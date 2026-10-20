Kiemelt sport- és nemzeti rendezvények – jelentős változások jönnek

A közleményben kiemelték: a korábbi, egyetlen nyertes gazdasági szereplővel kötött keretmegállapodások helyett a jövőben szélesebb piaci versenyt biztosító közbeszerzési konstrukciókat kívánnak alkalmazni.

Az egyik tervezett keretmegállapodás a rendezvényszervezési feladatokra, a másik a kiemelt sport- és nemzeti rendezvényekhez kapcsolódó kommunikációs, kreatív, médiatervezési és médiavásárlási tevékenységekre vonatkozik. Mindkét területen legfeljebb tíz gazdasági szereplővel kötnének keretmegállapodást, az egyes megbízásokról pedig ismételt versenyeztetéssel (versenyújranyitás) döntenének.

A hivatal a tervezeteket az Integritás Hatóságnak és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynak is megküldi véleményezésre.

Hosszabb távon dinamikus beszerzési rendszerek bevezetését is tervezik, amelyek lehetővé tennék, hogy a feltételeknek megfelelő új piaci szereplők később is bekapcsolódjanak a versenybe.

Az NKOH a két konstrukció dokumentációját nyilvános előzetes piaci konzultációra bocsátotta az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR), amelyek az EKR002180942026 és az EKR002181112026 azonosítószám alatt érhetők el – áll a közleményben.