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Lottószelvények a Szerencsejáték Zrt. Csalogány utcai lottózójában Budapesten 2019. március 22-én. Minden idők harmadik legnagyobb nyereménye, 3,414 milliárd forint a tét az Ötöslottó hétvégi sorsolásán.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Szomszédos számok – íme az ötös lottó nyerőszámai

Infostart / MTI

Elő a szelvényekkel!

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:

Nyerőszámok:

  • 19 (tizenkilenc)
  • 21 (huszonegy)
  • 42 (negyvenkettő)
  • 75 (hetvenöt)
  • 76 (hetvenhat)

Joker: 520063

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Kezdőlap    Belföld    Szomszédos számok – íme az ötös lottó nyerőszámai

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Vízmegtartás helyett ... – 150 év beidegződéseit kellene feladni?

Vízmegtartás helyett ... – 150 év beidegződéseit kellene feladni?

Nagyon sok csapadékot veszít el Magyarország azzal, hogy 150 évig a vízelvezetésre koncentrált és nem a vízmegtartásra – mondta Goda Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának adjunktusa a Szunyogh Media által írt, az esővízmegtartást és -hasznosítást középpontba állító edukatív cikk sorozatában. A szakember az InfoRádióban részletezte azt, miért kéne gyorsan cselekedni a vízmegtartással kapcsolatban.
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
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ARÉNA
2026.11.09. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
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Tömegek tüntetnek Európában az adatközpontok féktelen terjeszkedése ellen

Tömegek tüntetnek Európában az adatközpontok féktelen terjeszkedése ellen

Európa-szerte utcára vonultak a tiltakozók a hétvégén, hogy az adatközpontok féktelen terjedése ellen demonstráljanak. A polgárok és a környezetvédő szervezetek elsősorban a mesterséges intelligencia kiszolgálására épülő létesítmények hatalmas energiaigénye, környezeti terhelése és a társadalmi egyeztetés hiánya miatt követelnek azonnali építési moratóriumot - írta a Bloomberg.

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Itt a 600 oldalas Országos Vízmegtartási Koncepció: 4 fő pillérre épül, ezen múlhat a Balaton, Velencei-tó jövője is

Itt a 600 oldalas Országos Vízmegtartási Koncepció: 4 fő pillérre épül, ezen múlhat a Balaton, Velencei-tó jövője is

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BBC
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Four women and two men killed in Krakow shooting as police say suspect wore 'military-style attire'

Four women and two men killed in Krakow shooting as police say suspect wore 'military-style attire'

Poland's interior minister says two police officers are among the injured, with one in a "critical condition". Meanwhile, the suspect has been taken to hospital.

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2026. november 7. 19:21
Vízmegtartás helyett vízelvezetés: 150 év beidegződéseit kellene feladni?
2026. november 7. 19:04
Forsthoffer Ágnes is osztozik a krakkóiak gyászában
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