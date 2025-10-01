ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.82
usd:
331.18
bux:
0
2025. október 1. szerda Malvin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Forensic science, murder weapon and criminal investigation concept theme with kitchen knife covered in blood next to numbered marker in a dark bloody crime scene lit by cop car lights
Nyitókép: Getty Images

Megölte élete párját – tizenkét év

Infostart / MTI

Az ítélet jogerős, nem is szabadulhat hamarabb a férfi.

Emberölés miatt tizenkét év börtönbüntetést szabott ki keddi jogerős ítéletével a bíróság egy baranyai férfira, aki 2022 novemberében egy késsel megölte élettársát - közölte a Pécsi Ítélőtábla.

Közleménye szerint a vádlott és a nő 2014-ben ismerkedtek meg, majd élettársi kapcsolatot létesítettek, s egy közös, valamint egy, a nő korábbi kapcsolatából született gyermeket neveltek.

A vádlott 2021-ben és 2022-ben többször is azt mondta a sértettnek, hogy

valakik figyelik, interneten keresztül utasításokat adnak neki, melyek részben arra irányulnak, hogy ölje meg a nőt.

Anyagi nehézségeik és a vádlott viselkedése miatt a férfi és a nő kapcsolata megromlott, ezért a nő fontolgatta, hogy elköltözik. Még döntése előtt, 2022 novemberében a nő az apósához fordult, hogy segítsen, és beszéljen a vádlottal, így hárman leültek megbeszélni a problémákat.

Miután a vádlott apja távozott, a házastársak veszekedni, majd dulakodni kezdtek, melynek során a férfi egy konyhakéssel a nőt nagy erővel előbb a bal fülkagylójánál, majd tarkótájékon megszúrta. A nő az utóbbi szúrás következtében azonnal meghalt.

Másnap a vádlott helyszínre érkező apja észlelte a holttestet és értesítette a hatóságokat.

A védelem fellebbezése folytán eljáró táblabíróság helyben hagyta az első fokon eljárt Pécsi Törvényszék ítéletét, amellyel emberölés miatt tizenkét év börtönbüntetést szabtak ki a férfira azzal, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra.

Az ítélet jogerős.

Kezdőlap    Bűnügyek    Megölte élete párját – tizenkét év

gyilkos

késelés

családon belüli erőszak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.01. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Molnál duális képzéssel és gyakornoki programmal is építik a jövőt

A Molnál duális képzéssel és gyakornoki programmal is építik a jövőt

A Mol kiemelkedő eredményeket ér el a fiatal tehetségek megszerzésében és megtartásában. A már 18 éves múltra visszatekintő Growww programba jelentkezők 80%-a a vállalatnál folytatja karrierjét, de a magyar multi duális képzéssel és gyakornoki programokkal is hatékonyan szólítja meg a fiatalokat. A cég négy saját egyetemi tanszéken vesz részt aktívan az oktatásban, és 10 felsőoktatási intézménnyel működik együtt a fiatal utánpótlás biztosítása érdekében. A jövő legfontosabb munkavállalói készségei az adaptivitás, a tanulási készség és a digitális kompetenciák lesznek – többek között erről is beszélt a Portfolio-nak Bán Zoltán, a Mol Magyarország HR igazgatója, aki elárulta azt is, milyen készségek fontosak a friss belépők számára, hogyan tudja a vállalat leginkább kezelni a munkaerőhiányt, és hogy regionálisan a Mol három kulcsországában – Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban – mennyiben biztosított a munkavállalói mobilitás. Kitért arra is, hogy a Molnál nem egyedi eset, hogy akár 3 generáció dolgozhat együtt, egy időben, és ez is számos lehetőséget ad a tanulásra vállalaton belül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas változás készül a hazai megtakarításoknál: rengeteg magyart érint, sok pénzről van szó

Hatalmas változás készül a hazai megtakarításoknál: rengeteg magyart érint, sok pénzről van szó

Az Államadósság Kezelő Központ a fix kamatozású lakossági állampapírok felé tereli a befektetőket a kiszámíthatóbb kamatkiadások és stabilabb adósságportfólió érdekében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US government shuts down after Senate fails to pass last-ditch funding plan

US government shuts down after Senate fails to pass last-ditch funding plan

Thousands of government employees are likely to be put on unpaid leave, as Trump also threatens to permanently fire federal staff deemed "non-essential".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 1. 07:01
Táppénzzel csalt, és négy hónapig nem járt be a munkahelyére egy győri nő
2025. szeptember 30. 20:47
Szőlő utca - Engedély nélkül tartott lőfegyvert foglaltak le
×
×
×
×