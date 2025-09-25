ARÉNA
Gyomorforgató felvételeket gyűjtött és terjesztett

Infostart / MTI

A Baranya Vármegyei Főügyészség gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki interneten 12. év alatti gyermekekről osztott meg képeket, videókat, melyek szexuális módon ábrázolták őket.

A vádirati tényállás szerint a baranyai férfi több felhasználónév alatt regisztrált közösségi médiás felületeken, majd ott megismerkedett olyan személyekkel, akik hasonló szexuális érdeklődést tanúsítottak fiatal gyermekeket ábrázoló pornográf fényképek és videófelvételek iránt.

A vádlott ezt követően 2022 júliusától 2023 szeptemberéig több olyan fényképet, videót osztott meg, melyek 12. életévét be nem töltött gyermekeket ábrázoltak szexuális tevékenység közben.

A vádlottnál a nyomozás során házkutatásra is sor került, melynek során mobiltelefonját lefoglalták, melyen több száz fiatalkorú gyermeket ábrázoló kép, videó volt, melyek a fiatalokat pornográf módon ábrázolták.

A vádlott cselekménye többek között a 12. életévét be nem töltött személy sérelmére, sanyargatást tartalmazó felvételre forgalomba hozatallal elkövetett gyermekpornográfia bűntettének a megállapítására alkalmas.

A Baranya Vármegyei Főügyészség a vádlott szemben végrehajtandó szabadságvesztésre, valamint minden olyan foglalkozástól történő végleges eltiltásra tett indítványt, melynek keretében a 18. életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba.

