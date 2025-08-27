ARÉNA
Concept about terrorism with terrorist sniper shooting with his weapon
Nyitókép: waewkid/Getty Images

Újabb iskolai és templomi lövöldözés volt az USA-ban - videó

Infostart / MTI

Áldozatokat is követelő iskolai és templomi lövöldözéshez riasztották a rendőrséget Minneapolisban szerdán a reggeli órákban, az érintett intézmény első tanítási hetén - közölték az érintett amerikai állam vezető tisztviselői.

Két gyermek vesztette életét, és 17-en megsebesültek abban a fegyveres támadásban, amelyet Minneapolisban, az Annunciation Catholic School egyházi általános iskola templomában követett el egy fiatal férfi szerdán - közölte az amerikai nagyváros rendőrfőnöke. A támadó öngyilkos lett.

Brian O’Hara a helyi idő szerint késő délelőtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a lövöldözés két halálos áldozata 8 és 10 éves volt. A sebesültek között 14-en gyermek van, kettőjük állapota válságos.

A rendőrségi vezető arról is beszámolt, hogy a támadó a templom ablakán keresztük nyitott tüzet az iskolaév kezdete alkalmából tartott reggeli misén részt vevő diákokra és felnőttekre.

A tettes nevét egyelőre nem közölték, a rendőrfőnök annyit mondott el, hogy húszas éveinek elején járó férfiról van szó, aki fekete öltözéket viselt, és három lőfegyver volt nála, egy géppuska, egy vadászpuska és egy kézifegyver, amelyek mindegyikét használta, több tucat lövést leadva. A lövöldözés után a tettes saját magával is végzett a templom épületének közelében - tette hozzá.

Brian O’Hara közölte, hogy már átkutatták a gyanúsított feltételezett járművét, amely a templom parkolójában állt. A támadás indítékát a nyomozás hivatott kideríteni. A vizsgálatban a helyi állami és szövetségi hatóságok emberei is részt vesznek.

A sebesültek többségét ápoló kórház, a Hennepin megyei egészségügyi központ orvosa, Thomas Wyatt a rendőrségi tájékoztatóval egy időben az intézmény előtt újságírókkal azt közölte, hogy az intézményben kilenc gyermeket és két felnőttet ápolnak, négyen szorultak műtéti beavatkozásra, többen válságos állapotban vannak. Hozzátette, hogy a sebesült gyermekek életkora 6-14 év között van.

Jacob Frey, Minneapolis polgármestere a sajtótájékoztatón megrendülését fejezte ki, és azt hangoztatta, hogy azoknak a gyermekeknek, akik ott voltak a templomban, garantálni kellett volna biztonságát, egyben támogatást kért az érintett családok számára, és bejelentette, hogy támogatási központot hoztak létre a számukra.

Donald Trump elnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy az erőszakos cselekmény részleteiről tájékoztatták, és közölte, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda gyorsan reagált, és emberei is helyszínen vannak. Hozzátette, hogy az elnöki hivatal a fejleményeket nyomon követi, és arra kért mindenkit, hogy imával támogassa az érintetteket.

Az erőszakos cselekményre a közösségi médiában kiadott üzenetben reagált Tim Walz, Minnesota kormányzója, valamint az amerikai kongresszus republikánus és demokrata vezetői is kifejezték együttérzésüket, és részvétüket nyilvánították.

A Minneapolis déli részén működő Annunciation Catholic School katolikus általános iskolában nyolc évfolyamon 6-14 éves gyerekeket oktatnak, összesen több száz diákot.

