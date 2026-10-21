Panaszt tett Matolcsy György ügyvédje, aki beszélt a házkutatásról is

Matolcsy György ügyvédje valamivel dél előtt érkezett a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) épületébe. A volt jegybankelnök gyanúsítotti kihallgatása röviddel ezután kezdődött el.

Bátki Pál büntetőjogász ekkor még nem tudta pontosan megmondani, hogy milyen cselekmény áll védence gyanúsítása mögött.

„Az őrizetbe vétel ellen panasszal éltünk. Álláspontunk szerint a körülmények nem arra engednek következtetni, hogy az őrizetbe vétel indokolt lenne. Egy idős emberről van szó, aki rendezett körülmények között él, szoros családi kötelékekkel rendelkezik” – válaszolta az újságírók kérdésére. A Telex felidézte: a védő itt arra utalt, hogy Matolcsynak van egy kiskorú gyereke, akihez szoros kapcsolat fűzi. Emiatt és a rendezett körülmények miatt is tartaná indokolatlannak, ha a Központi Nyomozó Főügyészség indítványozná Matolcsy György letartóztatását.

A 24.hu-nak Bátki Pál ügyvéd elmondta: a volt jegybankelnök fegyelmezetten viselkedik, így nem is volt szükség arra, hogy megbilincseljék. Beszélt arról is, hogy Matolcsy György otthonában házkutatást tartottak és több számítástechnikai eszközt is lefoglaltak.

Mint arról az ügyészség nyomán az Infostart is beszámolt, szerda délelőtt több helyszínen is nyomozási cselekményeket hajtottak végre az MNB-ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő nyomozásban. Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzését követően, várhatóan szerda kora este adnak.