélőtábla.

Közleménye szerint a vádlott és a nő 2014-ben ismerkedtek meg, majd élettársi kapcsolatot létesítettek, s egy közös, valamint egy, a nő korábbi kapcsolatából született gyermeket neveltek.

A vádlott 2021-ben és 2022-ben többször is azt mondta a sértettnek, hogy

valakik figyelik, interneten keresztül utasításokat adnak neki, melyek részben arra irányulnak, hogy ölje meg a nőt.

Anyagi nehézségeik és a vádlott viselkedése miatt a férfi és a nő kapcsolata megromlott, ezért a nő fontolgatta, hogy elköltözik. Még döntése előtt, 2022 novemberében a nő az apósához fordult, hogy segítsen, és beszéljen a vádlottal, így hárman leültek megbeszélni a problémákat.

Miután a vádlott apja távozott, a házastársak veszekedni, majd dulakodni kezdtek, melynek során a férfi egy konyhakéssel a nőt nagy erővel előbb a bal fülkagylójánál, majd tarkótájékon megszúrta. A nő az utóbbi szúrás következtében azonnal meghalt.

Másnap a vádlott helyszínre érkező apja észlelte a holttestet és értesítette a hatóságokat.

A védelem fellebbezése folytán eljáró táblabíróság helyben hagyta az első fokon eljárt Pécsi Törvényszék ítéletét, amellyel emberölés miatt tizenkét év börtönbüntetést szabtak ki a férfira azzal, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra.

Az ítélet jogerős.