Irán kész akár az Indiai-óceánig, vagy azon túlra is kiterjeszteni a frontot

„A harcok máris elérték a Perzsa-öböl, a Hormuzi-szoros és a Vörös-tenger térségét. Elképzelhető, hogy egy esetleges háború esetén a front az Indiai-óceánig, vagy még tovább nyúlna" – fogalmazott Jahja Rahim Szafavi a Fársz iráni hírügynökség által közzétett videófelvételen.

Az AFP francia hírügynökség megjegyezte, hogy a Vörös-tengernél kialakult összecsapásokkal Szafavi vélhetően az Irán-barát jemeni húszi lázadókra gondolt, akik a nemzetközileg elismert jemeni kormánnyal és az őt támogató szaúdi erőkkel vívott harcok során állításuk szerint megszerezték az ellenőrzést a stratégiai fontosságú Báb el-Mandeb szoros fölött.

Irán régóta támogatja a húszikat – bár állítása szerint a támogatás nem jelent katonai segítséget –, azonban mind Teherán, mind a húszik azt hangoztatják, a jemeni műveletekhez a síita államnak nincs köze.

A hírügynökség arra is rámutatott, hogy a mostani az első alkalom, hogy az iráni legfelsőbb vezető, Modzstaba Hamenei körébe tartozó politikusok szóba hozzák az Indiai-óceán térségét, ahol egyébként a világ legnagyobb brit-amerikai katonai támaszpontja helyezkedik el. Irán márciusban már két ballisztikus rakétát lőtt ki a tőle több mint 3700 kilométerre lévő Diego Garcia bázis felé: az egyik a tengerbe zuhant, a másikat az amerikai erők megsemmisítették.