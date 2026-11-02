ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.2
usd:
324.6
bux:
145292.97
2026. november 2. hétfő Achilles
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy orvos injekciót ad be a páciens karjába.
Nyitókép: Unsplash

Meglepő kritikát fogalmazott meg az orvosi kamara a jövő évi költségvetésről

Infostart / MTI

Az egészségügyi ágazatnak jövőre betervezett plusz forrás a Magyar Orvosi Kamara (MOK) szerint azt jelzi, hogy a kormány prioritásként kezeli az egészségügy állapotát és az ellátórendszer működőképességének javítását. Ugyanakkor a pályakezdő orvosok bérkorrekciójáról, az ügyeleti díjtételekről, az orvosi bértábláról és a technológiaértékelésen nyugvó gyógyszerfinanszírozási irányelvekről érdemi egyeztetést kezdeményezne a kamara.

A köztestület – honlapján közzétett – állásfoglalása szerint a tervezett költségvetési növekedés mérsékli az ország lemaradását, részben a múltbeli mulasztásokból fakadó „lyukakat foltozza", de tartalmaz előremutató, a strukturális reform irányába mutató elemeket is.

A teljes ráfordítások GDP-arányos szintje ugyanakkor továbbra is jelentősen elmarad mind az európai, mind a visegrádi versenytársak átlagától; jelenleg a legutolsó helyen szerepel Magyarország a ráfordítások arányában. Ezen a pozíción kizárólag az éveken át tartó, folyamatos forrásnövekedés és a források optimális felhasználása segíthet – emelt ki a MOK.

Úgy értékeli, az örökölt gazdasági determinációk korrekciója szükséges, de a forrásoldal növelése mellett szerkezeti és működési reformokra is szükség lesz.

Ahhoz, hogy a jelentős adófizetői ráfordítás tartós minőségi javulást és fenntartható működést eredményezzen, elengedhetetlen a rendszerszintű tervezés és korszerűsítés – véli a kamara.

Megjegyezte: jelenleg azonban a szakmapolitika és a működtetők számára továbbra sem ismertek az egészségügyi struktúra átfogó átalakításának részletes tervei. Így az olyan tételek, mint a kórházi konszolidációra szánt 51 milliárd forint csak akkor nem válnak tüneti kezeléssé, ha azokat a valós ellátási költségeket fedező amortizációs és finanszírozási díjtételek reformja kíséri. A fenntartható finanszírozás feltétele az intézményi korszerűsítés és a felesleges kapacitások kivezetése is, valamint ugyanígy fontos az őszinte párbeszéd a többletfinanszírozás ágazaton belüli felosztásáról annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb egészségnyereség jöjjön létre – áll a MOK állásfoglalásában.

A szakdolgozói béremelésről azt írták: a mintegy 123 ezer ápolót és szakdolgozót érintő bérrendezés alapvető feltétele az ellátórendszer működőképességének és a kritikus szakdolgozói hiány enyhítésének, az emelés mértéke nem marad el a többi ágazati fejlesztéstől, ami fontos üzenet az egészségügyi dolgozók felé, és érdemi első lépésnek tekinthető.

Rámutattak ugyanakkor, hogy a béremelés egészségügyre fordítani tervezett többletforráson belüli aránya a várakozásokhoz képest alacsonyabb maradt, így a szakdolgozók – és a béremelésben lényegében nem érintett orvosok – csalódottsága érthető. Kritikaként fogalmazta meg a MOK, hogy további bérkorrekciós lépéseket nem nevesített a kormányzat, holott az egészségügyi munkavállalás egyik leginkább gátló tényezője a kiszámítható szakmai és anyagi jövőkép hiánya.

Az orvoskamara stratégiai hibának tartja, hogy a költségvetési tervezet az orvosi bérek kapcsán még értéktartó rendelkezést sem tartalmaz. Mint írták, míg a szakdolgozói béremelést mérföldkőnek tartják, hogy az orvosi bértábla alapjait rögzítő jogszabály megalkotása óta hat év telt el. Bár a 2020-as megállapodás történelmi léptékű volt, az azóta felhalmozódott kumulált infláció mintegy 55 százalék, ami jelentősen csökkentette a bérek reálértékét.

A MOK két olyan területet jelölt meg, ahol az anyagi ellentételezés mértéke közvetlenül generál ellátási problémákat. Ez a pályakezdő orvosok egzisztenciális leszakadása, valamint az ügyeleti rendszer. Úgy vélik, elengedhetetlen az első két bérsáv érdemi korrekciója, vagy - a Tisza választási ígéretének megfelelően - az állami szektorban maradást támogató érdemi ösztöndíj programok azonnali indítása, ami nem várhat 2028-ig. Az ügyeleti rendszer kapcsán pedig sürgősen korrigálni kell az ügyeleti díjakat és az ahhoz kapcsolódó szabályozást 2027 januárjától – írták.

A kamara azt kéri a kormánytól, hogy a költségvetési törvény véglegesítése előtt kezdeményezzen érdemi egyeztetést, és hozzon döntést a pályakezdő orvosok bérkorrekciójáról, az ügyeleti díjtételek méltányos és sürgős rendezéséről, az orvosbérek értéktartásának biztosításáról, valamint a transzparens, technológiaértékelésen és eredményalapú finanszírozáson nyugvó gyógyszerfinanszírozási irányelvek kötelező érvényesítéséről.

A MOK rámutatott: a szakma és a nyilvánosság számára mindezek mellett továbbra sem ismertek az egészségügy átfogó strukturális átalakításának tervei. Az ágazati bizalom megőrzéséhez ezen koncepciók nyilvánosságra hozatala nem halasztható tovább – olvasható a kamara állásfoglalásában.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Meglepő kritikát fogalmazott meg az orvosi kamara a jövő évi költségvetésről

költségvetés

orvos

mok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Szégyellje magát inkább Magyar Péter” – frakcióreagálások a kormányfő napirend előtti felszólalására

„Szégyellje magát inkább Magyar Péter” – frakcióreagálások a kormányfő napirend előtti felszólalására
A Mi Hazánk frakcióvezetője nem tudott arról beszélni, amivel egyetért a miniszterelnöki beszédből. A KDNP bejelentette, október 23-án a jövőben sem ünnepelnek együtt Magyar Péterrel, de Baka András államfővel sem. A fideszes frakcióvezető, Bóka János azt mondta, Magyar Péter rágalmazott és becsületet sértett ezúttal is. A tiszás Melléthei-Barna Márton szerint a múlt nyilvánossága nem lehet néhány beavatott magántulajdona.
 

Két lépcsőben nyílnak az ügynökakták – Magyar Péter napirend előtti bejelentései

Legfőbbügyész-választás, nyugdíj, december 24., vagyonadó, sportvezetők: kemény négy nap előtt az Országgyűlés

Magyar Péter támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé válását

VIDEÓ
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
Költségvetés: kockázatok és mellékhatások. Nyeste Orsolya és Árokszállási Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.02. hétfő, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn

Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn

A 2022-ben indított teljes körű invázió kezdete óta idén októberben szenvedte el a legnagyobb havi veszteségét az orosz hadsereg az ukrán vezérkar jelentése szerint. Az ukrán védők emellett több területet szabadítottak fel a hónapban, mint amennyit a támadóknak sikerült elfoglalniuk - számolt be a Kyiv Independent. Vlagyimir Putyin a háború folytatásával maga teremti meg egy ellene irányuló puccs feltételeit, de az orosz ellenzék elnyomása és az elit titkosszolgálati ellenőrzése egyelőre megnehezíti a szervezkedést – mondta Ilja Jasin a francia L’Expressnek. A Németországban élő orosz ellenzéki politikus szerint a Kreml vezetője nem pusztán Ukrajna leigázására törekszik, hanem a nemzetközi rendet is át akarja alakítani, ezért egyelőre a háború további eszkalációjára kell készülni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Átfésülték a magyar ruhaüzleteket a hatóságok: kiderült az igazság a nagy leárazásokról

Átfésülték a magyar ruhaüzleteket a hatóságok: kiderült az igazság a nagy leárazásokról

Az országos ellenőrzés során összesen 205 akciós ruhaneműt ellenőriztek a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai.

BBC
Business Sport Travel Science
Shop freezers in six European countries hit by suspected cyber-attack

Shop freezers in six European countries hit by suspected cyber-attack

The temperature of freezers in several shops across Europe reportedly rose to as high as 50C.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 2. 15:10
Máris politikai vita robbant ki az Alkotmánybíróság új elnöke körül
2026. november 2. 14:34
Bóka János: mindenkitől elvesz a Tisza jövő évi költségvetése
×
×