Szerettünk volna közösen kijutni az olimpiára – megrázó szavak Németh Zsanett bolgár párjától

Dudova – aki az elmúlt hat évben Németh Zsanett szobatársa és legközelebbi bizalmasa volt – az arenasport.bg portálnak adott nyilatkozatában visszautasította a sajtóban megjelent találgatásokat. A birkózó hangsúlyozta, hogy az említett időszakban nem volt köztük konfliktus, és elmondása szerint sporttársa sosem élt kábítószerrel vagy alkohollal, valamint gyógyszereket sem szedett – írja a blikk.hu.

A bolgár sportoló felidézte: Németh Zsanett 2021 végén költözött Bulgáriába, miután Magyarországon nem érezte megbecsültnek a sportkarrierjét. A sportoló célja az volt, hogy bolgár színekben versenyezhessen, amihez a bolgár állampolgárságot idén márciusban meg is kapta. Dudova szerint a tragédia hátterében az állhatott, hogy Németh Zsanett bizonytalanságban élt a jövőbeli versenyzési lehetőségei miatt.

Bár a CSZKA Szófia szerződést ajánlott neki, a sportoló nem kapott egyértelmű választ a bolgár szövetségtől arra vonatkozóan, hogy a nemzetközi versenyeken képviselheti-e az országot.

A sajtóban megjelent hírek szerint a tragédiát megelőzően egyeztetés zajlott a bolgár szövetség elnöke, Sztanka Zlateva és Németh Zsanett között, amelynek eredménytelensége – valamint a magyarországi visszatérés lehetőségével kapcsolatos döntéskényszer – jelentős stresszt okozott a sportolónak.

Dudova úgy nyilatkozott, társa az utóbbi időben elhagyatottnak érezte magát, és bár szerettek volna közösen kijutni az olimpiára, a szakmai bizonytalanságok megviselték a birkózót.

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