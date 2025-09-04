ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.84
usd:
338.25
bux:
104284.39
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Nyitókép: Pixabay

Megbüntették a netes pedofilt

Infostart / MTI

Gyermekekről készült pornográf tartalmú képek letöltése és megosztása miatt börtönbüntetésre ítéltek el egy 26 éves orosházi férfit - közölte a Békés Vármegyei Főügyészség.

Az Orosházi Járásbíróság a büntetlen előéletű férfit 2 év időtartamú, 4 évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte jogerősen az előkészítő ülésen - írták.

Emellett a férfit végleges hatállyal eltiltották minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amely során 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné vagy ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyba kerülne.

Ezen felül a bíróság elkobozta a bűncselekmény elkövetéséhez használt mobiltelefont is.

A férfi 2023 áprilisában az egyik közösségi oldalon különböző neveken profilokat hozott létre abból a célból, hogy azok felhasználásával 18. életévüket még be nem töltött gyermekekről pornográf képfelvételeket szerezzen. A terhelt 2023. április 15-e és 2023. július 28-a között hét ilyet szerzett meg.

A terhelt az üzenetekben kapott felvételeket a telefonja tárhelyére letöltötte és ott tárolta, majd a közösségi oldalon több ismeretlen felhasználónak üzenetben továbbküldte.

Kezdőlap    Bűnügyek    Megbüntették a netes pedofilt

internet

pedofil

gyermekpornográfia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Panyi Miklós: az árkorlát és az értékbecslés is garancia a túlárazás ellen az Otthon Start Programban

Panyi Miklós: az árkorlát és az értékbecslés is garancia a túlárazás ellen az Otthon Start Programban

Az Otthon Start Program első napjainak kiugró sikeréről számolt be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt a bankok versenyéről, a beépített garanciák jelentőségéről, az építőipari kapacitásokról és a program albérletpiacra gyakorolt kedvező hatásairól is.
VIDEÓ
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.04. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy Márton: a vámháború arról szól, hogy Amerika megadóztatja a világot

Nagy Márton: a vámháború arról szól, hogy Amerika megadóztatja a világot

Csütörtök délelőtt előadást tart Veszprémben a 63. Közgazdász Vándorgyűlésen Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki londoni befektetői találkozói után többek között a kormány friss terveiről beszélhet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hihetetlen kijelentést tett Donald Trump: csak ennyire van szükség, és azonnal véget ér a gázai háború

Hihetetlen kijelentést tett Donald Trump: csak ennyire van szükség, és azonnal véget ér a gázai háború

Az amerikai elnök az utóbbi napokban többször hangsúlyozta, hogy Izraelnek gyorsan be kellene fejeznie a háborút.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Lisbon funicular crash death toll rises to at least 17 as police investigate cause

Lisbon funicular crash death toll rises to at least 17 as police investigate cause

Portugal is observing a national day of mourning, with authorities yet to confirm who was on board and what caused the incident.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 4. 10:41
Újabb hat drogdílert vett őrizetbe a fővárosban a rendőrség
2025. szeptember 4. 09:36
A rendőrök már mindent tudnak arról, hogyan halt meg egy amerikai nő Budapesten
×
×
×
×