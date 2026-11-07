Szomszédos számok – íme az ötös lottó nyerőszámai

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:
Nyerőszámok:
- 19 (tizenkilenc)
- 21 (huszonegy)
- 42 (negyvenkettő)
- 75 (hetvenöt)
- 76 (hetvenhat)
Joker: 520063
A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:
Nyerőszámok:
Joker: 520063
Európa-szerte utcára vonultak a tiltakozók a hétvégén, hogy az adatközpontok féktelen terjedése ellen demonstráljanak. A polgárok és a környezetvédő szervezetek elsősorban a mesterséges intelligencia kiszolgálására épülő létesítmények hatalmas energiaigénye, környezeti terhelése és a társadalmi egyeztetés hiánya miatt követelnek azonnali építési moratóriumot - írta a Bloomberg.
A következő években 221 milliárd forintot fordítanak vízügyi beruházásokra a rekordméretű aszálykárok mérséklése érdekében.
Poland's interior minister says two police officers are among the injured, with one in a "critical condition". Meanwhile, the suspect has been taken to hospital.