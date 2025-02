Drámai részletek a 12 évesen késelő bőnyi lány tettének hátteréről

Az ügyészség vádat emelt egy kiskorú elkövetővel szemben, aki egy Győr-Moson-Sopron vármegyei településen hátba szúrta osztálytársát - olvasható az ügyészségi közleményben.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség vádiratának tényállása szerint a kiskorú szüleinek kapcsolata gondokkal terhelt volt, amit gyermekük nehezen élt meg. A bűncselekmény elkövetését megelőző hétvégén a szülők sokadszorra is összevesztek, és a gyermek édesanyja - mivel tartott a férje bántalmazásától - rendőri segítséget kért. A vitának az lett a vége, hogy tavaly tavasszal egy nap az apa közölte az anyával, hogy hagyja el a házat, és kidobálta a ruháit. A vádlott édesanyja vasárnap elköltözött otthonról, de a lányát nem tudta magával vinni.

A vádlott lány 2023 óta fokozatosan egyre rosszabbul érezte magát, gondolatvilága a külsőségekben is jelentkezett, gyakrabban hordott sötétszínű, fekete ruhákat. Internetes profilképe és rajzai is egyre ijesztőbbekké váltak, ajándékként is a valódira erősen hasonlító pisztolyt kért magának. Az eseményeket megelőző héten készített egy listát, amelyen valamennyi osztálytársa szerepelt az osztályban elfoglalt ülésrend szerint. (Korábbi tájékoztatás szerint pirossal jelölte azokat, akikkel végezni szándékozott.)

Miután a lány édesanyja elköltözött otthonról, a vádlott arra az elhatározásra jutott, hogy másnap az iskolában lemészárolja az osztálytársait. Reggel az iskolatáskájába betette az általa elkészített „halállistát”, valamint egy megélezett kést, és elment az iskolába. Az iskolában elővette táskájából a 20 cm pengehosszúságú kést, felállt, és az előtte a padban ülő 12 éves sértettet hátba szúrta.

Olyanokat jelölt meg a listán, akik bántották Gál Katalin, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség szóvivője a 24.hu -val azt közölte, hogy a vádlott beismerte a tettét, és azt mondta, hogy csak azokat a személyeket jelölte meg a halállistán, akik bántották.

Az akkor szintén 12 éves lány életveszélyes sérüléseket szenvedett. A helyszínről mentőhelikopter szállította kórházba, szívtájéki sérülése miatt műtétet végeztek el rajta.

Az ügyészség a 12 éves elkövetőt előre kitervelten, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette kísérletével vádolta meg, és vele szemben javítóintézeti nevelés kiszabására tett indítványt.

Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Törvényszék fogja meghozni.