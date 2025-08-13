Kész termékpalettát próbált teríteni - csak épp NAV-osoknak

A Facebookon hirdetett mosó- és öblítőszereket, a vásárláskor még illegális dohányárut is kínált a Borsod vármegyei revizoroknak egy jómadár.

A revizorok a közösségi médiában megjelent hirdetés alapján "rendeltek" a termékekből, majd személyes átvételt egyeztettek az eladóval. Már a hirdetéshez csatolt fényképek alapján is gyanítható volt, hogy a termékek nem eredetiek. A próbavásárláskor az árus további illegális termékeket is ajánlott: dohányárut és elektronikus cigarettát. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy doboz cigarettát és egy elektromos cigarettát is megvásároltak, bizonylatot azonban egyik tranzakcióról sem kaptak.

A helyszínre ezután a NAV Bevetési Igazgatóságának járőrei is megérkeztek, akik a teljes ingatlant átvizsgálták, és kiderült, hogy Ariel, Lenor feliratú tisztítószerek, zárjegy nélküli Marlboro cigaretta és különféle ízesítésű elektronikus cigaretta is szerepelt a palettában. Az ellenőrzés ténye arra is fényt derített, hogy az árusnak nincs adószáma, a kínált tisztítószerek hamisítványok, a dohánytermékek pedig feketepiacról származtak. A NAV a hamis mosószereket és az illegális dohányárut is lefoglalták.

A zugárusnak pedig nemcsak az adóügyi szabályok megsértése miatt, hanem iparjogvédelmi jogok megsértése szabálysértés és jövedéki törvénysértés miatt is felelnie kell.

A szabályokat a közösségi oldalakon hirdető kereskedőknek is be kell tartani. A NAV kiemelt figyelmet fordít az interneten árusítókra, a jogsértés pedig súlyos szankciókkal jár, így például a számla- nyugtaadás elmulasztásáért kétmillió forintos mulasztási bírság is kiszabható, az adószám nélküli értékesítésnél a bírság maximális mértéke egymillió forint.