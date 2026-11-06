A Fradiból és a nyelvészetből is ismerheti a közönség Fabiny Tamás következő vendégét

A magyar sport egyik fénykorában, a '60-as, '70-es években a Ferencváros vízilabdacsapatában játszott Kövecses Zoltán. Bajnok is volt a Fradival és KEK-győztes is, tagja volt a válogatottnak. Aztán fiatalon, a karrierje betetőzése előtt elszólította a tudományos élet: bölcsész lett, nyelvészprofesszor, aki Magyarországon és a világ számos egyetemén tanít, és elsősorban angol nyelvterületen ismert a publikációival. A szakterülete a metaforák világa – mondta leendő vendégéről az InfoRádióban Fabiny Tamás nyugalmazott evangélikus püspök.

„Tehát egy olyan embert hívtam most meg, aki egyébként elkötelezett evangélikus is, és a budavári gyülekezetből ismerem, ahol lelkészként is szolgálok. Olyan ember, aki ismert a közéletből is és a tudományos életből is, de a sportoló múltja révén is” – fogalmazott.

A beszélgetésben az életútját fogják végigkísérni, benne a sporttal – hogy mit jelentett számára a Fradi, illetve az a választási kényszer, hogy a sportot vagy a tudományos pályát választja –, de szóba kerül az egyházi élet, a budavári közösség, amelybe most is tartozik, illetve a Balaton, amelynek ő „szerelmese” – mondta Fabiny Tamás, megjegyezve, hogy Kövecses Zoltán most a Balaton-felvidéken él, itt tölt nagyon sok időt.

„És azt is büszkén el fogja mondani, hogy augusztus 20-án magas állami tüntetést kapott a tudományos munkásságáért, mi is büszkék vagyunk azért őrá” – folytatta a nyugalmazott püspök.

A szabadegyetemen a kötetlen beszélgetés mellett mindig van egy kis előadás is, a nyelvészprofesszor a bibliai metaforák közül a világosságról fog beszélni, arról, hogy mit jelent a fény, a világosság a bibliai szóhasználatban a metaforák között.

Fabiny Tamás emlékeztetett: az alkalom mindig ingyenes, de az érdeklődőknek érdemes időben érkezniük, mert sokan szoktak lenni. Helyszín és további információk itt.

A folytatásról elmondta: decemberben Bérczes László színházi rendező, az Ördögkatlan Fesztivál menedzsere és igazgatója lesz a vendég, aki a beszélgetés mellett Jon Fosse norvég Nobel-díjas író Reggel és este című regényének általa írt és rendezett színházi adaptációját fogja majd filmen bemutatni. Ezt előadták az Ördögkatlan Fesztiválon, majd később a Jurányi Házban is.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.