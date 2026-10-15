Cser-Palkovics András: a kormányzat mintha nem bízna eléggé az önkormányzatokban

Ülésezett az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa a minisztériumban. Erről egyelőre a kormányzat hivatalos tájékoztatást még nem adott ki, de az ön hivatalos Facebook-oldalán már lehet látni, hogy ott mi történt. Azt mondja, hogy konkrét számok nem hangzottak el, akkor végül is mire jutottak?

A tegnapi ÖNET-ülés összehívását a minisztérium kezdeményezte, Lőrincz Viktória miniszter asszony. A legfontosabb napirendi pontként a 2027. évi állami költségvetés önkormányzati fejezetére vonatkozó tájékoztatás szerepelt. Kaptunk tájékoztatást, bár számok nélkül, de azért fontos elvek kimondásra kerültek. Megfogalmazódott, hogy a költségvetés önkormányzati alfejezete a bevételek vonatkozásában csökkenést fog mutatni. Ez megfordítva, az önkormányzatok oldaláról azt jelenti, hogy kevesebbet kell befizetnünk, valószínűleg a szolidaritási hozzájárulásra, illetve a köznapi elnevezésében a Versenyképes Járások Programjára vonatkozó befizetések várható csökkentését jelzi. A kiadási oldal pedig növekedni fog, megint az önkormányzatok oldaláról megfogalmazva ez azt eredményezheti, vagy legalábbis remélem, hogy ezt jelzi, hogy az államtól az önkormányzatoknak juttatott feladatellátáshoz kapcsolódó normatívák összege emelkedni fog. Elhangzott az a nagyon fontos kitétel, hogy reálértéket tekintve növekedni fog az önkormányzatok támogatása az állami költségvetésből. De hogy ez pontosan mit jelent, azt nem tudjuk, nem ismerjük. Az hangzott el, hogy a mai nap folyamán fogja a kormány véglegesíteni a jövő évi büdzsé tervezetét, és holnap fogja megküldeni azt a Költségvetési Tanácsnak, illetve valamikor majd benyújtja a parlamentnek. Egy szám azért konkrétan elhangzott a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozóan, várhatóan átlagban 15 százalékos csökkentésben gondolkodik a kormányzat a jövő évre vonatkozóan, az idei szolidaritási hozzájárulás mértékéhez képest. Bár nem láttunk erre vonatkozó képletet, azt sem tudjuk, hogy az átlag szó itt pontosan mit jelent, de a következő napokban ez ki fog derülni.

Egy mediatizált világban élünk, a Facebookról tájékozódunk, a képek is nagyon fontosak. Számít valamit, hogy nem a miniszter képviselte a kormányzati oldalt, hanem államtitkári szinten képviselték? Még az is számított, hogy a Budapest-, főváros-megállapodásnál eredetileg három politikus volt bent, de aztán a harmadikat kivitték, és így végül csak kettő maradt. Még ilyenekből is következtetéseket szoktunk levonni.

Úgy korrekt, ha elmondom, hogy volt már korábban ennél a kormánynál ÖNET-ülés, illetve ÖNET-en kívüli önkormányzati egyeztetés is. Ezek zömén miniszterasszony jelen volt és ő képviselte a minisztériumot. Mi úgy tudtuk egyébként, hogy ez tegnap is így történik, de miniszterhelyettes úr, illetve államtitkár úr kimentette miniszterasszonyt éppen arra hivatkozva, hogy az ülés közben is zajlottak a költségvetési egyeztetések, éppen a zárása a költségvetés tervezetének. Én azt mondom, hogyha miniszterasszony, miközben mi tárgyaltunk, az önkormányzatok számára pozitív eredményeket ért el a költségvetésben, akkor megérte. Egyébként Stumpf Péter és Hoffman István is korrekt tárgyalópartner volt. Elmondták, hogy miről tudnak minket tájékoztatni és mely területekről nem. Talán inkább azt hiányoltuk, ezt egyébként Gémesi György szóvá is tette, hogy ilyenkor az ÖNET-re vonatkozó szabályok és keretek adta eljárásrend szerint a Pénzügyminisztériumnak is jelen kellett volna lennie. Korábban az összes egyeztetésen képviselte magát – helyettes államtitkári szinten – a Pénzügyminisztérium, tegnap azonban nem, szintén az volt a hivatkozási alap, hogy zajlik a költségvetésnek a zárása.

Nagyon közel van a szolidaritási adó befizetésének a határideje. Befizeti Székesfehérvár a rá eső részt?

Székesfehérvár önkormányzata be fogja fizetni, ahogy eddig is megtette. Tudjuk, hogy van egy alkotmánybírósági döntés Budaörsre vonatkozóan, amit értelemszerűen most elemez mind a kormányzati oldal, mind az önkormányzati oldal, de ettől van egy törvényi határidős kötelezettség, úgyhogy mi ennek eleget fogunk tenni. Nyilván két dologban bizakodva tesszük ezt. Egyrészt régóta azt vallom, amióta ezek a jogi eljárások zajlanak is, mindig ezt képviseltem, hogy itt elsősorban nem jogi, hanem politikai megoldásra van szükség. A szolidaritási hozzájárulás elvével egyetértenek általában az önkormányzatok, ám annak a kiszámítási módját bonyolultnak, az elosztási mechanizmusát kevésbé átláthatónak és a mértékét pedig eltúlzottnak tartjuk. Ha ezekben a kérdésekben születhetne egy jövőbeli politikai megállapodás abból kiindulva, amit a Tisza megígért a kampányban – az hangzott el, hogy megszünteti a szolidaritási hozzájárulást, leírva a Tisza programjában úgy szerepel, hogy jelentősen csökkenti azt –, ha ebbe az irányba el tudunk lépni, és 2027-2028-2029-ben eljutunk idáig, akkor úgy érzem, hogy ez lehet a politikai megállapodás. Ezt nyilván jogi köntösbe kell tenni, hiszen az Alkotmánybíróságnak pont az a problémája, hogy nem tartja az eljárási struktúrát jogszerűnek, ezt meg kéne oldani, már csak azért is, hogy mi, önkormányzatok pedig ne kerüljünk abba a kellemetlen helyzetbe, hogy akár pertársaságban, perelnünk kelljen a magyar államot, jobb lenne ezt elkerülni. Ez szerintem nem hiányzik az önkormányzati szektornak sem, és nem hiányzik a kormányzatnak sem. Csökkentésnek van itt az ideje, még akkor is, ha tudjuk, hogy ennek a kormánynak ez egy örökölt problémája, viszont ez a kormány felelős már azért, hogy ezt a problémát kezelni és megoldani tudja. Van még egy nagyon fontos kérdéskör. Főpolgármester úr pár nappal ezelőtt itt volt, ebben a műsorban, és beszéltek a főváros és a kormányzat között létrejött megállapodásról. Ennek a megállapodásnak fontos eleme, hogy ezt a bizonyos negyedik negyedéves befizetési kötelezettséget támogatásként megkapja a főváros a kormányzattól. Mi, a többi, több mint 300 önkormányzat, aki szolidaritási hozzájárulást fizet, nem kérünk mást, mint ugyanezt. Nem többet, nem kevesebbet, mint a főváros, mert szerintem úgy igazságos, hogyha mindenki megkapja ezt a támogatást. Ezt az igényünket korábban és a tegnapi ÖNET-ülésen is elmondtuk. Sajnos erre érdemi válasz nem érkezett, de talán minden minket hallgató érzi, hogy olyan nem lehet, hogy az egyik település megkapja támogatásként, hogy egy kötelezettségnek eleget tudjon tenni, miközben az összes többi pedig nem, hiszen minden polgárt – bárhol is éljen ebben az országban, kicsi vagy nagy településen –, azt gondolom, ugyanolyan jogok illetnek meg.

Székesfehérvár fűzött bármilyen reményt a főváros által az állam ellen indított perekhez, amelyektől végül főpolgármester úr elállt a támogatás fejében?

Két iránya volt ennek a jogi eljárásnak. Az egyik, hogy akik nettó befizetők voltak, tehát már többet fizettek be szolidaritási hozzájárulásként az államnak, mint amit az államtól kaptak, azok ezt támadták. Ezt például mi nem támadhattuk volna, mert nálunk ez most sem igaz. Ez egy záródó olló volt sajnos, de még mindig több normatív támogatást kaptunk és kapunk az állami költségvetésből, mint amit befizetünk szolidaritási hozzájárulást. Nekünk egyébként 9,5 milliárd forintot kell befizetnünk idén. Több mint 3 milliárdot fogunk holnap befizetni az állami költségvetésbe, mennyire jó lenne, hogyha ezt a város fejlesztésére, közszolgáltatásokra fordíthatnánk. A másik kérdéskör az pont az eljárási jogból fakadt, magyarul, és ezt az Alkotmánybíróság kimondta Budaörs vonatkozásában, hogy a jelenlegi kiszabási mód, illetve az, hogy ez nem vitatható jogi eljárások keretében, mondjuk bírósági úton, nem felel meg az alaptörvényi rendelkezéseknek. Az Alkotmánybíróság felhívta a kormányzat figyelmét, hogy itt jogalkotási kötelezettsége van. Egyébként ezt elismerte a tegnapi ÖNET-ülésen a minisztérium, és azt is jelezte nekünk, hogy ezzel kapcsolatban már a kormányzat dolgozik egy jogi megoldáson, gondolom valamilyen jogszabálytervezeten. Fontos ígéret volt, hogy erről lesz alkalmunk a következő hetekben egyeztetni, ezt meg fogjuk ismerni, bízom benne, hogy olyan megoldás születik, ami mind a kormányzat, mind az önkormányzatok szempontjából megadja az elfogadható jogi keretet. De ez egy dolog, a másik, hogy valójában pénzről szól a vita, úgyhogy meglátjuk, hogy mire jutunk. Az Alkotmánybíróság döntése azonban nagyon fontos, és itt szerintem kényszerhelyzetbe került a kormányzat a szabályozás oldalán. De még egyszer: nem jogászkodni szeretnénk, hanem politikai megállapodást kötni.

Kell egy ilyen viszonylag bizonytalan jogi helyzetben egy befizetés mellé valami jogfenntartó nyilatkozatot tenni, hogy a kormány papíron is lássa, hogy nem biztos, hogy ez a pénz végül az övé?

Ilyen jogi megoldáson mi is gondolkodunk, viszont tudni kell, hogyha nem fizetné be, mondjuk Fehérvár önkormányzata a szolidaritási hozzájárulást a törvényes határidőben, akkor pár nap múlva egyébként inkasszálná ezt a kincstár, és miután Fehérvár számláján van annyi forrás és pénz, amennyi ehhez szükséges, nyilván ezt meg is tudná tenni. Ez nem jó senkinek. De tudni kell, hogy sajnos vannak olyan önkormányzatok ma az országban, akiknek ez a negyedik negyedéves befizetés súlyos likviditási problémát fog jelenteni, szerintem lesz olyan, aki nem tudja befizetni, mert nem lesz a számláján annyi, mint amennyi a kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A következő napoknak ez biztos érdekes kérdése lesz, de közben figyelnünk kell, hogy a beterjesztésre kerülő állami költségvetés tervezete 2027-re vonatkozóan mit üzen majd az önkormányzati szektornak. Ha valóban a csökkentés irányába teszünk egy lépést, az mindenképpen előremutató. Régóta szeretnénk ezt elérni. Én örülök, ha ezt most megtesszük, de nagyon nem mindegy, hogy ennek mi a mértéke és nagyon nem mindegy, hogy miközben, mondjuk, egy tétel csökken, az összes többivel mi történik. Mert ha mondjuk normatívában meg nem kapunk elegendőt, akkor összességében lehet, hogy a szaldó még negatív is tud lenni, miközben nagyon nehezen fogják az önkormányzatok zárni az idei költségvetési évet, mert sajnos a bevételeink elmaradnak, sok esetben még a tavalyi bevételektől is. Nő az adósságállomány, ami szerintem senkinek nem érdeke, és nő a költségek szintje, csak hogy egy fehérvári tételt hadd említsek. Nyilván mindenhol máshol is ugyanígy igaz. Az árambeszerzésünkön elért ár az a jövő évben csak az önkormányzati intézmények és épületek működtetése vonatkozásában – tehát ebben az egyéb közszolgáltatások nincsenek benne, a közvilágítás sincsen benne – 250 millió forintos költségnövekményt jelent majd. És ez csak az áram! Nem beszéltünk még közvilágításról, gázbeszerzésről, egyéb költségekről. Az önkormányzati szektor egyre nagyobb pénzügyi nehézségekkel néz szembe, ebben muszáj számítanunk a kormányzat segítségére.

Mit csinál egy önkormányzat, hogyha nincs a számláján annyi, amiből a szolidaritási hozzájárulás adórészét be lehetne fizetni? Fölvesz hitelt? Annak van költsége, és aztán azt a költséget megpróbálja valahogy elszámolni?

Igen, ez az egyik lehetséges út, ha nem is könnyű út. Miért? Azért, mert a korábban, még az adósságkonszolidációt követően megszületett szabályok révén – itt talán emlékeztessük a hallgatókat, hogy 2013–2014-ben az akkori kormány két ütemben teljes egészében átvállalta az önkormányzatok adósságállományát, viszont – megszigorította, hogy a jövőre nézve hogyan lehet fölvenni egy önkormányzatnak hitelt.

Elvileg nem mehet mindenhova?

Nem lehet, illetve kormányengedély, kormányhivatali kell hozzá, megvan ennek az eljárási rendje, hogy hogyan lehet engedélyt kérni. Éven belüli likviditási hitelt természetesen fölvehet egy önkormányzat, viszont azt az év vége fele közeledve vissza kell fizetni, és most ez a két időpont gyakorlatilag egybeesik. Ezért lesz a következő néhány nap érdekes és izgalmas. Egyébként Stumpf Péter miniszterhelyettes úr azt kérte az ÖNET-ülésen, hogy mindenki határidőben fizesse be a negyedik negyedéves szolidaritási hozzájárulást, és akinek valamilyen problémája, nehézsége van települési szinten ezzel, az egyénileg forduljon a kormányzathoz, meg fogják vizsgálni, hogy van-e lehetőség egy-egy kiegészítő támogatás biztosításával az adott településnek segíteni. Ez az adott településnek fontos, és biztatnám is a polgármester kollégákat, hogy akiknek ilyen nehézségeik vannak, forduljanak a Pénzügyminisztériumhoz vagy a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, de azért jobb lenne, hogyha ezek nem ilyen egyedi kérelmek alapján működő mechanizmusok lennének, hanem általános szabályok. Az volt az ígéret, hogy ezek megszűnnek, és jó lenne, hogyha tényleg megszűnnének. Én elfogadom, hogy öt-hat hónap még nem minden probléma kezelésére elégséges idő, de azért azt mindenki tudta, hogy közeledünk egy évzáráshoz, mindenki tudta, hogy a szolidaritási hozzájárulás nagy kérdés, és azt is, hogy az Alkotmánybíróság hamarosan meghozza a saját határozatát, ami aztán meg is született.

Az önkormányzatokat a kormány és a főváros közötti különalku milyen tárgyalási pozícióba hozta? Javított rajta, mert látták, hogy lehet itt különalkukat csinálni, vagy inkább rontotta, mert ez mindenki más kihagyásával történt a fővárosban, a polgármesterek egy jelentős része elvesztette a bizalmát a főpolgármesterben, tehát nagyon komoly politikai következményei vannak?

Azt látjuk nyilván, hogy a főváros és a kerületek között most e tekintetben komoly konfliktus alakult ki, én ebben semmiképpen nem szeretnék véleményt nyilvánítani. A többi önkormányzati szövetség vonatkozásában majd meglátjuk, hogy javította vagy gyengítette a pozíciókat, magyarul, hogy a tárgyalásoknak mi lesz a végeredménye. Szerintem azért tegyük hozzá, hogy a főváros és egyáltalán a Fővárosi Önkormányzat és a kormányzat viszonyrendszere mindig is speciális volt, és a nagyságrendek okán mindig speciális is lesz. De például a Megyei Jogú Városok Szövetsége 25 várost foglal a tagjai közé, és ez a 25 város mintegy kétmillió embernek az otthona. Ilyen értelemben azért nagyságrendileg összemérhető ez a 25 település, és ennek a mindennapi kérdései a főváros kérdéseivel. Mi nem kérünk mást, és nem kérünk külön elbánást, viszont azt igen, hogyha a főváros kap valamire támogatást, akkor arra kapjon a többi önkormányzat is. Viszont nagyon pozitív volt, és ebben szerencsére most sem érzékelek törést, hogy tavasz óta együtt tudnak működni az önkormányzati szövetségek, nyolc ilyen működik az országban, a kistelepülésektől egészen a fővárost, megyei önkormányzatokat magukba foglaló szövetségek. Mi augusztus 5-én megfogalmaztunk egy közös javaslatcsomagot a kormányzat irányába. Ezt megismételtük október elsejével, az önkormányzatok napja alkalmából Gödöllőn tartott találkozón alá is írtunk egy szövetségek közötti megállapodást. Azt érzékelem, hogy ez továbbra is egy erős szövetség. Tudtunk arról, hogy a főváros tárgyal, ennek tényéről, nem a tartalmáról főpolgármester úr tájékoztatott bennünket. Ebben a vonatkozásban tehát nem lepett meg bennünket. Azzal, hogy kötöttek egy megállapodást, de annak tartalmát mi is akkor ismertük meg, amikor a nyilvánosság előtt ez bejelentésre került, nem szeretnénk foglalkozni. Inkább az egyéb önkormányzatok, települések, kormányzat közötti viszonyrendszerrel, hozzátéve, hogy amennyire én látom, ez a fővárosi megállapodás sok egyéb kérdést is érint, és bizony a Fővárosi Önkormányzatnak is komoly vállalást kellett tenni. Ha jól emlékszem, talán 20 milliárd forintot kell a saját költségvetésében megtalálni, ami azért azon a szinten is nagyon-nagyon komoly forrás. Azt látom, hogy azért ebben viszont kevésbé érzékelhető a decentralizáció, inkább egyfajta további központosítás, gondolok itt a parkolásra, nem tisztem róla beszélni, de magára a közösségi közlekedésre is. De azért ez, mint minden ilyen, lehetőséget is kinyit, hiszen például én évek óta szorgalmazom azt, és talán most Vitézy Dávid miniszter úrral lesz is erre lehetőség, hogy agglomerációban gondolkodva szervezhessük meg a megyei jogú városoknak a közösségi közlekedését is. Végre össze lehessen egymással kapcsolni a helyi és a helyközi közösségi közlekedést, buszközlekedést, vasúti közlekedést, ez sokkal hatékonyabb, jobb szolgáltatási színvonalat jelentő, az emberek számára előrelépést biztosító megoldás lehetne. Ilyen szemmel is figyeljük azt, hogy a főváros milyen megállapodást köt az állammal. Annyit önkritikusan azért tegyünk hozzá, hogy én hosszú évek óta szomorúan láttam azt, hogy milyen konfliktus alakult ki a korábbi kormányzat és a fővárosi önkormányzat között, azért is, mert szerintem ez nem jó a fővárosnak, de láthatólag politikailag nem volt jó az előző kormánynak sem. A teljes önkormányzati szektor számára jelentett ez problémát, mert ebből a konfliktusból lett aztán sok, bizony a teljes önkormányzati szektor számára kritikus állami döntés levezetve.

Székesfehérvár kibírná, hogyha a kormány a főváros mintájára a támogatásért cserébe valami megtakarítást követelne tőle, mondjuk arányosan nem 20 milliárdot, hanem valahány milliárdot? Az elmúlt években az önkormányzatok élete mindig a megtakarításokról szólt, volna még valamit megtakarítani ott?

Azt gondolom, hogy mindig mindenhol meg lehet valamit takarítani. Az a kérdés, hogy ez mennyire megy, mondjuk, a közszolgáltatások rovására. Fehérvár önkormányzatának nulla forint az adósságállománya, bizonyos kis tartalékokkal is rendelkezünk, de ez azért van, mert nagyon erős helyi iparral és gazdasággal bír a város. Sajnos ez az ipar is az idei esztendőben a tavalyi teljesítményt tudja majd biztosítani a helyi adók vonatkozásában, tehát hosszú idő óta először a mi iparűzési adóbevételünk sem fog emelkedni, és nagyjából 1 milliárd forinttal el fog maradni az előzetesen kalkuláltakhoz képest. Magyarul ebben a pillanatban is rá vagyunk kényszerítve arra, hogy újabb és újabb megtakarításokat találjunk, amelyek nagyon sokfélék lehetnek. Például, amikor mi teljes egészében több mint 11 ezer lámpatesten cseréltük a közvilágítást és LED-es megoldásra tértünk át, akkor több mint 60 százalékos energiamegtakarítást értünk el, ami nyilván, főleg ilyen magas energiaárszinten, nagyon komoly kiadáscsökkentést is eredményezett. Én ilyenekben gondolkodnék, főleg, hogy a befektetés meg is térül. Ha előbb említettem, hogy mekkora probléma az áramárnak az emelkedése, nekünk nagyon régóta előkészített projektünk, remélem, az új kormány ezt megengedi, hogy magánberuházásban, pályázat útján kiválasztott beruházóval naperőműpark alakulna a város mellett, és ebből a parkból nyert olcsó energiával tudnánk az intézményeinket és annak az áramellátását biztosítani. Ha ilyenekben lehetne gondolkodni, akkor ezzel az állam is jól járna és az adott önkormányzatok is jelentős megtakarítást érnének el, mégpedig úgy, hogy közben a közszolgáltatás nemhogy nem csökkenne, hanem adott esetben az emberek úgy érzékelnék, okkal, hogy növekedne, erősödne, javulna. De állunk a kormányzat rendelkezésére, üljünk le, én a fehérvári számokat is nagyon szívesen megmutatom, azt is, hogy az elmúlt években hogyan alakultak, és azt is, hogy bizony nagyon súlyos belső problémák vannak ma az önkormányzati szektorban. Jó lenne erről is beszélni, hogy milyen feladatok ellátását várjuk el a jövőben az önkormányzatoktól, és ahhoz milyen finanszírozást biztosítunk. Mert ha ezt nem tesszük az asztalra, akkor nagyon könnyű tévútra terelődni. Például ma egyetlen városnak kötelező önkormányzati feladata a közösségi közlekedés: a fővárosnak. Sem Debrecennek, sem Szegednek, sem Fehérvárnak, sem Miskolcnak. Pedig egyik várost sem tudjuk közösségi közlekedés nélkül elképzelni. Kötelező feladat kellene, hogy legyen, és ehhez igenis az államnak normatíva útján támogatást kellene biztosítani. Én úgy gondolom, hogy ez jogos kérés. De például a Vörösmarty Színház esetét is említhetem. Nélküle egyáltalán nem tudom elképzelni Fehérvár és környezetének kulturális életét, de ma önként vállalt feladata az önkormányzatoknak egy színháznak a működtetése, miközben, szerintem, kötelező feladat. Egyébként ehhez például mi nagyon korrekt állami támogatást kapunk, több mint 600 millió forintot éves szinten. Csak azt szerettem volna az asztalra tenni, hogy nem jó, ha egy-egy elemet emelünk ki, ez egy nagyon nagy struktúra, az egészet kellene áttekinteni. Egyébként kaptunk erre ígéretet az új kormányzat részéről, miniszter asszony is megfogalmazta ezt.

De hogyha nem egy elemet emelünk ki, hanem az összes magyar önkormányzat szintjén nézzük, akkor a nyolc önkormányzati szövetség, amelyek történelmileg teljesen más alapokon szerveződött meg, képes egyetérteni abban, hogy milyen legyen az új önkormányzati rendszer Magyarországon, ha egyszer lesz olyan?

Igen, összességében az az alapdokumentum, amit megfogalmaztunk augusztus elején, talán augusztus 5-én, és két hete már nyilvános is, ezekre az alapkérdésekre kiterjed. Ebben a nyolc szövetség közösen gondolkodik, és gyakorlatilag megállapodott. Sok részletkérdés van, ahol adott esetben lehetnek a szövetségi álláspontok között is különbségek, hiszen nem mindegy, hogy egy kistelepülésről, régióközpontról, járási központról, vagy éppen a fővárosról, vagy egy kerületről beszélünk, de az alapkérdések vonatkozásában például, hogy egy település egy önkormányzat, ami egy alapkérdés, abban egység van. Például abban is, hogy decentralizációra lenne szükség, hogy több ma az államnál lévő feladatot igenis vissza kellene adni az önkormányzatoknak.

Azt, hogy egy település egy önkormányzat, szó szerint kell érteni a Balaton-felvidék sok apró településén? Akkor mindenütt lesz polgármester, testület, meg jegyző?

Igen, ez most is így van. Az más kérdés, hogy a feladatellátásban, mondjuk, a társulások kérdését hogyan segítjük elő. De az önkormányzatiság igenis a településen, akár a legkisebb településen is jelenhessen meg. Az, hogy ennek mi a feladata, hogy ennek hogyan történik a finanszírozása, mi a költsége, az lehet már ezeknek a tárgyalásoknak az alapja. Az is, hogy a társulásokat hogy segítjük elő pozitív diszkriminációval adott esetben, hogyan támogatjuk, vagy az agglomerációs logikát hogyan emeljük be végre az önkormányzati gondolkodásba. Itt is hadd mondjak fehérvári példát: ha Veszprémben van egy kiváló szép állatkert, ami az elmúlt évek közútfejlesztései okán gyakorlatilag 20 perc alatt elérhető, akkor Fehérváron nem kell és nem is lehet létrehozni állatkertet. Oldjuk meg, hogy a fehérvári diákok vagy óvodások hogyan jutnak el a veszprémi állatkertbe. Fordított példát is mondok, nálunk van minősített nagy szimfonikus zenekar, vagy van balettegyüttesünk, ez pedig régiós szinten Veszprém, Tatabánya, Érd, Dunaújváros komolyzenei kínálatát is tudja biztosítani és garantálni, mert nem vagyunk akkora ország, és nem vagyunk akkora városok. Amit mi nagyvárosnak tekintünk Magyarországon, Budapest kivételével, az valójában középváros európai szinten is. A nálunk gazdagabb országok is alkalmazzák azt, hogy a települések között is van egyfajta feladatmegosztás. Ezért mondom azt, hogy agglomerációban is kellene gondolkodni, és ezt szerintem pozitívan tudná finanszírozni az állam. Hogyha ilyenekben települések egymás között meg tudnak állapodni, akkor összességében ehhez az állam forrást biztosít. Ez a központi költségvetésnek kevesebbe kerül, mintha egyenként mindenkinek oda kell ezt a pénzt adni, összességében pedig mit fog látni ebből az egyén: azt, hogy jobb koncertre tud beülni, vagy egyébként egy még szebb állatkertbe tudja elvinni a gyermekét vagy az unokáját.

Említette a regionális szerveződés lehetőségét. Hogyan fognak például Veszprémmel megegyezni abban, hogy kinek legyen színháza? Ez presztízs. Kinek legyen rendelője? Kinek legyen kórháza? Nem láttam még olyan polgármestert az elmúlt 30 évben, aki hogyha egy kórházzal bármi terve lett volna a kormánynak, akkor ne a saját testével védte volna meg, hogy márpedig az neki kell.

Ezek különböző területek és különböző intézménytípusok. Azt gondolom, hogy Veszprémnek kiváló színháza van, és Fehérvárnak is kiváló színháza van. Önmagában ez nem probléma, és ennek így is kell maradni. Az egészségügyben eleve állami fenntartású intézmények vannak, tehát ott a döntési lehetőség az államnál van. De igenis meg lehet találni azokat a kérdéseket, például a közösségi közlekedés szervezése, ahol ma már nagyon-nagyon sok közös elem van a települések között, és előbb is említettem példát, hogy például nagy, minősített szimfonikus zenekar nincs minden megyei jogú városban sem. Balett sincs minden megyei jogú városban. Sport szintjén is, hogyha van Veszprémnek egy kiváló világszínvonalú kézilabdacsapata a férfiaknál, akkor nekünk nem erre kell kialakítanunk a sportstratégiánkat, ha nálunk van jégkorong. De például az utánpótlás szintjén már együtt tudnak ezek a szervezetek és mögöttük a városok működni. Nem beszélve arról, hogy van egy csomó kulturális, történelmi vagy rendezvénykérdés, mégiscsak a királyok és a királynék városáról beszélünk, ahol eddig is együttműködött Veszprém és Székesfehérvár, vagy mondjuk Fehérvár és Esztergom, hogy Szent Istvánnak két városát mondjam. A 2038-as Szent István emlékév, az ezredik évforduló is most már látótávolságon belül van. Ezekben fontos lenne együttműködnünk. És van az a nagyon érdekes agglomerációs kérdés, hogy például Fehérvár már részben Budapest agglomerációjának is része, de közben van egy saját agglomerációnk is, egy saját ingázó munkavállalói körünk 60-70-80 kilométeres körön belül. Több mint 30 ezer munkavállaló ingázik minden nap Fehérvárra, hogy a munkahelyén a saját és a családja egzisztenciáját megteremtse. Ezekben a kérdésekben ma is együttműködés van. Vagy például ha nálunk bevásárlóközpont-fejlesztéseket végez a kereskedelem, már az agglomerációs logika alapján számolja ki, hogy egyáltalán hány vásárlóra számíthat, és így próbálja a saját bérlőt megtalálni. Úgy érzem, hogy igenis területről területre változóan ezt át lehet gondolni. Azt állítom, hogyha képes néhány település egymással bizonyos kérdésekben megállapodni, akkor ez hadd legyen jó példa, és emellé álljon oda az állam. Itt, Fehérváron is van erre példa régóta, hiszen van egy város környéki alapunk, amibe Fehérvár tesz pénzügyi forrást, de a környező települések tudják ezt fölhasználni úgy, hogy közösen hozzuk meg a döntést, és a döntések döntő része, én nem is emlékszem másra, egyhangúsággal születik meg. Ha rábízzuk az önkormányzatokra, akkor igenis felnövünk a feladathoz, mert föl kell nőnünk ehhez, mint rengeteg egyéb dologhoz. Közvetlen uniós forrásokban sokkal jobbnak kell lenni a magyar településeknek. Itt is segítenünk kell egymást, felértékelődnek a testvérvárosi kapcsolatok. Változik a világ, és abban igenis az önkormányzati szektornak is változnia kell. Nem várhatunk mindig, mindent a magyar államtól, a mindenkori kormánytól, a mindenkori költségvetésből. Azt viszont el kell várnunk, hogy kritikusan szemlélve az elmúlt éveknek a túlságosan központosításra vonatkozó állami törekvéseit, van egy új kormányzat, s ez az új kormányzat és a Tisza Párt a kampányban mit ígért? Decentralizációt, és azt, hogy nagyon sok feladatot az állam át fog adni az önkormányzatoknak, a megfelelő finanszírozási struktúrával együtt. Szeretnénk, hogyha ezt már látnánk, hogy pontosan mikre és hogyan gondol. Mi azt fogalmaztuk meg, és erre kaptunk ígéretet a kormányzat részéről, hogy az alkotmányozás folyamatában hadd vegyünk részt, hiszen ott lehet strukturálisan átgondolni a közigazgatás kérdéseit, az önkormányzatiság kérdéseit, meghatározni, hogy milyen feladatok legyenek az önkormányzatoknál, és ahhoz milyen kiszámítható finanszírozás társuljon. Beleértve a helyi adók, az állami normatíva feladatfinanszírozás és az átengedett adók kérdését is. Gondolok itt a gépjárműadóra is, hogy újra kapjanak belőle az önkormányzatok, személyi jövedelemadóra, hogy újra kapjanak belőle, és én fölvetném most a vagyonadó kérdését is, hiszen ez új adónemként kerül most bevezetésre. Svájcban például a kantonokon túl az önkormányzatok is szerepet kapnak ebben, és kapnak a vagyonadónak a helyben megképződő részéből is. Közben pedig legyen valamilyen kiegyenlítő mechanizmus az önkormányzatok között is. Úgyhogy várjuk, hogy a kormányzat mely feladatoknál gondolja úgy, hogy azokat jobb lenne, ha a jövőben nem az állam, hanem újra az önkormányzatok látnák el. Itt is érdekes dolgokat tapasztalunk, kicsit ellentmondásos a helyzet a különböző tárcák között is. Hiszen miközben az egyik oldalon megkapjuk az ígéretet, hogy ezekben az ügyekben bevonnak bennünket, és érdemben egyeztetések lesznek például az ÖNET keretében újonnan létrejövő munkacsoportokban, tegnap azt hallom az egyik híradóban, hogy Hegedűs miniszter úr bejelenti, hogy egységesen szeretnék a védőnői szolgálatot és az alapellátást kezelni, és a védőnői szolgálatot nem adják vissza az önkormányzatoknak. Ezzel legalább két probléma van. Az egyik, hogy a Tisza programjában le van írva, hogy a védőnői szolgálatot visszaadják az önkormányzatoknak. Ehhez képest mindenfajta egyeztetés nélkül csak azt halljuk, hogy ezt nem kívánják megtenni. Ráadásul van benne egy nagyon érdekes, egymondatos utalás arra, hogy ezt egységesen kezeljék az alapellátással az egészségügyben. Igen ám, de az egészségügyi alapellátás ma az önkormányzatok feladata. Esetleg annak volt ez az üzenete, hogy az alapellátást is az állam szeretné átvállalni? De akkor ez nem decentralizáció lesz, hanem további központosítást eredményezne. Mit tettünk tegnap este? Megbeszéltük több szövetségi vezetővel, hogy kezdeményezni fogunk egy egyeztetést Hegedűs miniszter úrral, és szeretnénk vele leülni, megismerni az ő álláspontját, az ő egyeztetéseinek az eredményét, és utána hozzátenni a saját véleményünket.

Mennyire kell óvatosnak lenni egy új kétharmados hatalommal? Hogy kell tárgyalni, amikor azt látják, hogy a programmal ellentétes nyilatkozatok és tervek látnak napvilágot?

Nem is az óvatosság szót említeném, hanem inkább a türelmet. Föláll 16 év után egy új kormány, akkor igenis kell adni türelmet és időt ahhoz, hogy a saját elképzeléseit meg tudja fogalmazni és az egyeztetéseket le tudja folytatni.

Akkor is, hogyha az a programmal nem passzol.

Fel kell hívnunk a figyelmet, hogyha ehhez képest mást ígértek, főleg, mert azt halljuk minden egyéb témában hetek, hónapok óta, ahol mondjuk vitatottabb kormányzati döntés vagy társadalmi konfliktust okozó döntés, hogy na, de erre adtak felhatalmazást a Tisza szavazói a kormánynak. De a program végrehajtására adtak felhatalmazást, és például ebben a programban az önkormányzatok vonatkozásában hatáskör-visszaadás szerepel számos területen. Nem kérünk mást, mint amire az emberek április 12-én egyébként voksoltak, és amiről döntöttek, és ebben az önkormányzatok vonatkozásában ez szerepel. De az nem elvárható szerintem, hogy azonnal minden ilyen lépés történjen meg. Az elvárható, hogy ebbe az irányba menjen a folyamat, és ezek az egyeztetések a kormányzati döntések meghozatalát megelőzően megtörténjenek. Aki pedig engem ismer, vagy figyeli a polgármesteri munkámat, az pontosan tudja, hogy én az előző kormány alatt is elmondtam, hogyha valamely ügyben úgy éreztem, hogy az önkormányzatok számára hátrányos döntés születik, igaz, hogy elmondtam azt is, ami, szerintem pozitív. Ugyanígy fogok eljárni ezen kormány idején is.

Önkormányzati, polgármesteri szemszögből nézve egy hatáskör-visszaadásnak mi lesz a megfizethető ára? Ingyen leves nincs. Ha valaki visszaad hatáskört és még finanszírozza is, akkor azért mindig kér valamit.

Igen, de én onnan közelítenék meg minden ilyen kérdést, hogy a végső soron az adott szolgáltatást, közszolgáltatást igénybe vevő polgár mit fog érzékelni, ki tud neki jobb szolgáltatási színvonalat nyújtani. Szerintem a védőnői szolgálat kapcsán, most maradjunk ennél a példánál, hibás döntés volt, hogy átkerült az államhoz, ráadásul nagyon faramuci helyzet alakult ki, hiszen az iskolai védőnők ma az önkormányzatoknál vannak, miközben az iskolák az államnál, és általában a védőnők meg az államnál. Ennek mi értelme van? Úgy gondolom, hogy ezt egységessé lehetne tenni, helyben az az önkormányzat nyújtaná a szolgáltatást, amelyik ott elérhető, megtalálható, számon kérhető, felelősségre vonható, és nem egy központosított állami szervezeti struktúra és rendszer, ami nagyon messze van az adott településtől. Úgy érzem, hogy könnyen belátható, hogy ez előrelépést jelentene. Rengeteg konfliktusunk van építkezésekhez, beruházásokhoz kapcsolódóan. Eljutunk az építésügyi hatósági hatáskörökhöz.

Végre mindenki az önkormányzatot szidja.

Igen, miközben valójában ez nem is igazán az önkormányzat hatásköre volt, hanem a jegyzőké, de igenis, szerintem a jegyzőkhöz vissza kellene ezt hozni. Egyébként ez is ígéretként volt megfogalmazva. Mondok mást, például az okmányiroda, ami annak idején átkerült az államhoz, ma már megvan a kormányablakrendszer, ami szerintem jó úgy, ahogy van, nem kell, hogy visszakerüljön az önkormányzatokhoz, a településekhez, mert azt az állam tudja jobban megszervezni. Alapvetően állami okiratok, dokumentumok kiadása történik, ott szerintem az államnak kell, hogy szerepe és felelőssége legyen. Nagy kórházak esetében nem hiszem, hogy az önkormányzatok be tudnának, vagy akár akarnának lépni, mert olyan nagyságrendű intézményekről beszélünk, munkavállalói létszám, technológiai igény, folyamatos fejlesztési kérdés, költségvetés vonatkozásában, hogy szerintem igenis azt az államnak kell jól megszerveznie. De egy alapellátás a védőnői szolgálattal, szerintem tud az önkormányzatoknál működni, még akkor is, ha vannak ma is problémák. Nagyon sok az üres álláshely, mondjuk a háziorvosoknál is, na de ez finanszírozási kérdés elsősorban, humánerőforrási és pénzügyi okai vannak, ami nem fog önmagában megváltozni csak azért, mert holnap adott esetben az állam fogja ezt szervezni. Erre kiváló példa az iskoláknak a kérdése. Az iskolákat több mint egy évtizede átvette a magyar állam, de ehhez képest a problémákat nem tudta kezelni és megoldani. Szerintem az iskolák kérdését is föl kell vetnünk, hogy mi van az alapokkal, tehát az általános iskolákkal, mi van a középiskolákkal. Bízom benne, hogy ezekre az egyeztetésekre lesz is lehetőség. Egyébként ebben a mi minisztériumunk és az önkormányzati államtitkárság, úgy látom, hogy partner, sőt úgy látom, hogy elkötelezett is.

Lát az új kormányzatban olyan nagyvonalúságot, hogy hagyja, hogy az önkormányzatok megerősödjenek? Akkor ott ellenzéki tűzfészkek is lehetnek. Egy erős önkormányzat az egy nagyon nagy legitimitás, a polgármestert közvetlenül választják, az nem akárki.

Kiváló a kérdés, mert ezt érzem a legnagyobb problémának. Ezért látom azt, hogy mintha nem teljesen ugyanaz történne minden területen, már az önkormányzatokra vonatkoztatva, mint abban a bizonyos programban szerepel. Nagyfokú bizalmatlanságot érzékelek a kormányzat részéről az önkormányzatok irányába, hiszen az önkormányzati struktúrában, kivéve a Fővárosi Közgyűlést, 2024-ben a Tisza nem indult el a választásokon, magyarul nem juttatott politikai szereplőket, közéleti szereplőket a helyi testületekbe. Nincsenek polgármestereik, nincsenek önkormányzati képviselőik, és igenis emiatt érzékelhető egyfajta bizalmatlanság. Még ennél is sokkal rosszabb, hogy mintha egyfajta lebegtetés történne, hogy az önkormányzati ciklus végig fog menni, vagy adott esetben ennek valamilyen választási struktúrája előre lesz hozva, vagy esetleg ez összefügg-e az alkotmányozás folyamatával, mi van a cikluskorláttal ezen a szinten. Lehet, hogy nem születtek politikai döntések, de egy ekkora struktúrát, ami ennyi embert foglalkoztat, amelyik azért nagyon-nagyon fontos közszolgáltatásokat biztosít, nagyon sok hatósági feladatot ellát és nagyon sok fejlesztést folyamatosan végrehajt, szerintem nem szabad éveken keresztül bizonytalanságban tartani.

A megyei önkormányzati szint megváltoztatása, aminek nem tudjuk még a pontos részleteit, az önkormányzatokat érinti valahogyan? Kell ezzel foglalkozniuk?

Kell foglalkozni, és a nyolc szövetség foglalkozott is ezzel, és ebben az általam már többször említett dokumentumban szerepel is erre javaslat. Mi megtartanánk a megyei önkormányzatokat, és ezt a kistelepülésektől kezdve egészen a fővárosig, a megyei jogú városokig mindenki így gondolja. Az más kérdés, és ebben egyetértünk a kormányzati kritikával, hogy nem a jelenlegi hatáskörök mellett, hanem elsősorban a fejlesztéspolitika, a térségi szolgáltatások összehangolása tekintetében ennek a bővítése szükséges, mert akkor nyer újra értelmet ez az önkormányzati szint. De igenis erre szükség van. Mondok rögtön egy speciális ügyet, ami viszont nagyon-nagyon fontos, mert sok forrás található benne. Sajnos közép-európai szinten is jellemző, és Magyarország kapcsán is elmondható, hogy nagyon le vagyunk maradva a közvetlenül elérhető európai uniós források vonatkozásában más európai térségektől, akár Nyugat-, akár Dél-, akár Észak-Európa sokkal, de sokkal több forrást tud elvinni a saját településeikre, civil szervezeteikre, fejlesztései megvalósítására. Ebben biztos, hogy fejlődnünk kell. A megyei jogú városok a saját hivatalukban meg tudják oldani, hogy legyen egy olyan szakembergárda, amelyik ezeknek a speciális pályázatoknak az összeállítására, angol nyelven történő benyújtására képes. De könnyű belátni, hogy egy kicsi önkormányzat, kis hivatallal, kevés köztisztviselővel nem fogja tudni megtenni. Ebben a megyei önkormányzatoknak igenis lehetne szerepe.

De ezek régiós léptékű pályázatok.

Nem, ezek abszolút kis pályázatok. Nekünk is van olyan pályázatunk, a mi testvérvárosunkkal, más európai uniós tagállamból, van, ahol mi vagyunk a gesztorok, van, ahol csak partnerek vagyunk, visszük végig. Ebben nagyon pici kis rendezvényekhez kapcsolódó pályázatok is vannak, és vannak kifejezetten infrastrukturális célokat maguk előtt célként kitűzni alkalmas európai uniós pályázatok is. Most egyszerűsítsük le, ebben van pénz és ezt nem a magyar állami költségvetésből kellene elhozni, nem azt terhelné, hanem az uniós büdzsét, és ennek az aránya folyamatosan növekszik, jó lenne, ha ebben a magyar arány is növekedni tudna.

A szolidaritási adó kapcsán, ameddig van, mi lenne az adó alapja, és mekkora mértéket tartanának általánosan kigazdálkodhatónak? Nyilván nincs két egyforma település, nem mindenhol jön be ugyanannyi, és nem mindenhol gazdálkodnak ugyanúgy.

Régóta témája a magyar településpolitikának és az országos politikának is a szolidaritási hozzájárulás, de azért azt mindig látnunk kell, hogy ilyenfajta kiegyenlítő mechanizmus vagy szolidaritási elv alkalmazása a települések között számos európai uniós tagállamban létezik. Van, ahol ennél alacsonyabb mértékű, van, ami magasabb mértékű, amit mindenki valahogy próbál megoldani. A mi esetünkben is, szerintem, nem önmagában az elv kifogásolható, és nem is azt kifogásoljuk hosszú évek óta, hanem ennek leginkább a mértékét, illetve az elosztás módját. A Megyei Jogú Városok Szövetsége azt fogalmazta meg közös álláspontként, hogy egyszerűsítsük a számítás módját, nagyon bonyolult képlet alapján számítják ezt ki, ehelyett, mondjuk, kössük az előző évi iparűzési adóból befolyt bevételhez, és ezt maximáljuk 15 százalékban. Ez a megyei jogú városok esetében egyébként nagyjából felezését jelentené a mostani mértéknek. Egyéb településtípusoknál lehetett még különböző okok miatt – adóerőképességi számítás, lakosságszám miatt – ennek más eredménye, tehát azt lehet, hogy máshogy kell kezelni, mi a magunk javaslatát tudtuk megfogalmazni. Még egyszer: ez azt jelentené, hogy a mostani mértéket körülbelül felezni tudnánk, és ennek az elfelezett összegnek a felét, tehát a jelenleginek nagyjából a negyedét pedig nem az állami költségvetés kapná meg, hanem egyfajta agglomerációs büdzsé, és ott alakítsunk ki valamilyen struktúrát, ami ennek a felosztásáról, elosztásáról tud szólni és rendelkezni. Miért fontos ez? Mert valójában itt jelentkezne a szolidaritás elve. Mert mi történik Fehérvár esetében? Mondtam, több mint 30 ezer munkavállaló érkezik más településekről Fehérvárra minden nap, hogy munkát végezzen. Azért a gazdasági teljesítményért, amit a fehérvári vállalkozások előállítanak, és amiből ők helyi adót fizetnek Székesfehérvár önkormányzatának, ez a 30 ezer ember is megdolgozott. Tehát jó lenne, ha az ő településük is közvetlenül jutna ezeknek a forrásoknak a terhére pénzügyi lehetőségekhez. A mi esetünkben 9,5 milliárd forint az idei szolidaritási hozzájárulás, ha ennek nagyjából a fele ott maradna az önkormányzatunknál, az bizony meglátszana az utak állapotán, a közszolgáltatások színvonalán, a klímaváltozással szembeni küzdelem kérdéseiben, a lakhatás kérdéseiben, a közösségi közlekedésben, sok mindenben. Az összeg másik fele pedig elfeleződne, egyik részét befizetnénk az államnak, a másik részét pedig megkapná x kilométeren belül valamilyen módszertan alapján meghatározott településeknek a sora. Onnantól kezdve mindenki abban lesz érdekelt, hogy mi növekedjünk, mert ha mi növekszünk, akkor ők is többletbevételhez fognak jutni, és el lehetne kerülni azt a nem feltétlenül helyes tendenciát, hogy a legkisebb település is a település szélére valamilyen ipari parkot szeretne, nem számolva azzal, hogy ez nemcsak költségvetési bevételt hoz, hanem bizony rengeteg terhet is ró egy településre, amit a szolidaritással együtt viszont nem tudunk kitolni Fehérvárról. Nálunk minden reggel ugyanolyan dugó alakul ki, mint a fővárosban. Délután ugyanez történik, fordítva. Ennek a környezeti közlekedési terhét nem tudom kinyomni a városból, mint ahogy Budapest sem tudja mentesíteni önmagát. Ezeket is kezelnünk kell tudni, ezt sok esetben pénzből tudjuk megtenni, és igenis a helyi gazdaság tudja ezt előállítani. De ne csak a helyi adókról beszéljünk e tekintetben, hanem ezért fontos az szja kérdése, ezért fontos a gépjárműadó kérdése, ezért vetettem föl a vagyonadó kérdését, mert ez így együtt tudna egyfajta finanszírozást biztosítani.

Az adóelosztást, például a szolidaritási hozzájárulásnak a bevételi oldalát, kell valakinek ellenőriznie, hogy ez egy értelmes célra menjen, vagy azért önkormányzat az önkormányzat, bármekkora is, mert ő felel azért, hogy jól dolgozik, vagy nem jól dolgozik, és ha nem, majd akkor elzavarják a következő választáson?

Én úgy érzem, hogy az önkormányzatiság elvéből az fakad, hogy ezekről a forrásokról az önkormányzatok tudjanak dönteni. Természetesen, mint minden forrásfelhasználásunkat és minden döntésünket, alapvetően jogszerűségi szempontból, de különböző szervezetek ma is ellenőrzik. Legyen az a kormányhivatal, amelyik egyfajta törvényességi felügyeletet lát el, vagy mondjuk akár az Állami Számvevőszék, amelyik rendszeresen jön tematikusan ellenőrizni az önkormányzatokat. Most is van a mi városunkban ÁSZ-ellenőrzés különböző, az ő munkatervükben szereplő ellenőrzési terv és tematika alapján. A jogszerű elköltést ellenőrizni kell. De az önkormányzatiság világából szerintem az következik, hogy a helyi közösség és annak megválasztott képviselői, vezetői hoznak döntéseket, és a helyi közösség majd kőkeményen eldönti egy választás során, hogy egyébként ez átláthatóan és jó célokra került-e felhasználásra. Ha igen, akkor a polgármestert, a képviselőket újra fogja választani. Ha nem, akkor majd másokat fog megbízni ezzel a felelősséggel és ezzel a szolgálattal.

Ha megjelenik a jövő évi költségvetés tervezete, milyen sorokat fognak benne összenézni, hogy lássák, hogy a dolgok önök szerint jó irányba mennek-e vagy rossz irányba mennek?

A legfontosabb ilyenkor nekünk az önkormányzati fejezetnek az értékelése, hiszen a legtöbb szám az ebben szerepel. Még akkor is, hogyha először általában fő számokat jelent ez csak, és később történik a kincstári lebontása településekre. Akkor látjuk mi teljesen pontosan mondjuk a Fehérvárra vonatkozó adatokat. De azért a fő számokból sok minden következik, illetve a költségvetés szöveges részéből, tehát hogy hol jelennek meg azok a bűvös szavak, hogy adóerőképesség alapján elosztandó, mert akkor megint azok a települések fognak rosszul járni, ahol egyébként a szolidaritási hozzájárulás is magas, hiszen amögött magas az adóbevétel. Ezeket fogjuk tudni az első napokban és hetekben értékelni, de azért nyilván sok állami költségvetést láttunk már, sok önkormányzati költségvetést készítettünk már, kiváló szakembereink vannak, pár nap elegendő lesz annak eldöntésére, hogy mi az irány. Utána pedig pár hét kell ahhoz, hogy ezt számszerűsíteni is tudjuk.

Ha látják az irányt, akkor újabb ÖNET-összehívás és újabb tárgyalás következhet?

Igen, és erre is kaptunk ígéretet, hogy a következő időszakban lesz ÖNET, illetve sor kerül az ÖNET-hez hasonló egyeztetésre az önkormányzati szövetségek és a minisztérium, illetve a kormányzat között.