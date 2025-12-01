ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 1. hétfő
Nyra, a Canberrai Állatkert oroszlánkölyke anyja, Nairibi mellett pihen kifutójukban 2025. augusztus 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA-AAP/Mick Tsikas

Bemászott az oroszlánok közé, tragédia lett belőle

Infostart / MTI

Nőstény oroszlán ölt meg Brazíliában Joao Pessoa kikötővárosának állatkertjében egy férfit, aki bemászott a ragadozóknak kialakított elkerített területre.

Az északkelet-brazíliai Arruda Camara állatkertet az incidens körülményeinek feltárására indított vizsgálat lezárultáig zárva tarják. A közösségi médiában megjelent felvételeken látni, ahogy a későbbi áldozat átjut a mintegy 6 méter magas falon, majd egy fán leereszkedik.

A nőstény oroszlán eleinte az itatónál pihent, egy a látogatóknak betekintést biztosító üveg mellett de, amint észrevette a férfi a fán, odarohant. A betolakodó egy időre megállt, majd tudatosan tovább csúszott lefelé. Egy másik felvétel szerint a nőstény oroszlán lehúzta a fáról a férfit, aki megpróbált elrohanni általa gerjesztett végzete elől. A városvezetés együttérzését fejezte ki a családnak.

