ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.89
usd:
333.28
bux:
0
2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A heap of white powder on black floor.
Nyitókép: kickers/Getty Images

Dániába induló drogszállítmányt fogtak el Panamában

Infostart

Több mint egy tonna kábítószert foglaltak le a panamai hatóságok vasárnap egy kikötőben, a szállítmány úti célja belgiumi átrakodással Dánia volt - közölte a helyi rendőrség.

A rakományra a Rodman kikötői terminálnál bukkantak rá egy konténerben a rendőrség és a kábítószer-ellenes hatóság együttes rajtaütésében. Az 1223 kilogrammnyi kábítószer pontos típusát nem közölték, de a statisztikák szerint az országból legnagyobb mennyiségben kokaint igyekeznek kicsempészni Európa felé.

A drogot a rendőrségi közlemény szerint kilónként csomagolták zacskókba.

A Vám Világszervezet (WCO) legfrissebb éves jelentése szerint Panama öt legnagyobb kikötőjében tavaly 29,5 tonnányi kábítószert foglaltak le.

Kezdőlap    Bűnügyek    Dániába induló drogszállítmányt fogtak el Panamában

drog

kábítószer

kábítószer csempészet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már genetikailag is módosult az ember közelében élő vaddisznó

Már genetikailag is módosult az ember közelében élő vaddisznó

Az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője szerint az utóbbi években a vaddisznók egyre gyakrabban jelennek meg lakott területeken. Az ember környezetében élő vaddisznók ugyanakkor genetikailag eltérnek a természetben élő társaiktól, jobban idomulnak az ember által keltett zajokhoz, ingerekhez – mondta az InfoRádióban Földvári Attila. De mit tehetünk, mit tegyünk?
VIDEÓ
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Annyira rákapott az amerikai lakosság a BNPL-re, hogy az már aggasztja a bankokat

Annyira rákapott az amerikai lakosság a BNPL-re, hogy az már aggasztja a bankokat

A 'vásárolj most, fizess később' (buy now, pay later, azaz BNPL) szolgáltatások egyre nagyobb kihívást jelentenek a hagyományos hitelkártyákkal szemben, népszerűségük ugyanis folyamatosan növekszik az amerikai fogyasztók körében - számolt be a CNBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 15.)

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 15.)

A Pénzcentrum 2025. szeptember 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Adolescence, The Studio and The Pitt dominate Emmy Awards

Adolescence, The Studio and The Pitt dominate Emmy Awards

Owen Cooper, 15, makes history as Severance, The Pitt and The Studio also win at the 77th Primetime Emmy Awards.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 14. 14:25
Kétszer olyan idős volt, mégis megölte a fiatalembert
2025. szeptember 14. 13:15
Rémálom Angyalföldön, egy nő retteg a férjétől, aki feliratokkal zaklatja
×
×
×
×