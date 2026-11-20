A közlemény szerint a bejelentett intézkedés válaszlépés Oroszország Észtországgal és más európai országokkal szemben folytatott ellenséges tevékenyégére.

Hozzátették, hogy a lezárás a gyalogos- és a járműforgalomra egyaránt vonatkozik, a vasúti árufuvarozás viszont folytatódhat, ha operatív szempontból megvalósítható, azaz megfelel a szigorú vámellenőrzésnek és az egyéb, már érvényben lévő korlátozásokat sem sérti.

Margus Tsahkna, a balti ország külügyminisztere november 15-én, az X-en jelentette be, hogy Észtország december 1-jétől lezárja az orosz határt, és erről Finnországot, Lettországot és Litvániát is értesítette.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője bírálta, és az észt kormány részéről megnyilvánuló „russzofób” döntésnek nevezte a határátkelőhelyek lezárását.