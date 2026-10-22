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Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke beszédet mond Wekerle Sándor Kárpát-medencei Gazdasági-díj nagydíj és Wekerle Sándor Kárpát-medencei Gazdasági-díj junior fokozatának átadóünnepségén a fővárosban, a Magyar Nemzeti Bank Bölcs Vár épületében 2023. január 19-én. Csák János kulturális és innovációs miniszter kapta a Wekerle Sándor Kárpát-medencei Gazdasági-díj nagydíj fokozatát. A díjat a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alapította, az elismerés gondozását a Magyar Nemzeti Bank 2019-ben vette át.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

MNB-vizsgálóbizottság elnöke: a munkánk nem ért véget Matolcsy György őrizetbe vételével

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Csőszi Attila a Kossuth rádióban úgy fogalmazott, hogy kiemelt feladatuk az MNB körüli egész rendszer vizsgálata, ugyanis biztosra veszik, hogy a volt jegybankelnök nem saját ötletétől vezérelve, észrevétlenül vitte véghez a hűtlen kezeléseket.

Matolcsy György őrizetbe vételével nem vált okafogyottá a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság munkája, hiszen annak egyik legfontosabb célja a politikai felelősség, illetve az intézményi háttér feltárása – mondta a testület elnöke csütörtökön a Kossuth rádió Felkelő című reggeli műsorában.

Csőszi Attila (Tisza) hangsúlyozta, hogy kiemelt feladatuk az MNB körüli egész rendszer vizsgálata, hiszen valakiknek a segítsége és közreműködése révén vált lehetővé „ennek az óriási bankrablásnak az elkövetése”. „Nem gondolhatjuk komolyan, hogy Matolcsy György önmagától, úgy, hogy ezt észre sem vette senki, ezt a dolgot végigvihette volna” – fogalmazott.

A bizottsági elnök rámutatott az ügy összetettségére, jelezve, Matolcsy György lehet az egyik legfontosabb szereplő, ám a szerteágazó céghálóban még sok olyan volt, aki vélhetően hasznot húzott a történtekből, ezért az ő felelősségük is nagyon fontos. Csőszi Attila elmondta, hogy

a bizottság munkaterve szerint elsősorban a közpénz útját követik onnantól kezdve, hogy 2013-14-ben létrejött az új MNB-törvény, ami lehetővé tette az alapítványok létrehozását.

Azt szeretnék megvizsgálni, hogy ki volt az ötletgazda, hogyan merült fel az alapítványok létrehozása, kik hozták meg az ezzel kapcsolatos döntéseket a jegybankban, illetve melyik alapítvány mennyi pénzt kapott.

Jelezte, hogy ennek érdekében november 5-ére a bizottság beidézte Matolcsy Györgyöt és Varga Mihályt is, előbbit a letartóztatása ellenére szeretnék meghallgatni, amennyiben erre az illetékes szervek lehetőséget biztosítanak.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szerdán közölte az MTI-vel: különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban gyanúsítottként hallgatta ki, majd őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét és bűntársait. A Válasz Online szerda este azt közölte, információi szerint Valkó Mihályt, a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatóját és Matolcsyék állandó jogi képviselőjét, Sándor Tamást vették őrizetbe az MNB-ügyben.

Emellett nemzetközi elfogatóparancsokat adtak ki az MNB-ügyben Matolcsy Ádám, a volt jegybankelnök fia és Stofa György üzletember ellen.

A nyomozó ügyészek az úgynevezett MNB-ügy egyik szálát érintően intézkedtek. Ennek lényege, hogy Matolcsy György jegybankelnök irányítása alatt az MNB 2014-ben létrehozta a Pallas Athéné Alapítványokat, amelyeknek közpénzt, mégpedig a jegybank árfolyamnyereségéből származó több mint 266 milliárd forint vagyont juttatott azzal, hogy a vagyon kezelését az Optima Befektetési Zrt. végezte. A Pallas Athéné Alapítványok 2019-es összeolvadásával létrejött a PADME Alapítvány.

Az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. által képviselt Közép-Európai III. Magántőkealap 2025. február 28-án, Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján színlelt értékpapír-kölcsönszerződést kötött. Annak valós célja az volt, hogy

a PADME Alapítvány vagyona feletti rendelkezési jogot olyan személyi kör birtokába játsszák át, amelyre Matolcsy György befolyással bír jegybankelnöki mandátumának lejárta után is, azzal a céllal, hogy a vagyonnal ő és fia, Matolcsy Ádám – haszonszerzés végett – saját céljaiknak megfelelő befektetéseket eszközölhessenek.

Azzal, hogy a színlelt szerződéssel az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényeit a Közép-Európai III. Magántőkealap részére átutalták, sor került a közel 200 milliárd forint piaci értékű vagyont kezelő befektetési alapkezelő tulajdonosi kontrolljának megszerzésére. Ezzel pontosan meg nem határozható, de a különösen jelentős vagyoni hátrány 500 millió forintos alsó határát jelentősen meghaladó vagyoni hátrányt okoztak.

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Kezdőlap    Belföld    MNB-vizsgálóbizottság elnöke: a munkánk nem ért véget Matolcsy György őrizetbe vételével

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