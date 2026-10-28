Buszbeszerzéssel készül a kormány a vasúti pótlásokra, a VEKE új ötlettel állt elő

Vitézy Dávid videójában azt mondta a következő napokban több buszbeszerzésről szóló tender is megjelenik, melynek célja a vonatok pótlása és az eddigi, régóta használt buszok lecserélése.

„Alapvetően két célra fogjuk ezt a 105 darab új emeletes buszt használni. Egyrészről azokon a járatokon, ahova ma is járnak ezek a távolsági buszok, de ezek mindegyike már több mint egymillió kilométert futott, és elég sok nincs köztük túl jó állapotban, ideje ezeket lecserélni. Emellett azért is kellenek ilyen távolsági buszok még, hiszen a következő években nagy vonatpótlások lesznek. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv jó része az lesz, amikor elkészülnek majd a felújított vasútvonalak, de addig is lesznek nagy vágányzárak” – mondta Vitézy Dávid.

Ezeken felül 250 új csuklós busz érkezik a regionális és elővárosi közlekedésbe. Ezekkel egyrészt a már idősebb, 12 éves buszokat fogják lecserélni, illetve ezek jelentős része a HÉV pótlásokban is segít majd

– mondta Vitézy Dávid.

Hozzátette: a következő években nem csak a nagy távolsági fővonalakon indul felújítás, hanem a budapesti HÉV-vonalakon, a csepeli, szentendrei és ráckevei HÉV-en is, és bizony hévpótlásra, jelentős mennyiségű buszra lesz szükség.

A Tisza-kormány hivatalba lépése óta elindított beszerzésekkel együtt így több mint 500 új busszal újítják meg a Volán flottáját

– emelte ki a közlekedési és beruházási miniszter.

Dorner Lajos a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke azonban úgy véli, a vonatok pótlásába be lehetne vonni a magánfuvarozókat is, és akkor kevesebb pénzt kéne költenie az államnak a beszerzésekre.

„Nem feltétlenül csak az autóbuszok vásárlása a megoldás, pont az ilyen távolsági szegmens lehet az, ahol a leginkább be lehet vonni a magánvállalkozókat a feladatnak az ellátásába, és ehhez minden joga és lehetősége a mostani minisztériumi vezetésnek megvan. Furcsálljuk, hogy nem éltek vele, pedig lehet, hogy olcsóbb és jobb lenne”

– fogalmazott.

Dorner Lajos hozzátette: ahhoz, hogy a szolgáltatás minőségét szinten lehessen tartani, a rendelkezésre álló járművek 10 százalékát évente le kell cserélni, ebben pedig évek óta le van maradva a mindenkori kormány, így nem biztos, hogy a most beszerzésre kerülő buszok mennyisége elegendő lesz erre.

A cikk Barkóczi Bence összefoglalója alapján készült.