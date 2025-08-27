Újabb iskolai és templomi lövöldözés volt az USA-ban - videó

Két gyermek vesztette életét, és 17-en megsebesültek abban a fegyveres támadásban, amelyet Minneapolisban, az Annunciation Catholic School egyházi általános iskola templomában követett el egy fiatal férfi szerdán - közölte az amerikai nagyváros rendőrfőnöke. A támadó öngyilkos lett.

Brian O’Hara a helyi idő szerint késő délelőtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a lövöldözés két halálos áldozata 8 és 10 éves volt. A sebesültek között 14-en gyermek van, kettőjük állapota válságos.

Powerful words from the Mayor of Minneapolis “And don't just say, this is about thoughts and prayers right now. These kids were literally praying. It was the first week of school. They were in a church.” Action, not talk. Absolutely heartbreaking. pic.twitter.com/SAW1FVvaup — Harry Sisson (@harryjsisson) August 27, 2025

A rendőrségi vezető arról is beszámolt, hogy a támadó a templom ablakán keresztük nyitott tüzet az iskolaév kezdete alkalmából tartott reggeli misén részt vevő diákokra és felnőttekre.

A tettes nevét egyelőre nem közölték, a rendőrfőnök annyit mondott el, hogy húszas éveinek elején járó férfiról van szó, aki fekete öltözéket viselt, és három lőfegyver volt nála, egy géppuska, egy vadászpuska és egy kézifegyver, amelyek mindegyikét használta, több tucat lövést leadva. A lövöldözés után a tettes saját magával is végzett a templom épületének közelében - tette hozzá.

Brian O’Hara közölte, hogy már átkutatták a gyanúsított feltételezett járművét, amely a templom parkolójában állt. A támadás indítékát a nyomozás hivatott kideríteni. A vizsgálatban a helyi állami és szövetségi hatóságok emberei is részt vesznek.

BREAKING: The Minneapolis shooting suspect has been identified as Robin Westman.



The alleged shooter released multiple videos on social media, which showed that he clearly hated Christians. They have since been taken down.



"Where is your God?" read one mag.



Evil monster. pic.twitter.com/oyiCkqNwkw — Collin Rugg (@CollinRugg) August 27, 2025

A sebesültek többségét ápoló kórház, a Hennepin megyei egészségügyi központ orvosa, Thomas Wyatt a rendőrségi tájékoztatóval egy időben az intézmény előtt újságírókkal azt közölte, hogy az intézményben kilenc gyermeket és két felnőttet ápolnak, négyen szorultak műtéti beavatkozásra, többen válságos állapotban vannak. Hozzátette, hogy a sebesült gyermekek életkora 6-14 év között van.

Jacob Frey, Minneapolis polgármestere a sajtótájékoztatón megrendülését fejezte ki, és azt hangoztatta, hogy azoknak a gyermekeknek, akik ott voltak a templomban, garantálni kellett volna biztonságát, egyben támogatást kért az érintett családok számára, és bejelentette, hogy támogatási központot hoztak létre a számukra.

? BREAKING: The Minneapolis, Minnesota Catholic school shooter has been identified as Robin Westman, who identified as transgender.



It is time to recognize gender dysphoria as a mental illness again. pic.twitter.com/XSneMBC3AJ — Tim (@Dragonboy155) August 27, 2025

Donald Trump elnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy az erőszakos cselekmény részleteiről tájékoztatták, és közölte, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda gyorsan reagált, és emberei is helyszínen vannak. Hozzátette, hogy az elnöki hivatal a fejleményeket nyomon követi, és arra kért mindenkit, hogy imával támogassa az érintetteket.

Az erőszakos cselekményre a közösségi médiában kiadott üzenetben reagált Tim Walz, Minnesota kormányzója, valamint az amerikai kongresszus republikánus és demokrata vezetői is kifejezték együttérzésüket, és részvétüket nyilvánították.

A Minneapolis déli részén működő Annunciation Catholic School katolikus általános iskolában nyolc évfolyamon 6-14 éves gyerekeket oktatnak, összesen több száz diákot.