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Orosz légicsapásban találatot kapott bevásárlóközpontot oltanak a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában 2026. szeptember 22-én késõ este. Ukrán források szerint legkevesebb ketten megsebesültek a támadásban.
Nyitókép: MTI/EPA/Darina Naumova

Hadijelentés: folytatódott a bekerített ukrán erők megsemmisítése a harkivi régióban

Infostart / MTI

Elfoglalta az orosz hadsereg Buzove és Hizsnyankove települést Harkiv megyében, a donyecki régióbeli Dobropillja város melletti azonos nevű községet és Svitla Dolina települést Zaporizzsja megyében – közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint folytatódott a harkivi régióban és a Dobropilljában bekerített ukrán erők megsemmisítése.

A tárca szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előrenyomultak, és csaknem 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A minisztérium az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel lőszer- és üzemanyagraktárakat, valamint katonai célokat szolgáló energetikai létesítményeket, pilóta nélküli légi járművek és drónalkatrészek raktárait, három harckocsit – köztük egy német Leopard tankot – és hat egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 244 repülőgéptípusú drónt és egy legénység nélküli motorcsónakot. Utóbbit a Fekete-tengeren süllyesztették el.

Az orosz hatóságok több régióból jelentettek ukrán tüzérségi és pilóta nélküli repülőszerkezetekkel végrehajtott támadást.

A határ menti Belgorod megye Polohovo községe közelében egy férfi megsebesült egy drónról ledobott bomba repeszeitől. A Kurszk megyei Kozino községben leégett a Diadalmas Szent György Nagyvértanú-templom.

A szentpétervári városi bíróság hazaárulás címén egyaránt 13 évi szabadságvesztére ítélte Okszana Ronzsesz és Artyom Szaharov orosz állampolgárt. Az elítéltek 2024-ben egy üzenetküldő alkalmazás segítségével kapcsolatba léptek az ukrán katonai hírszerzéssel, amelynek megbízásából több feladatot végrehajtottak Szentpéterváron és a murmanszki régióban. Megállapítást nyert, hogy egy drón szállítására vonatkozó utasítást megtagadtak.

Ronzseszt és Szaharovot akkor vették őrizetbe, amikor megpróbáltak Oroszországból Kazahsztánba távozni. A nőnek börtönben, a férfinak fegyházban kell letöltenie a büntetést.

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Kezdőlap    Külföld    Hadijelentés: folytatódott a bekerített ukrán erők megsemmisítése a harkivi régióban

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