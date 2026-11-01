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Nyitókép: LordRunar/Getty Images

Kifújja a szél a vasárnapot

Infostart

Vasárnap kezdetben naposabb, délután felhősebb, borongósabb időre van kilátás a térségben. Számottevő csapadék nem várható. Sokfelé lesz élénk az északkeleti szél. Kora reggel 6, délután pedig 13 fok körül alakul a hőmérséklet - írja az Időkép.

Hétfőn a felhőké lesz a főszerep, csak kevés helyen süthet ki rövid időszakokra a nap. Többfelé számíthatunk esőre is. Sokfelé lesz élénk, erős az északias szél. Reggelre 0 és +8 fok közé hűl a levegő. A legmagasabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, a magasabb értékeket a keleti, északkeleti tájakon mérhetjük majd.

Kedden északon, északkeleten pár órára kisüt a nap, máshol erősen felhős, borongós időben lesz részünk. Helyenként kisebb eső kialakulhat, de jelentős mennyiségű csapadékra nem számíthatunk. Továbbra is élénk, erős lökések kísérik majd az északias szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 8 fok között alakul, majd napközben 8 és 16 fok közé melegszik a levegő.

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