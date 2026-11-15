A nyomozók tudták, hol keressék a Seszták-ügyben előkerült 6,5 milliárdnyi készpénzt – nyilatkozta az NVVH vezetője – a nap hírei

A nyomozók pontosan tudták, hol keressék a Seszták-ügyben előkerült 6,5 milliárdnyi készpénzt - nyilatkozta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője az RTL Házon kívül című műsorában. Unger Anna hozzátette, azt nem tudják, kinek a pénze került elő az erdőkből, raktárakból, széfekből.

A miniszterelnök távozására szólított fel a fideszes Deutsch Tamás, ha a hatóságok nem tudják bizonyítani, hogy Seszták Miklóshoz köthetők a nyomozók által megtalált elásott, elrejtett 6,5 milliárd forintnyi készpénz. Magyar Péter kormányfő Facebook-oldalán azt írta, Magyarország nem lesz többé a gengszterek paradicsoma. Lobogjon a Tisztítótűz!

Beidézik Schadl Györgyöt, a végrehajtói kar volt vezetőjét a parlament Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottságának ülésére. Erről írt Toroczkai László, a testület elnöke az X-en, hozzátéve, hogy a megjelenés kötelező.

Kihelyezett ülést tart a Tisza-frakció csütörtökön és pénteken, a választások óta először – közölte Facebook-oldalán a kormányfő. Magyar Péter kiemelte, hogy hétfőn kivételesen reggel 9 órakor kezdődik a parlament ülése, és a héten kezdik tárgyalni az jövő évi költségvetést.

Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz az Otthon Start Program kivezetése miatt. Az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese a Facebook oldalán átgondolatlannak, drasztikusnak és embertelennek minősítette a program kivezetését. Panyi Miklós azt írta: a Tisza az új lakásprogrammal a fiatalokat is becsapta, hiszen azzal 10-ből 9 fiatal rosszabbul jár.

A főváros XII. kerületének polgármestere, Kovács Gergely Gyurcsány Ferenc egykori miniszterét, Lamperth Mónikát kérte fel polgármesteri tanácsadónak. A Telexnek Lamperth Mónika úgy nyilatkozott, hogy az önkormányzat bajban van, ezért segít.

Az ELTE biztosíthatja a humán- és társadalomtudományi kutatóközpontok dolgozóinak tavaly elmaradt béremelését, miután 3 milliárd 870 millió forinttal növelik az egyetemhez kerülő támogatást. A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke közölte: az irányító testület jóváhagyta a finanszírozási szerződés módosítását.

Szigorítják a balatoni építkezések szabályait, hogy megállítsák a tópart túlzott beépítését – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vízparti területeken főszabály szerint nem lehetne növelni a beépítettséget és az épületek magasságát, emellett erősítenék a nádasok, a természetes partszakaszok és a közstrandok védelmét.

Újabb szankciókat fogadhatnak el Oroszország ellen az uniós külügyminiszterek hétfői brüsszeli tanácskozásukon. Az intézkedések az orosz pénzügyi szektort, a kriptoeszköz-szolgáltatókat, valamint az uniós olajembargót kijátszó árnyékflotta hajóinak üzemeltetőit és az őket segítő olajfinomítókat is érinthetik.

Az európaiak fel akarnak ugrani az elmenő vonat utolsó kocsijára – így kommentálta az orosz külügyminiszter a Rosszija 1 televízióban az Európai Uniónak az ukrajnai tárgyalásokon való részvételi szándékát. Szergej Lavrov zsákutcába jutott gondolkodásmódnak minősítette két uniós csúcsvezető véleményét, miszerint tárgyalni csak tűzszünet után lehet, és nem kell figyelembe venni az orosz érdekeket.

Észtország az orosz határ lezárását tervezi december 1-jétől - közölte a balti ország külügyminisztere. A politikus az X-en arról számolt be, hogy Tallinn erről tájékoztatta Finnországot, Lettországot és Litvániát is.

Egységkormány létrehozásának lehetőségéről tárgyal Gadi Ejzenkot Egyenesen nevű pártja a Benjámin Netanjahu vezette Likuddal - jelentette a helyi média. Az október 27-i választásokon a legtöbb szavazatot elnyert két párt tárgyalásaival kapcsolatban Gadi Ejzenkot pártja tagadja, hogy fontolóra venné a miniszterelnöki tisztség megosztását.

Tízezrek tiltakoztak Prágában a cseh közmédiát érintő kormányzati intézkedések ellen. Médiajelentések szerint 400 ezer ember is tüntethetett a Letnán, Prága legnagyobb terén a közmédia függetlenségéért.

Körülbelül 1200-an vettek részt szombaton Berlinben a Gen Z mozgalom demonstrációján. A tüntetők egyebek mellett az iskolák állapota, a sorkötelezettség visszaállítása, valamint a felsőoktatási és szociális kiadások csökkentése ellen tiltakoztak. A szervezők november 20-ra újabb megmozdulást hirdettek Berlinben és több német, illetve európai városban.