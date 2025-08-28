ARÉNA
Prison Cell Bars - Black and White
Nyitókép: DanHenson1/Getty Images

Saját otthonában támadt egy idős nőre, hat évet kapott

Infostart

A betörő először az idős asszony kertjében álló melléképületet rámolta ki, majd amikor az segítségért kiáltott, életveszélyesen megfenyegette és fellökte.

Hat év szabadságvesztésre ítélt a Mezőkövesdi Járásbíróság egy férfit, aki életveszélyesen megfenyegetett és kirabolt egy idős asszonyt tavaly a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sályon – írja a Miskolci törvényszék csütörtöki közlése alapján az Index.

A vádirat szerint a férfi tavaly májusban bemászott a sértett telkére, ahol a melléképületeket feltörve értékek után kutatott. Egy táskába különböző szerszámokat, építési anyagokat tett, valamint egy gázpalackot is összekészített.

Ezt követően felment kutakodni a ház padlására, azonban az idős áldozat felfigyelt a zajokra és észrevette, hogy valaki kinyitotta a melléképületet. Az asszony az utcán segítségért kiáltott, miközben a vádlott már a házat is elkezdte átkutatni.

A sértett megpróbálta elküldeni a vádlottat, ám az életveszélyesen megfenyegette és ellökte őt magától, majd a zsákmány egy részével elmenekült.

A bíróság a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette és magánlaksértés vétsége miatt ítélte el a férfit.

Súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott büntetett előéletű, és nyomatékosan azt, hogy a terhelt több büntetőeljárás hatálya alatt állt, és hogy elszaporodtak a hasonló cselekmények. Enyhítő körülmény volt, hogy a férfi részben beismerte tettét

