Lebukott a család: kábítószert árultak Budapesten, most gyanúsítottként hallgatják ki őket

A rendőrök január 27-én Józsefvárosban rajtaütöttek egy házaspáron, akik az információk szerint kábítószert árultak. A kutatás során alufólia-pakkokba csomagolt – összesen 28,6 gramm – kábítószergyanús növényi törmeléket, valamint pénzt is lefoglaltak – írja a police.hu.

A 24.hu szerint a nyomozók átkutatták a pár által fenntartott másik lakást is, ahol a bútorok közé rejtve 322 gramm növényi törmeléken kívül a drog porciózásához használt mérlegeket, nejlontasakokat, csomagolóeszközöket is találtak. A nyomozás adatai szerint a bűncselekmény elkövetésében részt vett a házaspár 30 éves fia is. A kábítószert alufólia-pakkokba csomagolták.

A férfit néhány órával később fogták el, és egy luxusterepjárót is lefoglaltak tőle. Lefoglalták a luxusterepjárót.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a család három tagját bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett miatt gyanúsítottként hallgatta ki.Őrizetbe vételük mellett előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására.

Nyitókép: Pixabay