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2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
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A bajnoki trófea a labdarúgó Nemzetek Ligája elődöntőjének Spanyolország-Franciaország mérkőzése előtt Stuttgartban 2025. június 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

A 2028-as Eb szempontjából is fontos az este kezdődő Nemzetek Ligája

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Szeptember 24-én este – például az amszterdami Hollandia–Németország mérkőzéssel – megkezdődik a Nemzetek Ligája 2026–2027-es sorozata. A végjátékot, a négyes döntőt, majd jövő június elején rendezik. A magyar válogatott pénteken játszik idehaza Ukrajna ellen.

A lebonyolítási rend az előző sorozat előtt változott, az ellenben változatlan maradt a mostanira is. Az A-, a B- és a C-ligában 16-16, a D-ben 6 csapat szerepel, az oroszok továbbra sem indulhatnak.

Az A-liga négy csoportjának első és másodiki helyezettjei jövő március 25. és 30. között negyeddöntőt vívnak, oda-visszavágós alapon. A 3. helyezettek playoffra kényszerülnek, a B-liga második helyezettjeivel játszanak majd a bennmaradásért.

Ugyanez vonatkozik a B-liga harmadik helyezettjeire, akik a C-liga másodikjaiból kapnak ellenfelet a bennmaradáshoz. A B-liga négy csoportjának győztesei feljutnak a legmagasabb osztályba.

Apró változás: A 2028–2029-es UEFA Nemzetek Ligája tervezett változtatásai miatt – amelyek során a sorozatot a jelenlegi négy ligáról három, egyenként 18 csapatos ligára csökkentik – azonban módosították a feljutás és kiesés szabályait, hogy a három új liga mindegyike 18 csapatos legyen. Emiatt a 2026–2027-es UEFA Nemzetek Ligája lesz az utolsó olyan kiírás, amelyben szerepel a D-liga.

A Nemzetek Ligája eredményei alapján készülnek majd el a következő Eb-selejtező kalapbeosztásai, illetve – kis mértékben – ismét pótvizsga-lehetőséget ad a 2028-as Eb-re.

Az Eb-selejtező 12 csoportjából a 12 első helyezett és a legjobb 8 második helyezett közvetlenül kijut az Európa-bajnokságra. A rendező országok – Anglia, Írország, Skócia és Wales – részt vesznek a selejtezőn. Két helyet fenntartanak a selejtező összesített rangsora alapján a két legjobb helyen végző azon rendezők számára, amelyek a csoport győzteseként vagy a 8 legjobb másodikként nem jutnak ki közvetlenül az Eb-re. Így a Nemzetek Ligája Eb-playoffjában szereplő csapatok száma függ a három brit válogatott és az ír csapat selejtezőbeli eredményétől.

A magyar válogatott a B-liga 2. csoportjában szerepel, Ukrajna, Georgia és Észak-Írország társaságában.

Célja az A-ligába visszakerülés, a FIFA-ranglista alapján egy csapat áll jobban a miénknél, az ukrán. Éppen az olasz Andrea Maldera válogatottja ellen kezdi meg szereplését péntek este a Puskás Arénában a magyar együttes.

A csütörtök esti program slágere a Hollandia–Németország találkozó, Amszterdamban. Mind a két oldalon új szövetségi kapitány irányítja a csapatot, az Oranjét a spanyol Xavi Hernandez, a németet Jürgen Klopp. A két válogatott a 2020-as években csak a Nemzetek Ligájában játszott egymás ellen tétmérkőzést, 2024-ben. Hollandiában döntetlen született, Németországban 1–0-ra nyert a Nationalelf. Az elmúlt harminc évben a németek csupán egyszer, 2019-ben tudtak nyerni Hollandiában. A csoport másik mérkőzésén a szerbek a görögöket fogadják, Belgrádban.

Ugyancsak az A-ligában játszik egymással, de a 4. csoportban a portugál és a walesi, illetve a norvég és a dán gárda.

A portugáloknál új a szövetségi kapitány, Jorge Jesus, de nem változatott sokat a vb-kereten, Cristiano Ronaldo is tagja névsorának.

A norvégok nagyon készülnek, ez lesz az első meccsük a világbajnokság óta. A világranglistán csak két hellyel állnak mögöttük a dánok, akik egyébként 1998 óta veretlenek a norvégok ellen.

A B-ligából a 3. csoport rajtol. Az osztrákok az izraelieket fogadják, Linzben. Ralf Rangnick fiatalít, kilenc vb-szereplő, köztük Alaba és Arnautovic nincs a meghívottak között. Az izraeliek mind a három őszi „hazai” mérkőzésüket Debrecenben játsszák majd, az elsőt közülük vasárnap. Az írek ellen idegenben Topolyán játszanak majd.

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Kezdőlap    Sport    A 2028-as Eb szempontjából is fontos az este kezdődő Nemzetek Ligája

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