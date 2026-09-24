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Teherhajók és olajszállító tartályhajók a Hormuzi-szorostól keletre fekvõ Ománi-öbölben 2026. június 16-án. Két nappal korábban Irán és a síita országot támadó Egyesült Államok elõzetes megállapodást kötött a két és fél hónapja tartó harcok lezárásáról. Azóta legalább három iráni tanker és két iráni teherhajó haladt át akadálytalanul az Ománi-öblön, az Egyesült Államok által felügyelt tengeri blokádzónán. A keretmegállapodást június 19-én írják alá Genfben.
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Irán kész akár az Indiai-óceánig, vagy azon túlra is kiterjeszteni a frontot

Infostart / MTI

Irán kész akár az Indiai-óceánig vagy azon akár túlra is kiterjeszteni a konfliktust, ha újabb amerikai támadás éri – figyelmeztetett a síita állam legfelsőbb vezetőjének egyik tanácsadója csütörtökön.

„A harcok máris elérték a Perzsa-öböl, a Hormuzi-szoros és a Vörös-tenger térségét. Elképzelhető, hogy egy esetleges háború esetén a front az Indiai-óceánig, vagy még tovább nyúlna" – fogalmazott Jahja Rahim Szafavi a Fársz iráni hírügynökség által közzétett videófelvételen.

Az AFP francia hírügynökség megjegyezte, hogy a Vörös-tengernél kialakult összecsapásokkal Szafavi vélhetően az Irán-barát jemeni húszi lázadókra gondolt, akik a nemzetközileg elismert jemeni kormánnyal és az őt támogató szaúdi erőkkel vívott harcok során állításuk szerint megszerezték az ellenőrzést a stratégiai fontosságú Báb el-Mandeb szoros fölött.

Irán régóta támogatja a húszikat – bár állítása szerint a támogatás nem jelent katonai segítséget –, azonban mind Teherán, mind a húszik azt hangoztatják, a jemeni műveletekhez a síita államnak nincs köze.

A hírügynökség arra is rámutatott, hogy a mostani az első alkalom, hogy az iráni legfelsőbb vezető, Modzstaba Hamenei körébe tartozó politikusok szóba hozzák az Indiai-óceán térségét, ahol egyébként a világ legnagyobb brit-amerikai katonai támaszpontja helyezkedik el. Irán márciusban már két ballisztikus rakétát lőtt ki a tőle több mint 3700 kilométerre lévő Diego Garcia bázis felé: az egyik a tengerbe zuhant, a másikat az amerikai erők megsemmisítették.

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Kezdőlap    Külföld    Irán kész akár az Indiai-óceánig, vagy azon túlra is kiterjeszteni a frontot

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