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gyufa tűzgyújtás
Nyitókép: Pixabay

Négy megyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat péntektől

Infostart / MTI

A csapadékos időjárás miatt az ország több térségében csökkent a tűzveszély, ezért négy megyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat péntektől – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön az MTI-vel.

A hivatal közleménye szerint a lehullott csapadéknak köszönhetően átnedvesedett az éghető biomassza, ezért a Nébih a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai javaslata alapján október 23-tól Baranya, Komárom-Esztergom, Tolna és Veszprém megyében visszavonja a tűzgyújtási tilalmat.

Hozzátették: az ország más területein a lehullott eső mennyisége nem volt elegendő a tartós szárazság okozta problémák enyhítésére. A kiszáradt növényzet továbbra is fokozott kockázatot jelent, ezért tizenegy megyében és a fővárosban továbbra is fennmarad a tilalom.

A Nébih arra is figyelmeztet, hogy tűzgyújtási tilalom feloldása nem jelenti a tűzveszély megszűnését. A szabadtéri tüzek jelentős része emberi mulasztásból ered, ezért ismételten arra kérik a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal járjanak el, különösen az erdők közelében és a száraz növényzettel borított területeken.

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Kezdőlap    Belföld    Négy megyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat péntektől

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