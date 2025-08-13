ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.18
usd:
337.41
bux:
104091.28
2025. augusztus 13. szerda Ipoly
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: NAV

Kész termékpalettát próbált teríteni - csak épp NAV-osoknak

Infostart

A Facebookon próbálkozott az eladással, de beleakadt egy csapat ellenőrbe. Nagyon meg fogják büntetni.

A Facebookon hirdetett mosó- és öblítőszereket, a vásárláskor még illegális dohányárut is kínált a Borsod vármegyei revizoroknak egy jómadár.

A revizorok a közösségi médiában megjelent hirdetés alapján "rendeltek" a termékekből, majd személyes átvételt egyeztettek az eladóval. Már a hirdetéshez csatolt fényképek alapján is gyanítható volt, hogy a termékek nem eredetiek. A próbavásárláskor az árus további illegális termékeket is ajánlott: dohányárut és elektronikus cigarettát. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy doboz cigarettát és egy elektromos cigarettát is megvásároltak, bizonylatot azonban egyik tranzakcióról sem kaptak.

A helyszínre ezután a NAV Bevetési Igazgatóságának járőrei is megérkeztek, akik a teljes ingatlant átvizsgálták, és kiderült, hogy Ariel, Lenor feliratú tisztítószerek, zárjegy nélküli Marlboro cigaretta és különféle ízesítésű elektronikus cigaretta is szerepelt a palettában. Az ellenőrzés ténye arra is fényt derített, hogy az árusnak nincs adószáma, a kínált tisztítószerek hamisítványok, a dohánytermékek pedig feketepiacról származtak. A NAV a hamis mosószereket és az illegális dohányárut is lefoglalták.

A zugárusnak pedig nemcsak az adóügyi szabályok megsértése miatt, hanem iparjogvédelmi jogok megsértése szabálysértés és jövedéki törvénysértés miatt is felelnie kell.

A szabályokat a közösségi oldalakon hirdető kereskedőknek is be kell tartani. A NAV kiemelt figyelmet fordít az interneten árusítókra, a jogsértés pedig súlyos szankciókkal jár, így például a számla- nyugtaadás elmulasztásáért kétmillió forintos mulasztási bírság is kiszabható, az adószám nélküli értékesítésnél a bírság maximális mértéke egymillió forint.

Kezdőlap    Bűnügyek    Kész termékpalettát próbált teríteni - csak épp NAV-osoknak

nav

hamis termék

mosószer

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Miért éppen Alaszka?” – érdekességek a Trump–Putyin-csúcs helyszínválasztásáról

„Miért éppen Alaszka?” – érdekességek a Trump–Putyin-csúcs helyszínválasztásáról
Vajon miért nem egy fővárosban tartják az ukrajnai háború végére is kihatható Trump-Putyin csúcsot pénteken? Avagy, miért éppen Alaszka? – merül fel az egykori tévésorozat címét idéző kérdés.
 

Elemző a Putyin–Trump találkozóról: most nagyon kedvező a csillagállás, de messze vagyunk még a békétől

Donald Trump az alaszkai csúcs előtt még ma tárgyal az ukrán elnökkel

Deák András György az Arénában: nem lehet biztonsági garanciákat adni Ukrajnának

Trump–Putyin-találkozó: lezajlott egy fontos telefonbeszélgetés

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.13. szerda, 18:00
Velkey György
a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez már tényleg nem normális: a legdrágább kerületekben 3 millió forint egy négyzetméter

Ez már tényleg nem normális: a legdrágább kerületekben 3 millió forint egy négyzetméter

Az utóbbi hónapokban tovább élénkült az új társasházi lakások piaca Budapesten: a kereslet kiugróan magas szintre emelkedett, miközben az árak is tovább növekedtek. Az érdeklődés főként a kisebb alapterületű lakások iránt nőtt meg – derül ki az MBH Jelzálogbank legfrissebb, újlakás-piacot vizsgáló elemzéséből. A fővároson belül továbbra is jelentős különbségek mutatkoznak: a legdrágábban Budán, az 1., a 2. és a 12. kerületben lehet új lakáshoz jutni, míg a belső pesti városrészekben alacsonyabb árakkal lehet számolni. A szeptemberben induló Otthon Start program új lehetőséget teremthet az első lakásukat vásárlók számára, de a négyzetméterárra vonatkozó feltételek miatt a kedvezőbb árú, külsőbb budapesti kerületekben található lakások iránti keresletet élénkítheti, és várhatóan nem fogja tovább növelni a budapesti újlakás-árakat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Érik a katasztrófa az Alföldön: lassan termelni sem lehet, minden egy üres sivatag lesz

Érik a katasztrófa az Alföldön: lassan termelni sem lehet, minden egy üres sivatag lesz

A mezőgazdaságból egy évszaknyi csapadék hiányzik, és a helyzet a következő hetekben tovább romolhat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky and EU leaders to hold call with Trump ahead of Putin summit

Zelensky and EU leaders to hold call with Trump ahead of Putin summit

The talks are aimed at exerting pressure on Trump to back Ukraine more during his summit with Vladimir Putin on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 12. 16:32
Láncra verve éheztette kutyáit, míg el nem pusztult az egyik
2025. augusztus 12. 15:06
Menet közben rátámadt a buszsofőrre, egy kés is előkerült
×
×
×
×