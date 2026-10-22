Visszakapja a szolidaritási adót az önkormányzat, újabb határozatot semmisített meg a bíróság

A törvényszék a közleményében azt írta: a bíróság megsemmisítette továbbá a 2024. január-december hónapokra vonatkozó beszedési megbízásokat és

kötelezte a MÁK-ot, hogy a jogellenes inkasszókkal beszedett összeg visszatérítésével egyidejűleg fizesse meg az önkormányzatnak a törvényes kamatot.

Az ügyben a felperes főváros XV. kerülete a Magyar Államkincstár ellen indított közigazgatási perben azt kérte, hogy a bíróság semmisítse meg a hatóság 2024. november 26-i határozatát, amellyel 2024. évre havi bontásban kivetett a kerületi önkormányzatra összesen 3 228 233 365 forint szolidaritási hozzájárulást. Ez az összeg az önkormányzat 2024. évi költségvetésének közel 10 százalékát jelentette.

A határozat kimondta továbbá, hogy a 2024. januártól októberig tartó időszakra fizetendő szolidaritásihozzájárulás-részletek teljesítése megtörtént, ugyanis a Magyar Államkincstár az év folyamán több részletben már elvonta az összeget a kerületi önkormányzattól.

Az önkormányzat azzal érvelt, hogy a MÁK az év folyamán úgy vonta el tőle a szolidaritási hozzájárulást, hogy arról nem született korábban hatósági határozat. Ezt követően pedig 2024 novemberében visszamenőleg a teljes évre vonatkozóan úgy hozott határozatot a már elvont összegekről, hogy az eljárása során nem biztosította az önkormányzat számára a tisztességes hatósági eljáráshoz fűződő jogokat.

Az önkormányzat az Alkotmánybíróság döntésére hivatkozott, amely szerint tisztességes hatósági eljárás lefolytatása nélkül alaptörvénysértő a szolidaritási hozzájárulás kivetése és az összeg elvonása.

A bíróság megállapította, hogy a kibocsátott inkasszók jogtalanok voltak, ezért a bíróság a beszedési megbízásokat is megsemmisítette. A jogsértően beszedett összeget a MÁK-nak vissza kell fizetnie az önkormányzatnak, a kamatfizetésről pedig a Polgári törvénykönyv alapján rendelkezett a bíróság - közölte a törvényszék.