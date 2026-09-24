Meghalt két magyar katona, Ruszin-Szendi Romulusz megszólalt

Ruszin-Szendi Romulusz tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében – eddig ismeretlen okból – önkezével vetett véget az életének, egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban elhunyt.

„Egészségügyi vagy pszichológiai probléma egyikük esetében sem merült fel.

A halálesetek körülményeinek vizsgálata folyamatban van” – írta a miniszter, hozzátéve, hogy részvétét fejezte ki az elhunyt katonák családjának és bajtársainak.

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A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!