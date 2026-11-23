A beruházások volumene a nyers adatok szerint 11,4 százalékkal, a szezonálisan kiigazított adatok alapján 10,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Éves összevetésben 2022. negyedik negyedéve óta tart a visszaesés. Az előző negyedévhez mérten a beruházások összértéke összehasonlító áron 2,8 százalékkal csökkent – írja a KSH hétfői jelentése nyomán a 24.hu.

A beruházások visszaeséséhez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar járult hozzá. A csökkenést az energiaipar növekvő beruházási aktivitása fékezte.

A feldolgozóiparban 2023 második negyedévében nőttek a beruházások utoljára, az energiaiparban egy éve tartó csökkenés szakadt meg.

A 2021-es esztendő negyedéveinek átlagához viszonyítva az idei harmadik negyedévben 26,6 százalékkal maradt el a beruházások volumene a szezonálisan kiigazított adatok szerint. A vállalkozások és a költségvetési szervezetek beruházásainak volumene egyaránt visszaesett, a háztartásoké növekedet – áll a jelentésben.

A friss adatokra Facebook-posztban reagált Kármán András pénzügymniszter. Úgy fogalmazott: a Tisza-kormány a gazdasági rendszerváltás ígéretével kapott felhatalmazást a választóktól, aminek „nagyon fontos része a korábbi jogosulatlan piaci előnyök felszámolása, ami egyértelműen a NER-holdudvarnak kedvezett”. A tárcavezető azt írta:

elzárták a NER-es cégeket korábban elárasztó pénzcsapokat, ezzel több, az előző kormányhoz kötődő projekt is leállt. Ez rövid távon kevesebb beruházást jelent, de hosszú távon a tisztességes verseny és a fenntartható növekedés csak így biztosítható

– fogalmazott Kármán András. Hozzátete, ezek a határozott és átmeneti áldozattal járó lépések kellenek ahhoz, hogy a megrendelések minél előbb a jól működő, tisztességes magyar cégekhez jussanak. Azokhoz, amik a munkát ténylegesen elvégzik, és ne azokhoz a politikai kiválasztottakhoz, akik a mi adóforintjainkból a projektek hasznát lefölözték, az alvállalkozókat pedig kivéreztették.

A pénzügyminiszter kiemelte, hogy a beruházások időigényesek, a döntéstől a tervezésen, az engedélyezésen és a közbeszerzésen át az építkezés megkezdéséig hónapok, gyakran évek telnek el. Mindezek ismeretében érdemes a KSH most közzétett harmadik negyedéves beruházási adatait vizsgálni, ami éves alapon 10,2 százalékos visszaesést mutat. Ez a szám egy átalakuló gazdaság pillanatképe.

„A mostani adat az előző kormány döntéseit és a vállalatok választások előtti kivárását is tükrözi. A most meghozott döntések hatásai pedig szintén csak később jelentkeznek a számokban”

– írta Kármán András.