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Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter beszédet mond a Honvéd Vezérkar új fõnöke, Sándor Zsolt vezérezredes zászlóátvételi ünnepségén az Országház Kupolacsarnokában 2026. június 5-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Meghalt két magyar katona, Ruszin-Szendi Romulusz megszólalt

Infostart / MTI

Két katona életét vesztette szolgálatteljesítés közben az elmúlt napokban – írta a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében – eddig ismeretlen okból – önkezével vetett véget az életének, egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban elhunyt.

„Egészségügyi vagy pszichológiai probléma egyikük esetében sem merült fel.

A halálesetek körülményeinek vizsgálata folyamatban van” – írta a miniszter, hozzátéve, hogy részvétét fejezte ki az elhunyt katonák családjának és bajtársainak.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

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Ruszin-Szendi Romulusz: elhunyt két magyar katona szolgálatteljesítés közben

Ruszin-Szendi Romulusz: elhunyt két magyar katona szolgálatteljesítés közben

Két katona életét vesztette szolgálatteljesítés közben az elmúlt napokban - írta a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán csütörtökön.

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