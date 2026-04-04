Menteni kellett az ápoltakat, tömegkatasztrófa fenyegetett Tatabányán

A tűz az intézmény egyik épületrészében keletkezett, a sűrű füst miatt harminc ember szorult orvosi segítségre. A kimentett betegeket a mentők a környező városok kórházaiba szállították; egyiküket súlyos füstmérgezés tüneteivel adták át a sürgősségi osztálynak – vette észre a tenyek.hu.

A mentők munkáját az emberek is segítették, a helyszínen környékbeliek, szemtanúk és szabadnapos egészségügyi dolgozók is megjelentek.

Az önkéntesek pokrócokat és vizet osztottak az érintetteknek, valamint aktívan támogatták a betegek kimenekítését az épületből.

Komárom-Esztergom vármegyében rövid időn belül ez a második jelentős tűzeset.

Mint korábban megírtuk, Tatabányán egy társasházi lakásban keletkezett tűz, amelynél szintén embereket kellett kimenekíteni az épületből.