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Nyitókép: fhm/Getty Images

Nem erre kapták a pénzt: választási plakátok miatt vizsgálódik a NAV

Infostart / MTI

Kutatások tartottak egy budapesti alapítványnál hétfőn a nyomozók, mivel a gyanú szerint a szervezet a költségvetési támogatását nem az előre meghatározott célra, hanem a 2024-es önkormányzati választások előtti kampánytevékenységre használta fel – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az MTI-vel.

Az adóhatóság tájékoztatása szerint egy budapesti alapítványt érintően folytatnak büntetőeljárást költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt a NAV pénzügyi nyomozói.

Kifejtették: az alapítvány ötmillió forintos vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott a 2024-es önkormányzati választások előtt, az alapítvány székhelyével megegyező kerületben – többek között – a polgári hagyományok ápolása, a közéletben történő részvétel ösztönzése céljából.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján azonban a támogatási összeget a meghatározott céltól eltérő módon használták fel úgy, hogy abból pártpolitikai kampányanyagot állítottak elő.

A kinyomtatott plakátok osztogatásával gyakorlatilag az önkormányzati választásokat megelőzően kampánytevékenységet valósítottak meg, amelyre a támogatói okirat alapján nem lett volna lehetőség – tették hozzá.

A közlemény alapján hétfőn bizonyítékszerzés céljából öt helyszínen jelentek meg pénzügyi nyomozók, hogy kutatásokat és lefoglalásokat hajtsanak végre. A nyomozás érdekeire tekintettel további információ jelenleg nem osztható meg az ügyről – áll a közleményben.

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Kezdőlap    Belföld    Nem erre kapták a pénzt: választási plakátok miatt vizsgálódik a NAV

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