Tájékoztatásnak indult, politikai reklám lett belőle? Nyomoz a NAV

Azt írták, hogy a közel 20 millió forintos feltételezett vagyoni hátrányt érintő ügyben olyan kiadványok felhasználását vizsgálják, amelyekben többek között a Fidesz politikusait – Németh Balázst és Zsigmond Barna Pált – népszerűsítő tartalmak jelentek meg.

Kiemelték, hogy a LOGOSZ Alapítvány 2024 és 2026 között összesen 30,4 millió forint támogatást kapott a Városi Civil Alapból, elsősorban a lakosság tájékoztatására.

Közlésük szerint a támogatásból megjelent Jövőképek című lapban azonban a Fideszt és politikusait népszerűsítő írások is szerepeltek, köztük "A Fidesszel mindenki jól jár!" című cikk. Hozzátették, hogy a minisztérium által vizsgált dokumentumok között olyan számla is található, amelyen „választási kiadvány terjesztése” szerepel.

A NAV költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt indított nyomozást – írták.

A minisztérium október 16-án közölte, hogy feljelentést tettek a LOGOSZ Alapítvány kiadványai miatt. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hangsúlyozta: a LOGOSZ Alapítvány a lakosság objektív tájékoztatására kapott közpénzt a Bethlen Gábor Alapkezelő által kezelt Városi Civil Alapból, ehelyett az általuk megjelenített lapokban visszatérően kormánypropagandát jelenítettek meg. Hozzátette, a vizsgálat során az is kiderült, hogy az alapítvány a támogatás egy részét, 4 millió forintot bankbetétben kötött le.