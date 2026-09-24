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2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
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Vlagyimir Putyin orosz elnök kormányülést vezet videokonferencia keretében a Moszkva melletti, novo-ogarjovói vidéki elnöki rezidencián 2026. szeptember 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Vjacseszlav Prokofjev

Trump csúcstalálkozóra hívta Putyint: megszólalt a Kreml

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ELŐZMÉNYEK

Az Egyesült Államok meghívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt a decemberben Miamiban rendezendő G20-találkozóra, ahol csúcstalálkozót tarthatna Donald Trump amerikai elnökkel – közölte Marco Rubio amerikai külügyminiszter. A Kreml megfontolja a meghívást, és diplomáciai csatornákon tudatja a döntést.

Az Egyesült Államok meghívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt a decemberi G20-találkozóra, amelyet a floridai Miamiban rendeznek, és ahol az orosz vezető csúcstalálkozót tarthat Donald Trump amerikai elnökkel – idézi a Reuters beszámolóját az Index.

Marco Rubio azután nyilatkozott, hogy az ENSZ Közgyűlésének margóján találkozott Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. Az amerikai diplomácia vezetője szerint Washington továbbra is nyitott az Oroszországgal folytatott egyeztetésekre az ukrajnai háborúról, annak ellenére, hogy a konfliktus lezárására irányuló erőfeszítések elakadtak.

„Meghívtuk Putyin elnököt a G20-ra. Úgy gondoljuk, ez lehetőség számára, hogy ne csak az elnökkel, hanem más világvezetőkkel is egyeztessen. Reméljük, hogy elfogadja a meghívást” – mondta Marco Rubio.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump tavaly augusztusban az alaszkai Anchorage-ben találkozott, az orosz elnök azonban Ukrajna elleni teljes körű invázió megindítása óta nem járt az Egyesült Államok kontinentális, Alaszkán és Hawaiin kívüli részén.

A Kreml még nem döntött

Orosz hírügynökségek szerint Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, Oroszország hálás és nagyra értékeli a meghívást. „Döntést hozunk, és diplomáciai csatornákon keresztül egyeztetünk róla” – tette hozzá.

Marco Rubio arról is beszélt, hogy Trump a G20-csúcson újra találkozhat Hszi Csin-ping kínai elnökkel, aki szerdán érkezett Washingtonba. A két vezető emellett a Sencsenben rendezendő Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) találkozóján is tárgyalhat egymással.

Kreml: Zelenszkij egyelőre nem utasította vissza a Moszkvába szóló meghívást

Egyelőre nem utasította vissza Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a moszkvai tárgyalásokra szóló orosz meghívást – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtöki moszkvai sajtótájékoztatóján.

„Zelenszkij nem utasította vissza a moszkvai látogatást, legalábbis én nem hallottam erről” – hangoztatta.

Moszkva rendszerint azzal szokott válaszolni az ukrán elnöknek a csúcsszintű tárgyalásra vonatkozó követelésére, hogy egy ilyen találkozó szakértői szintű előkészítés nélkül időpazarlás lenne, de Zelenszkij elmehet Moszkvába, ha mindenképp találkozni akar Vlagyimir Putyin orosz államfővel – írja az MTI.

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