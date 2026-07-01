Nem akármit csinált Arnold Schwarzenegger a Várnegyedben

Arnold Schwarzenegger továbbra is a fővárosban forgatja a The Kellys című akcióvígjátékot Geena Davisszel és Liam Hemsworth-szel – írja a 24.hu.

A filmet Brad Peyton rendezi, aki múlt pénteken Budapesten nősült meg. A szertertás a várnegyedben, a Halászbástyán volt, és maga a színészlegenda, Kalifornia állam egykori kormányzója, Arnold Schwarzenegger vezette a ceremóniát. A vendégek között a készülő film szereplői is ott voltak.

Az eseményről videó is készült, amit a rendező saját Instagram-oldalán osztott meg.