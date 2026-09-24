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Ruszin-Szendi Romulusz, portré.
Nyitókép: Ruszin-Szendi Romulusz/Facebook

Kormányzati bejelentés: Magyarország nem vesz részt az uniós SAFE-hitelben

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Ez a bő 16 milliárd euró egy olyan kötelezettségvállalás, amely helyett a kormány inkább egészségügyre, oktatásra és szociális kiadásokra költ.

A költségvetési helyzet miatt nem veszi igénybe a 16,2 milliárd eurós védelmi hitelkeretet Magyarország – derült ki Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter közléséből egy kiberbiztonsági konferencián, amelyre az EconomX figyelt fel.

A közlés szerint az ország teherbíró képessége nem teszi lehetővé, hogy a SAFE programhoz kapcsolódjon, az egészségügyben, a szociális rendszerben és az oktatásban nagyobb szükség van a rendelkezésre álló forrásokra.

Mint a Bálnában tartott konferencián elmondta, a SAFE (Security Action for Europe) egy uniós pénzügyi eszköz, amelynek keretében az Európai Bizottság összesen legfeljebb 150 milliárd eurónyi, uniós hitelfelvételből finanszírozott hosszú lejáratú kölcsönt biztosíthat a tagállamok védelmi beruházásaihoz. Magyarország számára a Bizottság 2025 szeptemberében 16,216 milliárd eurós előzetes hitelkeretet jelölt ki, miután az Orbán-kormány jelezte részvételi szándékát a programban. A magyar keret folyósításáig ugyanakkor nem jutott el az eljárás.

A Bizottság 2026 márciusának elején még azt közölte, hogy a magyar nemzeti terv további munkát igényel, március 17-én pedig azt, hogy azt sem el nem fogadta, sem el nem utasította. A Bizottság ekkor azt is megerősítette, hogy a SAFE-rendelet végrehajtásánál az uniós alapjogi és jogállamisági követelményeket, valamint az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános szabályokat is alkalmazni kell.

A honvédelmi miniszter a pódiumbeszélgetésen kiemelte, hogy a SAFE ugyan felgyorsíthatná egyes honvédelmi fejlesztések végrehajtását, a konstrukció hitel, amelyet később vissza kell fizetni. Elmondása szerint erről a költségvetésért felelős miniszterrel is egyeztetett.

A tárcavezető a védelmi kiadások növelésével kapcsolatban azt mondta, hogy a vállalt fejlesztéseket a gazdaság teljesítőképességéhez kell igazítani.

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Kezdőlap    Belföld    Kormányzati bejelentés: Magyarország nem vesz részt az uniós SAFE-hitelben

honvédelem

ruszin-szendi romulusz

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