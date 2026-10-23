Négy megyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat péntektől

A hivatal közleménye szerint a lehullott csapadéknak köszönhetően átnedvesedett az éghető biomassza, ezért a Nébih a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai javaslata alapján október 23-tól Baranya, Komárom-Esztergom, Tolna és Veszprém megyében visszavonja a tűzgyújtási tilalmat.

Hozzátették: az ország más területein a lehullott eső mennyisége nem volt elegendő a tartós szárazság okozta problémák enyhítésére. A kiszáradt növényzet továbbra is fokozott kockázatot jelent, ezért tizenegy megyében és a fővárosban továbbra is fennmarad a tilalom.

A Nébih arra is figyelmeztet, hogy tűzgyújtási tilalom feloldása nem jelenti a tűzveszély megszűnését. A szabadtéri tüzek jelentős része emberi mulasztásból ered, ezért ismételten arra kérik a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal járjanak el, különösen az erdők közelében és a száraz növényzettel borított területeken.