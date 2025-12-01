Bemászott az oroszlánok közé, tragédia lett belőle

Az északkelet-brazíliai Arruda Camara állatkertet az incidens körülményeinek feltárására indított vizsgálat lezárultáig zárva tarják. A közösségi médiában megjelent felvételeken látni, ahogy a későbbi áldozat átjut a mintegy 6 méter magas falon, majd egy fán leereszkedik.

A nőstény oroszlán eleinte az itatónál pihent, egy a látogatóknak betekintést biztosító üveg mellett de, amint észrevette a férfi a fán, odarohant. A betolakodó egy időre megállt, majd tudatosan tovább csúszott lefelé. Egy másik felvétel szerint a nőstény oroszlán lehúzta a fáról a férfit, aki megpróbált elrohanni általa gerjesztett végzete elől. A városvezetés együttérzését fejezte ki a családnak.