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Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Fidesz: a rendőrséghez került Havasi Bertalan illetményügye

Infostart / MTI

Áttette a Budapesti Rendőr-főkapitányságra a Havasi Bertalan korábbi helyettes államtitkár illetményigénye ügyében tett feljelentést a Fővárosi Nyomozó Ügyészség – közölte a Fidesz.

A párt közleményében az olvasható, hogy az Orbán-kormány korábbi helyettes államtitkára a Fidesz által működtetett, jogi segítséget nyújtó Védvonal segítségével augusztusban tett feljelentést, mert a felmentési idejére törvény szerint járó illetmény folyósítását a Miniszterelnökség „jogellenesen beszüntette”, miután Magyar Péter miniszterelnök többször nagy nyilvánosság előtt kijelentette, hogy nem hajlandó kifizetni a juttatást.

A párt az ügyészség határozatára hivatkozik: „a feljelentésben írtak alapján a Miniszterelnökségen dolgozó hivatalos személy, illetve személyek magatartása – bizonyítottság esetén – hivatali visszaélés bűntette gyanújának megállapítására lehet alkalmas”. A közlemény szövege szerint mivel Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter és Ducsay Zsuzsanna közigazgatási államtitkár nem országgyűlési képviselő mentelmi joggal, ezért nem az ügyészségnek, hanem a rendőrségnek kell elbírálnia a feljelentést.

Havasi Bertalant 2026. május 16-án mentették fel azonnali hatállyal a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkári tisztségéből, miután Magyar Péter miniszterelnökkel nyilvánosan szóváltásba keveredett a Karmelita kolostor tetőteraszán. Havasi Bertalan később a Fidesz kommunikációs igazgatója, majd sajtófőnöke lett.

A Miniszterelnökség október 1-jei hatállyal érdemtelenség jogcímén megszüntette kormányzati szolgálati jogviszonyát is. Ezt azzal indokolták: érdemtelenségnek minősül, ha a kormánytisztviselő a munkahelyén kívül olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy súlyosan rombolja az őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv jó hírnevét vagy a jó közigazgatásba vetett bizalmat. A levélben arról tájékoztatták Havasi Bertalant, hogy felmentési időre és végkielégítésre nem jogosult.

Október 20-án Havasi Bertalan azt közölte, hogy 60 nappal meghosszabbította a Közszolgálati Döntőbizottság az eljárási határidőt a közszolgálati panasza ügyében, amelyet az illetményigényével kapcsolatban nyújtott be.

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Kezdőlap    Belföld    Fidesz: a rendőrséghez került Havasi Bertalan illetményügye

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