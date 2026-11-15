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Ülle Madise megválasztott észt államfõ (k, jobbra) hivatali esküt tesz Kristen Michal észt miniszterelnök (fent, b3) jelenlétében a parlament ülésén Tallinnban 2026. október 12-én. Az 51 éves jogászt szeptember 2-án választották meg Észtország hetedik államelnökének, és Alar Karist (j2) váltja a tisztségben.
Nyitókép: Valda Kalnina

Észtország lezárja határát Oroszországgal

Infostart / MTI

Észtország az orosz határ lezárását tervezi december 1-jétől – közölte vasárnap Margus Tsahkna, a balti ország külügyminisztere.

Tsahkna az X-en arról számolt be, hogy Tallinn tájékoztatta Finnországot, Lettországot és Litvániát szándékáról, hogy december elejétől lezárja a határátkelőket.

Igor Taro belügyminiszter nem sokkal korábban közölte, hogy a határ lezárásáról szóló döntést a jövő héten fogja elfogadni a kabinet, egyelőre nem világos, hogy ideiglenes, vagy határozatlan időre szóló intézkedésről van-e szó.

Az észt hatóságok vasárnap adtak hírt arról, hogy nyolc gyanúsítottat vettek őrizetbe a Threod Systems dróngyártó vállalat épülete elleni gyújtogatás ügyében. Astrid Asi észt főügyész szerint a szombat kora reggeli órákban történt incidenst a cég biztonsági embereinek sikerült megakadályozniuk. Az érintettek közül öt ember ellen letartóztatási parancsot adtak ki.

A cég egyebek között Ukrajna számára is gyárt felderítő, illetve harci drónokat.

Margo Palloson, az észt biztonsági szolgálat vezetője az állította, hogy az incidens mögött az orosz katonai hírszerzés állhat. "Ez Oroszország újabb kísérlete volt, hogy Észtországban szabotázst kövessen el" - hangoztatta. Mint mondta, az elkövetők egy betört ablakon keresztül próbáltak gyúlékony folyadékot beönteni és felgyújtani. Szerinte ha minden a támadók tervei szerint alakult volna, akkor jelentős károk is keletkezhettek volna.

Kristen Michal miniszterelnök belügyminiszterével megvitatta a határ lezárásának kérdését. „Ha Oroszország folytatja hibrid műveleteit Észtországban, és tudjuk, hogy az orosz titkosszolgálatok a határátkelőhelyeket használják az emberek befolyásolására, akkor fel kell készülnünk arra, hogy minimalizáljuk a kockázatainkat" – mondta a kormányfő. „A határ lezárása csökkentené az észt lakosságot fenyegető veszélyt, és egyértelmű jelzést küldene arról, hogy az észt védelmi ipar és kapacitásai elleni támadások elfogadhatatlanok" – tette hozzá.

A tallinni kormány megállapításai szerint augusztusban Oroszország megbízásából gyújtogatást követtek el az észtországi Milrem Robotics fegyvergyártó cég ellen. A vállalat pilóta nélküli katonai rendszereket fejleszt, amelyeket 2022 óta Ukrajnában is bevetnek.

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Kezdőlap    Külföld    Észtország lezárja határát Oroszországgal

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