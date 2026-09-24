Nem hirdettek nyertest a hévízi fürdő és kórház tervpályázatán, de mégis történt valami

Szemerey Samu arról számolt be, hogy 14 pályázat érkezett be, de „olyan pályamű nem született, ami teljesen egyértelműen a folytatás irányába mutat". Voltak olyanok, amelyek a térség egészére adtak javaslatokat, egységes építészeti elképzeléseket vázoltak vagy arra kínáltak megoldást, hogy a tavon úszó fürdők miként valósíthatók meg ökológiai érintettség nélkül.

Végül azt a hét pályaművet díjazták és vásárolták meg, amelyek hozzásegítik minisztériumot és a várost, hogy miként pontosítható a fejlesztés szakmai programja. Ezzel elindul az a folyamat, amelynek során az összes érintettel közösen létrehoznak egy „mestertervet", ami a következő lépéshez vezethet – fogalmazott az államtitkár.