Majd büntetnek is az I. kerületben, ha a kutyasétáltatóknál nincs víz

A közterület-felügyelők kérésére ezeket be kell tudni mutatni. A szabály célja, hogy a járdák, kapubejáratok, házfalak, utcabútorok és zöldfelületek tisztábbak legyenek, és a közterületeket mindenki kényelmesen használhassa – számolt be róla a budavar.hu.

Az önkormányzat a kerület több pontján biztosít kutyaürülék-gyűjtő zacskót és a kerület számos pontján köztéri vízcsap is található.

A közelmúltban végzett online kerületi felmérés válaszadóinak 80 százaléka támogatta, hogy az önkormányzat határozottabban lépjen fel a kutyák által okozott közterületi szennyezés ellen. Böröcz László polgármester a testületi döntés után azt hangsúlyozta: a lakosság jelzéseire reagálva olyan szabályozásra van szükség, amely a tisztább környezetet és a felelős kutyatartást egyaránt segíti.

A rendelet október 22-i kihirdetését követő 30. nap, azaz 2026. november 21-én hatályba lép. A közterület-felügyelők ellenőrizni fogják a szabályok betartását. Kérésükre a gazdiknak be kell mutatniuk az ürülék felszedésére alkalmas eszközt, valamint fagypont feletti hőmérséklet esetén a feltakarításhoz szükséges vizet. Az év végéig türelmi időszak lesz.