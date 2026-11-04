Tarr Zoltán édesapja 6-os kartonjáról: írásos igazolással rendelkezett róla, hogy nem végzett ügynöki tevékenységet

A szerdán közzétett nemzetbiztonsági iratok között „minden bizonnyal elérhetővé válik” a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter édesapjának, a néhai Tarr Kálmánnak az iratanyaga is, azonban ez nem jelenti azt, hogy ügynök lett volna. Ezt maga Tarr Zoltán közölte a Facebook-oldalán.

A miniszter azt írta, hogy szerdán online elérhetővé válnak az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött iratok közül az úgynevezett 6-os kartonok, valamint a mágnesszalagon tárolt iratok digitális kópiái.

Az anyagok között lehet az édesapja, Tarr Kálmán iratanyaga is; a nyilvánosságra kerülő dokumentumok azonban nem jelentik, hogy az édesapja ügynök lett volna

– tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy az édesapja írásos igazolással is rendelkezett arról, hogy ügynöki tevékenységet nem végzett, a 6-os karton megléte ellenére sem.

Az igazolást az „Egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII törvény keretében felállt I. sz. Bizottság” állította ki 2002. február 27-én - tette hozzá, azzal együtt, hogy a bizottság határozata alapján az édesapja „az Etv. 1. §-ban meghatározott tevékenységet nem végzett, az ott megjelölt szervezeteknek tagja nem volt”.

„A családunkban édesapám története ismert volt, arról nem mostanában szereztem tudomást.

Utolsó napján is beszéltünk erről a témáról, mert mindig nagyon bántotta a nyilvánosságra nem kerülő információk hiányából fakadó hirtelen ítélkezés

és az, hogy egy embertelen rendszer nem feldolgozott hagyatéka még évtizedekkel később is pusztító lehet, főként gyermekei életében. Remélem, hogy a most megnyíló irattár a múlt titkainak feltárásával hosszabb távon elvezethet a megbékélésre. Édesapám esetében a nyilvánosságra kerülő iratok nem szolgáltatnak új információt, és a fent idézett határozat számomra, és remélem, mások számára is a téma lezárását jelenti” – fogalmazott Tarr Zoltán.