ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.13
usd:
330.98
bux:
99078.3
2025. október 1. szerda Malvin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Close up of female hands using modern smartphone at home at night
Nyitókép: dragana991/Getty Images

Hamis hívással csalták ki az ügyfél pénzét, feljelentést tett az MNB

Infostart / MTI

Azonnali feljelentést tett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a nevében telefonáló kibercsaló ellen – közölte a jegybank szerdán.

Kifejtették, a bűnöző a jegybank nevében, annak ügyfélszolgálati telefonszámát ideiglenesen lemásolva telefonált egy banki ügyfélnek, azt jelezve, hogy kibertámadás miatt annak haladéktalanul egy „biztonsági számlára” kell átutalnia a bankszámláján lévő megtakarításokat. A bűnöző számítógépes kémprogramot is letöltethetett az áldozattal, mivel át tudta venni az uralmat annak számítógépe felett. Ezt követően a csaló a saját számlájára utalta az ügyfél jelentős összegű megtakarítását.

Hangsúlyozták, az MNB soha semmilyen ürüggyel nem kéri el az ügyfelektől telefonos, elektronikus úton azok bizalmas bankszámla- vagy kártyaadatait, nem buzdítja őket pénzük elutalására, illetve nem töltet le velük „vírusvédő” programokat – a valóságban kémprogramokat – sem. Ilyen telefonhívásnál érdemes pontosító kérdéseket feltenni, gyanú esetén megszakítani a kapcsolatot és az ügyfél saját bankja, illetve az MNB ügyfélszolgálatán érdeklődni. Azonnali gyanúra adhat okot az is, ha a telefonáló – miután az ügyfél bizalmatlan vagy nem hisz neki – sürgető vagy fenyegető hangnemet használ. Ha egy ügyfél mégis megadta bizalmas azonosítóit, érdemes azt is haladéktalanul bejelenteni a bankjának és a rendőrségnek.

A kiberbiztonsági kockázatok megelőzésére, csökkentésére Varga Mihály jegybankelnök idén júniusban jelentette be az MNB öt intézkedését az online bűnőzök ellen. Ezek egy része, így a Központi Visszaélésszűrő Rendszer már el is indult és védi az ügyfeleket. A jegybank emellett számos állami intézménnyel és a pénzpiac szereplőivel KiberPajzs néven közös kommunikációs és edukációs kampányt folytat, továbbá elemzi a folyamatokat, lehetséges intézkedéseket az elektronikus pénzügyi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek támogatására, védelmére - tájékoztatott a Magyar Nemzeti Bank.

Kezdőlap    Bűnügyek    Hamis hívással csalták ki az ügyfél pénzét, feljelentést tett az MNB

mnb

jegybank

visszaélés

kiberbűnözés

kibercsalás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csővezetékek csapdájában – az uniós olajstratégia kihívásai

Csővezetékek csapdájában – az uniós olajstratégia kihívásai

Az Európai Unió energiapolitikája a geopolitikai leválást hirdeti, ám a közép-európai valóság makacsul ellenáll az egyszerű jelszavaknak. Magyarország és Szlovákia finomítói és vezetékei még mindig az orosz Urals típusú olajra épülnek, ezért a gyors váltás nemcsak drága, hanem ellátási sokkokkal is fenyeget. A csővezetékek geográfiája és az ipari infrastruktúra tehetetlensége évekre lassíthatja a diverzifikációt.
VIDEÓ
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.01. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Leállt az amerikai kormányzat - Bizonytalanság a tőzsdéken

Leállt az amerikai kormányzat - Bizonytalanság a tőzsdéken

Emelkedéssel zártak tegnap az amerikai tőzsdék annak ellenére, hogy szinte biztos volt, hogy leáll az amerikai kormányzat. Ez végül helyi idő szerint éjfélkor meg is történt, miután kifutott a kormányzati szerzek finanszírozási kerete, de azért nagy aggodalomra nincs ok befektetői szempontból, hiszen korábban ezeket a leállásokat nagyjából két héten belül orvosolták, a tőzsde hozama pedig alapvetően pozitív volt a leállások alatt. Ennek ellenére Ázsiában vegyes elmozdulásokat mutattak a helyi részvényindexek, és Európában sincs egyértelmű irány.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Már látszik is az Otthon Start brutális hatása: erre kevesen számítottak, mi jön még a lakáspiacon?

Már látszik is az Otthon Start brutális hatása: erre kevesen számítottak, mi jön még a lakáspiacon?

Augusztusban még a kivárás jellemezte a lakáshitelezést, mivel a piac a szeptemberben elindult 3 százalékos Otthon Start hitel bevezetésére várt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US government shuts down after Senate fails to pass last-ditch funding plan

US government shuts down after Senate fails to pass last-ditch funding plan

Thousands of government employees are likely to be put on unpaid leave, as Trump also threatens to permanently fire federal staff deemed "non-essential".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 1. 11:07
Elütötte a biciklistát, majd egy szó nélkül továbbhajtott
2025. október 1. 10:44
Úgy tűnik, a levegőben sincs elég hely, ütköztek, de szinte a hajuk szála sem görbült - képek
×
×
×
×