Tanács Zoltán bejelentette: év végére készülhet el a kormány digitalizációs stratégiája

Tanács Zoltán kifejtette, jelentős elmaradások vannak ezen a területen, de bízik abban, hogy a stratégia jelentős szemléletváltást hoz.

Az európai akadálymentesítési irányelv (EAA) gyakorlati végrehajtásáról szóló, Digitális megújulás 2 című szakmai konferencián a tárcavezető hozzátette: a Kátai-Németh Vilmos vezette Szociális és Családügyi Minisztérium azon dolgozik, hogy a társadalmi esélyegyenlőség minél nagyobb teret nyerhessen, a tudományos és technológiai tárca pedig azon munkálkodik, hogy ez a digitális térben is minél zökkenőmentesebben megvalósulhasson.

Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány által rendezett konferencián Tanács Zoltán kitért arra, hogy bár több éve megvannak a szabványok, kötelezettségek és előírások a weboldalak, mobilalkalmazások akadálymentes működésére, csupán a nyilatkozatok száma nőtt arról, miért nem tudták ezt a munkát elvégezni.

A miniszter azt ígérte: a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés megléte.

A modern technológia hatalmas ütemben fejlődik, ma már „élő szóban" beszélgetünk a mesterséges intelligenciával. A kormány feltett szándéka, hogy olyan AI-alapú ügyfélszolgálati csatornát alakítson ki, amelyen éjjel-nappal minden állami szakterület információja elérhető – ismertette.

A kormány azon fog dolgozni, hogy a hátrányosabb helyzetből induló embertársaink is teljes értékű életet élhessenek a digitális térben – hangoztatta a miniszter.

Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke azt hangsúlyozta, nem csak a társadalomtól várják el, hogy segítse a beilleszkedést. A szövetség is sokat tesz a fogyatékossággal élők boldogulásáért, tanulási és munkalehetőségeiért.

Laki Tamás, az Accessible EU program nemzetközi szakértője elmondta, a projekt az EAA nemzeti bevezetését támogatja szakmai háttérmunkával és rendezvények szervezésével, célja pedig, hogy elősegítse az irányelv egységes beépülését a tagállami szabályozásokba és szakmai protokollokba.