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Barcelona, 2017. március 18.Arnold Schwarzenegger osztrák származású amerikai színész, volt kaliforniai kormányzó a róla elnevezett Arnold Classic Europe nemzetközi testépítőversenyen Barcelonában 2018. szeptember 29-én. (MTI/EPA/Enric Fontcuberta)
Nyitókép: MTI/EPA/Enric Fontcuberta

Nem akármit csinált Arnold Schwarzenegger a Várnegyedben

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A színész még mindig Budapesten forgat, azonban a munka mellett arra is volt ideje és energiája, hogy levezesse a készülő film rendezőjének esküvőjét.

Arnold Schwarzenegger továbbra is a fővárosban forgatja a The Kellys című akcióvígjátékot Geena Davisszel és Liam Hemsworth-szel – írja a 24.hu.

A filmet Brad Peyton rendezi, aki múlt pénteken Budapesten nősült meg. A szertertás a várnegyedben, a Halászbástyán volt, és maga a színészlegenda, Kalifornia állam egykori kormányzója, Arnold Schwarzenegger vezette a ceremóniát. A vendégek között a készülő film szereplői is ott voltak.

Az eseményről videó is készült, amit a rendező saját Instagram-oldalán osztott meg.

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