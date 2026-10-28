ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.19
usd:
329.36
bux:
145330.87
2026. október 28. szerda Simon, Szimonetta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi tájékoztatón 2026. augusztus 14-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Buszbeszerzéssel készül a kormány a vasúti pótlásokra, a VEKE új ötlettel állt elő

Infostart / InfoRádió

105 darab emeletes, klimatizált távolsági busz érkezik a Volánhoz, ezek beszerzésére írt ki tendert a MÁV-csoport – jelentette be Vitézy Dávid kedden a Facebook-oldalán. A közlekedési és beruházási miniszter továbbá 250 új csuklós busz érkezéséről is beszélt, melyeket a regionális és elővárosi közlekedésben használnának. Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke szerint az állam olcsóbban is megoldhatta volna a vonatok és a HÉV vonalak pótlását.

Vitézy Dávid videójában azt mondta a következő napokban több buszbeszerzésről szóló tender is megjelenik, melynek célja a vonatok pótlása és az eddigi, régóta használt buszok lecserélése.

„Alapvetően két célra fogjuk ezt a 105 darab új emeletes buszt használni. Egyrészről azokon a járatokon, ahova ma is járnak ezek a távolsági buszok, de ezek mindegyike már több mint egymillió kilométert futott, és elég sok nincs köztük túl jó állapotban, ideje ezeket lecserélni. Emellett azért is kellenek ilyen távolsági buszok még, hiszen a következő években nagy vonatpótlások lesznek. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv jó része az lesz, amikor elkészülnek majd a felújított vasútvonalak, de addig is lesznek nagy vágányzárak” – mondta Vitézy Dávid.

Ezeken felül 250 új csuklós busz érkezik a regionális és elővárosi közlekedésbe. Ezekkel egyrészt a már idősebb, 12 éves buszokat fogják lecserélni, illetve ezek jelentős része a HÉV pótlásokban is segít majd

– mondta Vitézy Dávid.

Hozzátette: a következő években nem csak a nagy távolsági fővonalakon indul felújítás, hanem a budapesti HÉV-vonalakon, a csepeli, szentendrei és ráckevei HÉV-en is, és bizony hévpótlásra, jelentős mennyiségű buszra lesz szükség.

A Tisza-kormány hivatalba lépése óta elindított beszerzésekkel együtt így több mint 500 új busszal újítják meg a Volán flottáját

– emelte ki a közlekedési és beruházási miniszter.

Dorner Lajos a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke azonban úgy véli, a vonatok pótlásába be lehetne vonni a magánfuvarozókat is, és akkor kevesebb pénzt kéne költenie az államnak a beszerzésekre.

„Nem feltétlenül csak az autóbuszok vásárlása a megoldás, pont az ilyen távolsági szegmens lehet az, ahol a leginkább be lehet vonni a magánvállalkozókat a feladatnak az ellátásába, és ehhez minden joga és lehetősége a mostani minisztériumi vezetésnek megvan. Furcsálljuk, hogy nem éltek vele, pedig lehet, hogy olcsóbb és jobb lenne”

– fogalmazott.

Dorner Lajos hozzátette: ahhoz, hogy a szolgáltatás minőségét szinten lehessen tartani, a rendelkezésre álló járművek 10 százalékát évente le kell cserélni, ebben pedig évek óta le van maradva a mindenkori kormány, így nem biztos, hogy a most beszerzésre kerülő buszok mennyisége elegendő lesz erre.

A cikk Barkóczi Bence összefoglalója alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Buszbeszerzéssel készül a kormány a vasúti pótlásokra, a VEKE új ötlettel állt elő

volánbusz

vitézy dávid

dorner lajos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Több meglepetés is lett a kormány adócsomagjában – itt vannak a részletek

Több meglepetés is lett a kormány adócsomagjában – itt vannak a részletek
A kabinet eddigi bejelentésein túl számos további változást is tartalmaz a kormány parlament elé benyújtott, 110 oldalas adócsomagja. A legfontosabb változásokat, valamint az adócsomag legnagyobb nyerteseit és veszteseit foglalta össze az InfoRádió.
 

Sok az újdonság a kormány adócsomagjában: könnyítések és emelések is jönnek

Tanács Zoltán az InfoRádióban: bővítenék a Gondosóra szolgáltatásait hosszabb távon

Még idén megszűnhet az árrésstop, Ruff Bálint benyújtotta a törvényjavaslatot

Magyar Péter szigorítást jelentett be a kormányülés közben

Megjelentek a Wekerle Plusz lakáshitel részletszabályai

Jön a reklámadó, így kell majd fizetni

Benyújtották a vagyonadó tervezetét, könnyítéseket és szigorításokat is hozott

Kata: itt vannak a részletek

Magyar Péter: 150 ezer forintig illetékmentesek lesznek a banki utalások

VIDEÓ
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.29. csütörtök, 18:00
Thaisz Miklós
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön a hét leginkább várt eseménye - Mit csinálnak a tőzsdék?

Jön a hét leginkább várt eseménye - Mit csinálnak a tőzsdék?

A Fed mai kamatdöntésére figyelnek a befektetők világszerte, ami magyar idő szerint este 7-kor érkezik, emellett fontos vállalati gyorsjelentések mozgathatják ma a piacokat: a techszektor óriásai közül jelent ma a Microsoft és az Alphabet is. Az amerikai tőzsdék emelkedéssel zárták a keddi kereskedést a technológia szektor vezetésével, az ázsiai indexek is többségében emelkedtek, szerdán napközben pedig mind az európai, mind az amerikai indexek kis elmozdulásokat mutatnak. Itthon a nemzetközi események mellett a friss törvényjavaslatok vannak a figyelem középpontjában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Szereted a magyar rajzfilmeket, hazai animációt? Lássuk, mennyit tudsz a témáról valójában!

Kvíz: Szereted a magyar rajzfilmeket, hazai animációt? Lássuk, mennyit tudsz a témáról valójában!

A mai kvíz során felidézzük a magyar animáció történetének legfontosabb mérföldköveit, alkotóit.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 68 killed in Spanish high-speed train crash, as prime minister says 'whole country is grieving'

At least 68 killed in Spanish high-speed train crash, as prime minister says 'whole country is grieving'

Spain's transport minister says a system failure followed by "inexplicable" human error led to the collision south of Madrid.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 28. 17:44
Fidesz: 18 adóemelést jelentett be a kormány
2026. október 28. 17:20
Nagy leállásra készül az MVM, itt az utolsó esély ügyet intézni
×
×