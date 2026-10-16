A kulturális tárca feljelentést tett egy alapítvány kiadványai miatt

Tarr Zoltán hangsúlyozta: a LOGOSZ Alapítvány a lakosság objektív tájékoztatására kapott közpénzt a Bethlen Gábor Alapkezelő által kezelt Városi Civil Alapból, ehelyett az általuk megjelenített lapokban visszatérően kormánypropagandát jelenítettek meg.

A támogatásból készített Jövőképek című kiadványok visszatérően a korábbi kormány intézkedéseit méltató, valamint a Fidesz–KDNP politikusait népszerűsítő írásokat publikáltak.

Egy hónappal a választások előtt például „A Fidesszel mindenki jól jár!” és „A fiataloknál is a Fidesz a nyerő” című cikkek is helyet kaptak az újságban. A kiadvány utolsó oldalán arra is maradt hely, hogy a Fidesz politikusainak, Németh Balázsnak és Zsigmond Barna Pálnak a közösségi média oldalait reklámozzák – fejtette ki a miniszter.

Mint leírta, a vizsgált dokumentumok között olyan számla is található, amelyen a szolgáltatás megnevezésénél az áll: „választási kiadvány terjesztése”. A vizsgálat során emellett kiderült az is, hogy az alapítvány a támogatás egy részét, 4 millió forintot bankbetétben kötött le.

A minisztérium az eddig rendelkezésre álló bizonyítékok alapján legalább 19 423 600 forint feltételezett vagyoni hátrány miatt tett feljelentést. A feljelentést ismeretlen tettes ellen, jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt nyújtotta be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz – közölte Tarr Zoltán.