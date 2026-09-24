Jóváhagyta az EU: újabb euró-milliárdokat kaphat Ukrajna

Az Európai Unió Tanácsa közel hárommilliárd euró kifizetését hagyta jóvá csütörtökön Ukrajna számára, ez az Ukrajna Alap nyolcadik kifizetése lesz, amelyből közel 800 millió euró első alkalommal származik majd az ukrán támogatási hitelből.

A brüsszeli közlemény szerint a csütörtökön jóváhagyott kifizetés Ukrajna tíz megrégiben meghozott kulcsfontosságú intézkedésének sikeres teljesítését tükrözi. Ukrajna az EU által feltételként megszabott eddigi 95 célkitűzésből 84-et teljesített, ami a feltételek mintegy 88 százalékát jelenti, lehetővé téve az uniós finanszírozás folyósítását – írták. Emlékeztettek:

az Ukrajnai Alap finanszírozásának célja, hogy erősítse Ukrajna makrogazdasági és pénzügyi stabilitását, helyreállítását és modernizációját, fenntartsa a közigazgatást, és támogassa Kijev reformtörekvéseit.

Az uniós tanács csütörtökön módosította az alap kifizetését lehetővé tevő Ukrajnai tervet is, hogy az alapba beépítse a Norvégia mintegy 92 millió eurót kitevő, nem visszatérítendő önkéntes hozzájárulását.

Az EU lehetővé tette tagállamai, nem uniós országok és nemzetközi szervezetek számára, hogy önkéntesen hozzájáruljanak Ukrajna támogatásához az Ukraja Alapon keresztül. Svédország az elmúlt évben már több mint 253 millió euró összegű önkéntes hozzájárulást tett – tájékoztattak.