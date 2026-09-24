Vitaszínházi nap a Trafóban: itt a színházi Átjáró program első nagyrendezvénye

Nagyon különböző helyekről érkeznek a fellépők – mondta el Hevesi-Tóth Evelin, a TRAFÓ Gondolat Generátor műhelyének munkatársa az InfoRádióban, hozzátéve: érkezik hozzánk a csepeli Burattino iskola és gyermekotthon, akikkel a Gondolat Generátor már több mint két éve dolgozik együtt, és ebből az együttműködésből tavaly létrejött egy vitaszínházi előadás, amit teljes mértékben a srácok írtak és rendeztek, és ezen az eseményen ők is fogják majd ezt facilitálni. Érkezik hozzánk az arlói Szimfolk Zenei Műhely, akik egy moldvai és cigányzenei koncertet fognak tartani. A nap zárásaként pedig Horváth Nóra és Oláh Balázs „bál workshopján” lehet majd részt venni, ami egy techno elemekkel övezett kortárs mulatós táncház lesz.

De mi is az a vitaszínház? Ez egy alkalmazott színházi műfaj, ami elég sokféle változatban lehet jelen a színházi palettán. De alapvetően azt hívjuk vitaszínháznak, amikor

egy adott témán belül különböző párperces jeleneteket látunk,

majd a jelenetek után elhangzik egy állítás,

és annak mentén, hogy a nézők, akik résztvevői is az előadásnak, egyetértenek vagy nem ezzel az állítással, úgy kell helyet foglalniuk a térben,

utána elindul egy moderált vita és beszélgetés erről az állításról és erről a témáról.

Ezeknél az „alkalmazott színházi műfajoknál” nagyon fontos, hogy olyan, a közösségeket érintő kérdésekkel foglalkozzanak ezek az előadások, amik tényleg ott vannak az életükben, tényleg érdekli őket, van róla mondanivalójuk, és hogy nagyon fontos az a munka, ami során visszajönnek ezek az előadások. A kőszínházakban valószínűleg sajnos egyelőre nem gyakran találkozni ezzel a műfajjal, de az oktatásban és bármilyen egyéb közösségekkel végzett munkában nagyon klassz dolgok tudnak ebből kisülni – mondta el Hevesi-Tóth Evelin.

Ez a szeptember 25-e a színházi Átjáró programnak lesz az első eseménye is. Az átjáró program hét budapesti színház együttműködésében jön létre, ami

a Budapest Bábszínház,

a Katona,

a Radnóti,

a Szkéné,

az Örkény,

a Vígszínház és

a Trafó.

Az a célja ennek az összefogásnak, hogy a színházak ifjúsági műhelyeinek a résztvevői betekintést nyerjenek egymás munkájába, más intézményekbe, és megismerjék egymást. Talán majd minden színházban havonta lesznek felváltva különféle események, amikre várjuk a 15 és 25 év közötti fiatalokat – tette hozzá.

Az egy régi hagyomány, hogy a néző csak beül a színházba, és ott van egy fal közte és a színészek között, és aztán a néző hazamegy a gondolataival, és azt legjobb esetben megbeszéli a barátaival vagy a családjával. Itt ezeknél az előadásoknál, programoknál pont az a lényeg, hogy a néző szervesen részt vegyen az előadásban, alakítsa is azt, és legyen neki lehetősége arra, hogy reflektáljon arra, ami elhangzik, és hogy közösen hozzunk létre valamit – mondta el Hevesi-Tóth Evelin, a TRAFÓ Gondolat Generátor műhelyének munkatársa az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette.