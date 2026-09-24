ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.61
usd:
321.43
bux:
151507.86
2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Hévízi Tófürdő nemrég bezárt, tavi fürdőépülete az Építési és Közlekedési minisztérium sajtótájékoztatójának napján, 2025. július 9-én. A kormány 381 millió forint támogatást ad az épület rövidtávú helyreállítására.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Nem hirdettek nyertest a hévízi fürdő és kórház tervpályázatán, de mégis történt valami

Infostart / MTI

Nem hirdettek egyértelmű nyertest, de hét pályaművet megvásároltak a hévízi tó és a Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő fejlesztésére kiírt építészeti tervpályázaton – ezt a csütörtöki, hévízi díjátadó ünnepségen jelentette be a Közlekedési és Beruházási Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára.

Szemerey Samu arról számolt be, hogy 14 pályázat érkezett be, de „olyan pályamű nem született, ami teljesen egyértelműen a folytatás irányába mutat". Voltak olyanok, amelyek a térség egészére adtak javaslatokat, egységes építészeti elképzeléseket vázoltak vagy arra kínáltak megoldást, hogy a tavon úszó fürdők miként valósíthatók meg ökológiai érintettség nélkül.

Végül azt a hét pályaművet díjazták és vásárolták meg, amelyek hozzásegítik minisztériumot és a várost, hogy miként pontosítható a fejlesztés szakmai programja. Ezzel elindul az a folyamat, amelynek során az összes érintettel közösen létrehoznak egy „mestertervet", ami a következő lépéshez vezethet – fogalmazott az államtitkár.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nem hirdettek nyertest a hévízi fürdő és kórház tervpályázatán, de mégis történt valami

pályázat

fürdő

hévíz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orosz választások után – Deák András: még nem kényszerült Vlagyimir Putyin markáns fordulatra

Orosz választások után – Deák András: még nem kényszerült Vlagyimir Putyin markáns fordulatra
A kép kettős: magas olajárszinten az orosz lakosságot eddig sikerült pacifikálnia a hatalomnak, de az emberek kezdik érzékelni, hogy az elmúlt évek jólétének lehet, hogy vége, a gazdaság pedig csak stagnál, miközben más nyersanyagexportőr országok most komolyan spórolni tudnak, nyerni a hormuzi válságból. Deák András elemzése az orosz választások után, amely „még kezelhető” helyzetet mutat.
Magyar Péter fontos bejelentést tett, miután találkozott XIV. Leó pápával a Vatikánban

Magyar Péter fontos bejelentést tett, miután találkozott XIV. Leó pápával a Vatikánban

Magyar Péter meghívta XIV. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A Tisza-kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot – mondta a miniszterelnök, miután találkozott a pápával.
 

„Ne féljetek!” – Magyar Péter a Vatikánból mutatta meg a mondat eredetét

Magyar Péter koszorúzott a vatikáni magyar kápolnában, hamarosan találkozik a pápával

A KDNP szerint Magyar Péter találkozója a pápával képmutatás

VIDEÓ
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai-és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pozitív tartományban is jártak az amerikai indexek, a kötvénypiacokat figyelik a befektetők

Pozitív tartományban is jártak az amerikai indexek, a kötvénypiacokat figyelik a befektetők

Esnek az ázsiai tőzsdék csütörtökön, elsősorban a kötvényhozamok meredek emelkedése miatt. Az amerikai tízéves hozam 5 százalék fölé, 2007 óta nem látott szintre ugrott, Japánban pedig 30 éves csúcsra emelkedett a tízéves hozam. A befektetők Donald Trump és Hszi Csin-ping közelgő találkozójára is figyelnek, az olajpiacon pedig továbbra is az amerikai–iráni feszültség mozgatja az árakat. A csütörtöki kereskedésben mérsékelten esnek az európai és az amerikai részvénypiacok. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutálisan megdrágultak a lakások ezeken a területeken: van, ahol 26 százalékot ugrott az ár

Brutálisan megdrágultak a lakások ezeken a területeken: van, ahol 26 százalékot ugrott az ár

Nyíregyháza környékén több mint 26 százalékkal nőttek a négyzetméterárak, miközben Debrecenben és Szegeden lassabb volt a drágulás.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he and Xi held 'great meeting' as Chinese leader visits White House

Trump says he and Xi held 'great meeting' as Chinese leader visits White House

Trump earlier said the US and China had made "tremendous strides on the issues facing our two countries".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 24. 19:13
SAFE-hitel lemondása: a szakértő szerint nem veszítünk ezzel pénzt, és lehet egy újabb kör is
2026. szeptember 24. 18:55
NNGYK: szórványosan megemelkedhet a koronavírus-fertőzések száma – térkép
×
×