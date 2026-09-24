ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.61
usd:
321.43
bux:
151507.86
2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
European Union and Ukrainian flag pair on desk over defocused background. Horizontal composition with copy space and selective focus.
Nyitókép: MicroStockHub/Getty Images

Jóváhagyta az EU: újabb euró-milliárdokat kaphat Ukrajna

Infostart / MTI

Ez lesz az Ukrajna Alap nyolcadik kifizetése, miután az ország sikeresen teljesített kulcsfontosságú intézkedéseket.

Az Európai Unió Tanácsa közel hárommilliárd euró kifizetését hagyta jóvá csütörtökön Ukrajna számára, ez az Ukrajna Alap nyolcadik kifizetése lesz, amelyből közel 800 millió euró első alkalommal származik majd az ukrán támogatási hitelből.

A brüsszeli közlemény szerint a csütörtökön jóváhagyott kifizetés Ukrajna tíz megrégiben meghozott kulcsfontosságú intézkedésének sikeres teljesítését tükrözi. Ukrajna az EU által feltételként megszabott eddigi 95 célkitűzésből 84-et teljesített, ami a feltételek mintegy 88 százalékát jelenti, lehetővé téve az uniós finanszírozás folyósítását – írták. Emlékeztettek:

az Ukrajnai Alap finanszírozásának célja, hogy erősítse Ukrajna makrogazdasági és pénzügyi stabilitását, helyreállítását és modernizációját, fenntartsa a közigazgatást, és támogassa Kijev reformtörekvéseit.

Az uniós tanács csütörtökön módosította az alap kifizetését lehetővé tevő Ukrajnai tervet is, hogy az alapba beépítse a Norvégia mintegy 92 millió eurót kitevő, nem visszatérítendő önkéntes hozzájárulását.

Az EU lehetővé tette tagállamai, nem uniós országok és nemzetközi szervezetek számára, hogy önkéntesen hozzájáruljanak Ukrajna támogatásához az Ukraja Alapon keresztül. Svédország az elmúlt évben már több mint 253 millió euró összegű önkéntes hozzájárulást tett – tájékoztattak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Jóváhagyta az EU: újabb euró-milliárdokat kaphat Ukrajna

ukrajna

európai unió

támogatás

euró

európai tanács

folyósítás

jóváhagyás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orosz választások után – Deák András: még nem kényszerült Vlagyimir Putyin markáns fordulatra

Orosz választások után – Deák András: még nem kényszerült Vlagyimir Putyin markáns fordulatra
A kép kettős: magas olajárszinten az orosz lakosságot eddig sikerült pacifikálnia a hatalomnak, de az emberek kezdik érzékelni, hogy az elmúlt évek jólétének lehet, hogy vége, a gazdaság pedig csak stagnál, miközben más nyersanyagexportőr országok most komolyan spórolni tudnak, nyerni a hormuzi válságból. Deák András elemzése az orosz választások után, amely „még kezelhető” helyzetet mutat.
Magyar Péter fontos bejelentést tett, miután találkozott XIV. Leó pápával a Vatikánban

Magyar Péter fontos bejelentést tett, miután találkozott XIV. Leó pápával a Vatikánban

Magyar Péter meghívta XIV. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A Tisza-kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot – mondta a miniszterelnök, miután találkozott a pápával.
 

„Ne féljetek!” – Magyar Péter a Vatikánból mutatta meg a mondat eredetét

Magyar Péter koszorúzott a vatikáni magyar kápolnában, hamarosan találkozik a pápával

A KDNP szerint Magyar Péter találkozója a pápával képmutatás

VIDEÓ
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai-és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pozitív tartományban is jártak az amerikai indexek, a kötvénypiacokat figyelik a befektetők

Pozitív tartományban is jártak az amerikai indexek, a kötvénypiacokat figyelik a befektetők

Esnek az ázsiai tőzsdék csütörtökön, elsősorban a kötvényhozamok meredek emelkedése miatt. Az amerikai tízéves hozam 5 százalék fölé, 2007 óta nem látott szintre ugrott, Japánban pedig 30 éves csúcsra emelkedett a tízéves hozam. A befektetők Donald Trump és Hszi Csin-ping közelgő találkozójára is figyelnek, az olajpiacon pedig továbbra is az amerikai–iráni feszültség mozgatja az árakat. A csütörtöki kereskedésben mérsékelten esnek az európai és az amerikai részvénypiacok. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutálisan megdrágultak a lakások ezeken a területeken: van, ahol 26 százalékot ugrott az ár

Brutálisan megdrágultak a lakások ezeken a területeken: van, ahol 26 százalékot ugrott az ár

Nyíregyháza környékén több mint 26 százalékkal nőttek a négyzetméterárak, miközben Debrecenben és Szegeden lassabb volt a drágulás.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he and Xi held 'great meeting' as Chinese leader visits White House

Trump says he and Xi held 'great meeting' as Chinese leader visits White House

Trump earlier said the US and China had made "tremendous strides on the issues facing our two countries".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 24. 19:23
Hét percig zúgnak a francia harangok péntek délelőtt
2026. szeptember 24. 19:05
Temesvár: románok is részt vesznek a magyar napokon
×
×