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Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan

Egységkormány lehetőségéről tárgyal az Egyenesen és a Likud Izraelben

Infostart / MTI

Egységkormány létrehozásának lehetőségéről tárgyal Gadi Ejzenkot Egyenesen (Jasár) nevű pártja a Benjámin Netanjahu vezette Likuddal – jelentette vasárnap a helyi média.

Az október 27-i választásokon a legtöbb szavazatot elnyert két párt tárgyalásokat folytat egy esetleges egységkormányról, miközben Ejzenkot pártja tagadja, hogy fontolóra venné a miniszterelnöki tisztség megosztását, amelynek keretében a két párt vezetője felváltva töltené be a kormányfői tisztséget.

A Jasár megerősítette, hogy a Likud csatlakozhat egy Ejzenkot vezette kormányhoz, és cáfolta a katonai rádió vasárnapi értesülését, amely szerint felajánlanák a Likudnak a miniszterelnöki tisztség olyan megosztását, amelyben elsőként Ejzenkot állna a kormány élén.

Ejzenkot pártja ismételten leszögezte, hogy minden olyan párt csatlakozhat az általa vezetett új koalícióhoz, amely elfogadja a négy alapelvet. Ezek Izrael elismerése zsidó és demokratikus államként, a Függetlenségi Nyilatkozat elfogadása, a mindenki számára kötelező katonai vagy polgári szolgálat, valamint a Hamász terrorszervezetként való elismerése és katonai, illetve kormányzati képességeinek felszámolása melletti elkötelezettség.

Emellett közölték, hogy a leendő koalíciós partnereknek „el kell határolódniuk a szélsőségesektől". Ez a feltétel legalább részben a Zsidó Erő (Ocma Jehudit) nevű szélsőjobboldali párt vezetőjére, Itamár Ben Gvirre vonatkozhat.

Ejzenkot korábban többször kijelentette, hogy Netanjahu alkalmatlan a miniszterelnöki tisztség betöltésére, szerinte veszélyt jelent az országra, és távoznia kell a politikából.

A tárgyalások célja ezért nem feltétlenül a Netanjahuval való megállapodás elérése, aki várhatóan nem fogadná el Ejzenkot feltételeit, hanem annak bizonyítása lehet, hogy a Jasár vezetője valódi erőfeszítéseket tesz az egységkormány létrehozására, mielőtt más lehetőséget keresne.

A kormányalakítás további lehetséges forgatókönyvei között szerepel az ultraortodox pártokkal kötött koalíció, illetve az arab többségű pártok parlamenti támogatásával működő kisebbségi kormány felállítása.

Netanjahu korábban az iráni fenyegetéssel indokolva nemzeti egységkormány létrehozására szólította fel az új kormány megalakításával megbízott Gadi Ejzenkotot, aki azonban politikai trükknek nevezte a kezdeményezést.

A 12-es kereskedelmi televíziócsatorna értesülése szerint Ejzenkot titokban találkozott Jákov Aserral, az ultraortodox askenázi Egyesült Tóra Judaizmus párt elnökével.

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Kezdőlap    Külföld    Egységkormány lehetőségéről tárgyal az Egyenesen és a Likud Izraelben

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